Ένας νέος αγώνας πυρηνικών εξοπλισμών πλησιάζει – Υπάρχει τρόπος να τον σταματήσουμε;
Κόσμος 28 Απριλίου 2026, 08:00

Ένας νέος αγώνας πυρηνικών εξοπλισμών πλησιάζει – Υπάρχει τρόπος να τον σταματήσουμε;

Η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) τέθηκε σε ισχύ το 1970. Σχεδόν 60 χρόνια μετά, φαίνεται να αποτυγχάνει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, διπλωμάτες από σχεδόν όλες τις χώρες θα συγκεντρωθούν για μια τετραετή αναθεώρηση της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), της πιο ολοκληρωμένης συμφωνίας για τα πυρηνικά όπλα στον κόσμο.

Το διακύβευμα δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο.

Η Ρωσία, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όλες πυρηνικά εξοπλισμένες, διεξάγουν παράνομους επιθετικούς πολέμους εναντίον χωρών που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Η πυρηνικά εξοπλισμένη Ινδία και το Πακιστάν ενεπλάκησαν πέρυσι σε σύγκρουση κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων τους, δημιουργώντας τον φόβο μιας πυρηνικής κλιμάκωσης.

Τον Φεβρουάριο, η τελευταία εναπομείνασα συμφωνία που περιορίζει τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας και των ΗΠΑ έληξε, χωρίς να υπάρχει κάτι να την αντικαταστήσει.

Οι δύο χώρες κατέχουν σχεδόν το 90% των πυρηνικών όπλων στον κόσμο.

Παράλληλα, οι εννέα πυρηνικά εξοπλισμένες χώρες επενδύουν τεράστια ποσά στον εκσυγχρονισμό των οπλοστασίων τους με πιο ισχυρά και επικίνδυνα όπλα.

Τα πυρηνικά όπλα που έχουν αναπτυχθεί και εκείνα που βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής, έτοιμα να εκτοξευθούν μέσα σε λίγα λεπτά, αυξάνονται επίσης, όπως γράφει ο ερευνητής Tilman Ruff σε άρθρο του στο The Conversation.

Τι είναι η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT);

Η NPT θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος του διεθνούς δικαίου σε σχέση με τα πυρηνικά όπλα και τον αφοπλισμό.

Έχει το μεγαλύτερο αριθμό μελών από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ελέγχου όπλων, με 190 κράτη.

Σε αυτά περιλαμβάνονται πέντε χώρες που κατασκεύασαν και πυροδότησαν πυρηνικά όπλα πριν από το 1967 – η Κίνα, η Γαλλία, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα άλλα μέλη δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Η Βόρεια Κορέα είναι το μόνο κράτος που προσχώρησε στη Συνθήκη NPT και στη συνέχεια αποκήρυξε τη συμμετοχή του. Η Ινδία, το Ισραήλ και το Πακιστάν, όλα πυρηνικά εξοπλισμένα, μαζί με το Νότιο Σουδάν, είναι οι μόνες χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει ποτέ.

Η NPT είναι ουσιαστικά μια συμφωνία που συνήφθη στα τέλη της δεκαετίας του 1960 μεταξύ των κρατών που διέθεταν πυρηνικά όπλα και εκείνων που δεν διέθεταν.

Τα πέντε πρώτα πυρηνικά εξοπλισμένα κράτη – τα οποία είναι επίσης μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με δικαίωμα βέτο – δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τον πυρηνικό αγώνα εξοπλισμών και να εξαλείψουν τα οπλοστάσιά τους.

Σε αντάλλαγμα, τα κράτη χωρίς πυρηνικά όπλα συμφώνησαν να μην προχωρήσουν στην απόκτησή τους, με το κίνητρο της παροχής βοήθειας για την ανάπτυξη ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής τεχνολογίας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ιδρύθηκε για να διασφαλίσει ότι τα μη πυρηνικά κράτη δεν θα αποκτούσαν όπλα.

Ωστόσο, η συνθήκη δεν καθόρισε χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες διαδικασίες ή μηχανισμούς επαλήθευσης ή επιβολής για τον αφοπλισμό των πυρηνικά εξοπλισμένων χωρών.

Η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) τέθηκε σε ισχύ το 1970, αρχικά για 25 χρόνια.

Υπήρχε η ελπίδα ότι το έργο του πυρηνικού αφοπλισμού θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι τότε.

Όταν αυτό αποδείχθηκε σαφώς αδύνατο το 1995, η συνθήκη παρατάθηκε επ’ αόριστον, αφαιρώντας έτσι μια σημαντική πηγή πίεσης προς τα πυρηνικά κράτη να εκπληρώσουν τη δική τους πλευρά της συμφωνίας.

Έκτοτε, πραγματοποιούνται αναθεωρήσεις κάθε πέντε χρόνια για να συζητηθεί η εφαρμογή της συνθήκης.

Σπάνια ομοφωνία

Ωστόσο, αυτές οι διασκέψεις έχουν αποδειχθεί δύσκολες.

Το 2015, για παράδειγμα, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ εμπόδισαν την έγκριση ενός κειμένου που είχε διαπραγματευτεί με κόπο, κατόπιν αιτήματος του Ισραήλ, το οποίο δεν είναι μέλος της συνθήκης.

Και το 2022, η Ρωσία εμπόδισε την έγκριση του τελικού κειμένου, κυρίως λόγω των αναφορών στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, τον οποίο επιτέθηκε και κατέλαβε.

Από το 1995, μόνο δύο διασκέψεις αναθεώρησης κατέληξαν σε ένα συμφωνημένο τελικό κείμενο.

Το 2000, τα μέλη συμφώνησαν σε 13 πρακτικά μέτρα για την προώθηση του πυρηνικού αφοπλισμού, αλλά αυτά παραμένουν σχεδόν εντελώς ανεφάρμοστα.

Και το 2010, τα μέλη συμφώνησαν σε ένα σχέδιο δράσης 64 σημείων, αλλά η εφαρμογή του ήταν ανομοιογενής και αδύναμη, ιδίως όσον αφορά τις 22 δράσεις που σχετίζονται με τον αφοπλισμό.

Η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) έχει, ωστόσο, αποδειχθεί μέτρια αποτελεσματική στο να αποθαρρύνει άλλα κράτη από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ορισμένες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Γερμανία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Νότια Κορέα και η Αυστραλία, εγκατέλειψαν τα προγράμματα ή τις φιλοδοξίες τους για πυρηνικά όπλα μετά την προσχώρησή τους.

Όσον αφορά όμως τον αφοπλισμό, η συνθήκη έχει αποτύχει παταγωδώς.

Ο επικεφαλής της φετινής διάσκεψης, Ντο Χουνγκ Βιετ, τόνισε τον κίνδυνο να μην επιτευχθεί και πάλι συναίνεση στην φετινή αναθεώρηση.

Μπορεί να μην θέσει τέλος στην ίδια τη Συνθήκη, αλλά […] μπορεί να την καταστήσει κενή περιεχομένου. Μπορεί να χάσουμε την αξιοπιστία της ίδιας της Συνθήκης.

Δύο βασικές προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά

Στο τρέχον δυσλειτουργικό διεθνές περιβάλλον, οι προσδοκίες για τη φετινή διάσκεψη είναι χαμηλές.

Τα πυρηνικά κράτη όχι μόνο δεν έχουν αποστρατιωτικοποιηθεί, αλλά επεκτείνονται, εκσυγχρονίζονται και απειλούν να χρησιμοποιήσουν τα οπλοστάσιά τους σε έναν επιταχυνόμενο αγώνα εξοπλισμών. Και δύο πρόσφατες εξελίξεις ενδέχεται να ρίξουν περαιτέρω σκιές στη συζήτηση.

Η πρώτη είναι η άνευ προηγουμένου μετατροπή πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία σε όπλα από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται σε λειτουργία με τεράστιες ποσότητες ραδιενεργών υλικών στους πυρήνες των αντιδραστήρων και στις δεξαμενές αναλωμένου καυσίμου.

Μια σημαντική αποτυχία της τελευταίας διάσκεψης αναθεώρησης το 2022 ήταν ότι δεν εγκρίθηκαν μέτρα για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων από επιθέσεις.

Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η φετινή αναθεώρηση: οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Και οι δύο χώρες επικαλέστηκαν την επικείμενη απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν ως πρόσχημα για τις επιθέσεις τους, παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ δήλωσαν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που βασίζονται στην αρχή «η ισχύς έχει δίκιο», θέτουν σοβαρά ερωτήματα για τις μη πυρηνικές χώρες του κόσμου σχετικά με την αξία της τήρησης της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT).

Γιατί να συμμορφωθούν με τις αυστηρές απαιτήσεις της συνθήκης, όταν τα πυρηνικά κράτη μπορούν να χρησιμοποιήσουν παράνομη βία εναντίον τους κατά βούλησή;

Η μη διάδοση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με πόλεμο. Στην πραγματικότητα, για τα επιζώντα μέλη του ιρανικού καθεστώτος (και τους ηγέτες άλλων χωρών), ο πόλεμος πιθανώς ενισχύει το αντίθετο δίδαγμα: ο καλύτερος τρόπος για την αποτροπή στρατιωτικής επιθετικότητας είναι η κατοχή πυρηνικών όπλων.

Ο κίνδυνος να ακολουθήσουν τώρα και άλλα κράτη το πρότυπο της Βόρειας Κορέας – αποχωρώντας από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και αναπτύσσοντας ένα αρχικά μυστικό πρόγραμμα πυρηνικών όπλων – είναι πολύ μεγαλύτερος.

Στην πυρηνική εποχή, η ασφάλεια είναι είτε κοινή είτε ανύπαρκτη.

Το μόνο ασφαλές και βιώσιμο μέλλον βασίζεται στην εξάλειψη των πυρηνικών όπλων.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συνεργασίας, των διαπραγματεύσεων και του διεθνούς δικαίου, με την υποστήριξη δίκαιων μηχανισμών επαλήθευσης.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο comeback στην ελίτ των διεθνών αγορών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο comeback στην ελίτ των διεθνών αγορών

Η καρδιά δεν «φωνάζει» πάντα όταν υπάρχει πρόβλημα – Τι λέει νέα γαλλική μελέτη;

Η καρδιά δεν «φωνάζει» πάντα όταν υπάρχει πρόβλημα – Τι λέει νέα γαλλική μελέτη;

Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει

Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει

Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;
Εχει ξεκινήσει 28.04.26

Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;

To in προδημοσιεύει την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ για το πιο σημαντικό παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο - Θα ξεπεράσει το επεισόδιο του 2015;- 6 ερωταπαντήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño το 2026 – Μιλά στο in ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο
«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ και Λευκός Οίκος ξανάρχισαν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων τους
Ο Τραμπ (ξανα)πήρε το όπλο του

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος άρχισαν ξανά τις επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, αφού η ανακωχή τους έπειτα από την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση του Σαββάτου δεν κράτησε πάνω από 24 ώρες.

Ινδονησία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε σύγκρουση τρένων – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Πολύνεκρη σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση συρμού μεγάλων αποστάσεων με ακινητοποιημένο συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ιράν: Η σταθερότητα στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας
Σταθερότητα στον Κόλπο μόνο με «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο» μπορούν να επιτευχθούν «μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν», δηλώνει ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
Διπλωματικό επεισόδιο Ουκρανίας - Ισραήλ

Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το λουτρό αίματος στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα

Ένας οπαδός της Κορίνθιανς καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, η διοίκηση δεν τον βρήκε και... ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν.

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς
Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς

Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση, είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε γυμνάσιο της χώρας

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον
Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Ισόβια στον ηθοποιό Nathan Chases His Horse του «Χορεύοντας με τους λύκους» για σεξουαλικές επιθέσεις
Ισόβια στον ηθοποιό Nathan Chases His Horse του «Χορεύοντας με τους λύκους» για σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Νέιθαν Λι, γνωστός ως Nathan Chasing His Horse, καταδικάστηκε σε ισόβια για κακοποίηση γυναικών και ανήλικων, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως «πνευματικός ηγέτης»

Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;
Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;

To in προδημοσιεύει την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ για το πιο σημαντικό παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο - Θα ξεπεράσει το επεισόδιο του 2015;- 6 ερωταπαντήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño το 2026 – Μιλά στο in ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού
Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Οταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της. Μετά από ολονύχτιες έρευνες, βρέθηκε νεκρή στις τουαλέτες του Πολιτικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο
«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in

Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Απριλίου 2026
