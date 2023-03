Η Κόρτνεϊ Κόξ, η αγαπημένη Μόνικα στα «Φιλαράκια», απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου. Στην απονομή τη συνόδεψαν οι συμπρωταγωνίστριές της Τζένιφερ Άνιστον και Λίζα Κούντροου.

