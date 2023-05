Η επαρχία του Μπέλγκοροντ στην Ρωσία βρέθηκε σήμερα στο στόχαστρο μιας εισβολής ενόπλων που έφτασαν από την Ουκρανία, γεγονός που ανάγκασε τη Μόσχα να επιβάλει «αντιτρομοκρατικό καθεστώς» στην περιοχή και να αρχίσει να απομακρύνει τους αμάχους, ώστε να αποκρούσει αυτή την επίθεση σε ρωσικό έδαφος.

Μολονότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει και άλλες επιθέσεις σε αυτή τη μεθοριακή περιοχή, η σημερινή πήρε μεγάλες διαστάσεις και πολλά χωριά έχουν χτυπηθεί από οβίδες.

Αντιδρώντας σε αυτή την εξέλιξη, η FSB (ρωσική υπηρεσία ασφαλείας) επέβαλε το απόγευμα «καθεστώς ζώνης αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» στην περιοχή.

Αυτό σημαίνει ότι οι Αρχές αποκτούν αυξημένες εξουσίες, που τους επιτρέπουν να διεξάγουν ένοπλες επιχειρήσεις, ελέγχους στους πολίτες ή να απομακρύνουν τους κατοίκους. Το καθεστώς αυτό επιβάλλεται για πρώτη φορά σε ρωσικό έδαφος μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

⚡ The Russian military is gradually restoring control on the border in the #Belgorod region.

The village of #Glotovo in the #Graivoronsky district is under the full control of the RF Armed Forces.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/sfuH6HOgE4

— Earth Updates (@a_newschannel) May 22, 2023