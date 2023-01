Το selloff στην εταιρική αυτοκρατορία του Γκαουτάμ Αντάνι επιταχύνθηκε την Παρασκευή, διαγράφοντας σχεδόν 45 δισεκατομμύρια δολάρια από την αγοραία αξία σε λιγότερο από δύο συνεδριάσεις, καθώς ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ασίας αγωνίζεται να περιορίσει τις συνέπειες από μια καυστική έκθεση της αμερικανικής εταιρείας short seller Hindenburg Research, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η πίεση στον Ινδό μεγιστάνα αυξάνεται,καθώς διαβρώνει την καθαρή του αξία και απειλεί να οξύνει το επενδυτικό κλίμα μετά την πώληση μετοχών 2,5 δισ. δολαρίων από τη ναυαρχίδα της εταιρείας του, Adani Enterprises Ltd. Οι ζημιές επιταχύνθηκαν ακόμη και όταν ο Όμιλος Adani αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της Hindenburg.

Η Adani Enterprises έχασε έως και 9,7% την Παρασκευή, ενώ η Adani Green Energy Ltd. και η Adani Total Gas σημείωσαν πτώση 20%.

Η πτώση των μετοχών της Adani ακολουθεί τα εντυπωσιακά κέρδη τα τελευταία χρόνια. Η πενταετής άνοδος της Adani Enterprises ξεπέρασε ακόμη και εταιρείες όπως η Tesla του Ιλον Μασκ, και ο ίδιος ο Αντάνι έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία.

Η έκθεση της Hindenburg έχει «βάλει φωτιά» στην εταιρική διακυβέρνηση του ομίλου – καθώς και σε αυτήν της Ινδίας συνολικά.

«Τα ζητήματα χτυπούν στην καρδιά της σκηνής του ινδικού εταιρικού τομέα, όπου κυριαρχεί ένας αριθμός ελεγχόμενων από την οικογένεια ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων», δήλωσε ο Gary Dugan, διευθύνων σύμβουλος του Global CIO Office. «Από τη φύση τους είναι αδιαφανή και οι παγκόσμιοι επενδυτές πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες όσον αφορά θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης».

«Μετά την εκπληκτική απόδοση του περασμένου έτους, οι ινδικές μετοχές και οι μετοχές οποιωνδήποτε εταιρειών υψηλού προφίλ είναι ανοικτές σε καθοδικό κίνδυνο ανάληψης κερδών», πρόσθεσε ο Ντούγκαν. «Ως εκ τούτου, η ευρύτερη ινδική αγορά μετοχών θα μπορούσε να κινδυνεύσει περαιτέρω με πτώση, με τον Adani καταλύτη».

Ο δείκτης αναφοράς S&P BSE Sensex της Ινδίας έχασε περισσότερο από 1% την Παρασκευή, τη χειρότερη επίδοση στην Ασία.

Η Hindenburg εξέδωσε μια έκθεση στις 24 Ιανουαρίου που περιγράφει λεπτομερώς εκτενείς ισχυρισμούς για εταιρική αθέμιτη πρακτική μετά από διετή έρευνα στις εταιρείες του μεγιστάνα. Ο Όμιλος Adani ανέφερε ότι διερευνά νομικές ενέργειες μετά από μια «κακόβουλα σκανδαλώδη, μη ερευνημένη» αναφορά από τον πωλητή. Η Hindenburg δήλωσε ότι εμμένει πλήρως στην έκθεσή της, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε νομική ενέργεια ληφθεί εναντίον της θα ήταν αβάσιμη, σύμφωνα με δήλωση στο Twitter.

Οι εταιρείες που συνδέονται με τον Όμιλο Adani σχεδιάζουν μια λεπτομερή απάντηση την Παρασκευή στην έκθεση που χαρακτήρισαν ως «ψεύτικη», σύμφωνα με τους κατόχους ομολόγων που συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη με στελέχη της Adani. Στο τηλεφώνημα, οι επενδυτές ενημερώθηκαν ότι οι ισχυρισμοί της εταιρείας για λογιστική απάτη «στερούνταν γεγονότων».

Η Hindenburg Research δημοσίευσε την έκθεσή της τη στιγμή που η Adani Enterprises προσπαθούσε να προσελκύσει ένα ευρύτερο δίκτυο τοπικών και παγκόσμιων επενδυτών για την πώληση μετοχών της. Η συναλλαγή, η μεγαλύτερη ποτέ πρωτογενής δημόσια προσφορά της Ινδίας, είχε ήδη προσελκύσει αρκετούς επενδυτές προτού εμφανιστεί η έκθεση Hindenburg, αν και οι μικροεπενδυτές και τα άτομα υψηλής καθαρής θέσης μπορούν να υποβάλουν προσφορές για μετοχές από σήμερα έως τις 31 Ιανουαρίου.

Η μερίδα των θεσμικών επενδυτών δεν έχει ακόμη υποβάλει προσφορές, σύμφωνα με στοιχεία του χρηματιστηρίου.

Οι επενδυτές σε δημόσιες προσφορές της Ινδίας συνήθως περιμένουν μέχρι την τελευταία ημέρα της πώλησης για να υποβάλουν προσφορές.

«Το χρονοδιάγραμμα είναι το παν για τους εμπόρους στην αγορά και η τρέχουσα κατάσταση με το λανσάρισμα του FPO του Adani και την αρνητική έκθεση βοήθησε τους εμπόρους να κεφαλαιοποιήσουν την κατάσταση», δήλωσε ο Deven Choksey, διευθύνων σύμβουλος της KRChoksey Holdings στη Βομβάη.

O δισεκατομμυριούχος επενδυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Pershing Square Capital Management, Bill Ackman, εξέφρασε την υποστήριξή του για την εταιρεία short seller σε ένα tweet που δημοσιεύτηκε λίγο πριν ανοίξει η αγορά της Ινδίας.

«Βρήκα την έκθεση Hindenburg εξαιρετικά αξιόπιστη και εξαιρετικά καλά ερευνημένη», έγραψε χαρακτηριστικά.

We are not invested long or short in any of the Adani companies or Herbalife, nor have we done our own independent research. You should not consider this tweet investment advice, just my judgment based on the @HindenburgRes report and the Adani response.

— Bill Ackman (@BillAckman) January 27, 2023