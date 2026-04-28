Ένας νέος αγώνας πυρηνικών εξοπλισμών πλησιάζει – Υπάρχει τρόπος να τον σταματήσουμε;

Αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, διπλωμάτες από σχεδόν όλες τις χώρες θα συγκεντρωθούν για μια τετραετή αναθεώρηση της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), της πιο ολοκληρωμένης συμφωνίας για τα πυρηνικά όπλα στον κόσμο.

Το διακύβευμα δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο.

Η Ρωσία, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όλες πυρηνικά εξοπλισμένες, διεξάγουν παράνομους επιθετικούς πολέμους εναντίον χωρών που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Η πυρηνικά εξοπλισμένη Ινδία και το Πακιστάν ενεπλάκησαν πέρυσι σε σύγκρουση κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων τους, δημιουργώντας τον φόβο μιας πυρηνικής κλιμάκωσης.

Τον Φεβρουάριο, η τελευταία εναπομείνασα συμφωνία που περιορίζει τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας και των ΗΠΑ έληξε, χωρίς να υπάρχει κάτι να την αντικαταστήσει.

Οι δύο χώρες κατέχουν σχεδόν το 90% των πυρηνικών όπλων στον κόσμο.

Παράλληλα, οι εννέα πυρηνικά εξοπλισμένες χώρες επενδύουν τεράστια ποσά στον εκσυγχρονισμό των οπλοστασίων τους με πιο ισχυρά και επικίνδυνα όπλα.

Τα πυρηνικά όπλα που έχουν αναπτυχθεί και εκείνα που βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής, έτοιμα να εκτοξευθούν μέσα σε λίγα λεπτά, αυξάνονται επίσης, όπως γράφει ο ερευνητής Tilman Ruff σε άρθρο του στο The Conversation.

Τι είναι η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT);

Η NPT θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος του διεθνούς δικαίου σε σχέση με τα πυρηνικά όπλα και τον αφοπλισμό.

Έχει το μεγαλύτερο αριθμό μελών από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ελέγχου όπλων, με 190 κράτη.

Σε αυτά περιλαμβάνονται πέντε χώρες που κατασκεύασαν και πυροδότησαν πυρηνικά όπλα πριν από το 1967 – η Κίνα, η Γαλλία, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα άλλα μέλη δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Η Βόρεια Κορέα είναι το μόνο κράτος που προσχώρησε στη Συνθήκη NPT και στη συνέχεια αποκήρυξε τη συμμετοχή του. Η Ινδία, το Ισραήλ και το Πακιστάν, όλα πυρηνικά εξοπλισμένα, μαζί με το Νότιο Σουδάν, είναι οι μόνες χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει ποτέ.

Η NPT είναι ουσιαστικά μια συμφωνία που συνήφθη στα τέλη της δεκαετίας του 1960 μεταξύ των κρατών που διέθεταν πυρηνικά όπλα και εκείνων που δεν διέθεταν.

Τα πέντε πρώτα πυρηνικά εξοπλισμένα κράτη – τα οποία είναι επίσης μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με δικαίωμα βέτο – δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τον πυρηνικό αγώνα εξοπλισμών και να εξαλείψουν τα οπλοστάσιά τους.

Σε αντάλλαγμα, τα κράτη χωρίς πυρηνικά όπλα συμφώνησαν να μην προχωρήσουν στην απόκτησή τους, με το κίνητρο της παροχής βοήθειας για την ανάπτυξη ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής τεχνολογίας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ιδρύθηκε για να διασφαλίσει ότι τα μη πυρηνικά κράτη δεν θα αποκτούσαν όπλα.

Ωστόσο, η συνθήκη δεν καθόρισε χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες διαδικασίες ή μηχανισμούς επαλήθευσης ή επιβολής για τον αφοπλισμό των πυρηνικά εξοπλισμένων χωρών.

Η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) τέθηκε σε ισχύ το 1970, αρχικά για 25 χρόνια.

Υπήρχε η ελπίδα ότι το έργο του πυρηνικού αφοπλισμού θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι τότε.

Όταν αυτό αποδείχθηκε σαφώς αδύνατο το 1995, η συνθήκη παρατάθηκε επ’ αόριστον, αφαιρώντας έτσι μια σημαντική πηγή πίεσης προς τα πυρηνικά κράτη να εκπληρώσουν τη δική τους πλευρά της συμφωνίας.

Έκτοτε, πραγματοποιούνται αναθεωρήσεις κάθε πέντε χρόνια για να συζητηθεί η εφαρμογή της συνθήκης.

Σπάνια ομοφωνία

Ωστόσο, αυτές οι διασκέψεις έχουν αποδειχθεί δύσκολες.

Το 2015, για παράδειγμα, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ εμπόδισαν την έγκριση ενός κειμένου που είχε διαπραγματευτεί με κόπο, κατόπιν αιτήματος του Ισραήλ, το οποίο δεν είναι μέλος της συνθήκης.

Και το 2022, η Ρωσία εμπόδισε την έγκριση του τελικού κειμένου, κυρίως λόγω των αναφορών στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, τον οποίο επιτέθηκε και κατέλαβε.

Από το 1995, μόνο δύο διασκέψεις αναθεώρησης κατέληξαν σε ένα συμφωνημένο τελικό κείμενο.

Το 2000, τα μέλη συμφώνησαν σε 13 πρακτικά μέτρα για την προώθηση του πυρηνικού αφοπλισμού, αλλά αυτά παραμένουν σχεδόν εντελώς ανεφάρμοστα.

Και το 2010, τα μέλη συμφώνησαν σε ένα σχέδιο δράσης 64 σημείων, αλλά η εφαρμογή του ήταν ανομοιογενής και αδύναμη, ιδίως όσον αφορά τις 22 δράσεις που σχετίζονται με τον αφοπλισμό.

Η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) έχει, ωστόσο, αποδειχθεί μέτρια αποτελεσματική στο να αποθαρρύνει άλλα κράτη από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ορισμένες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Γερμανία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Νότια Κορέα και η Αυστραλία, εγκατέλειψαν τα προγράμματα ή τις φιλοδοξίες τους για πυρηνικά όπλα μετά την προσχώρησή τους.

Όσον αφορά όμως τον αφοπλισμό, η συνθήκη έχει αποτύχει παταγωδώς.

Ο επικεφαλής της φετινής διάσκεψης, Ντο Χουνγκ Βιετ, τόνισε τον κίνδυνο να μην επιτευχθεί και πάλι συναίνεση στην φετινή αναθεώρηση.

Μπορεί να μην θέσει τέλος στην ίδια τη Συνθήκη, αλλά […] μπορεί να την καταστήσει κενή περιεχομένου. Μπορεί να χάσουμε την αξιοπιστία της ίδιας της Συνθήκης.

Δύο βασικές προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά

Στο τρέχον δυσλειτουργικό διεθνές περιβάλλον, οι προσδοκίες για τη φετινή διάσκεψη είναι χαμηλές.

Τα πυρηνικά κράτη όχι μόνο δεν έχουν αποστρατιωτικοποιηθεί, αλλά επεκτείνονται, εκσυγχρονίζονται και απειλούν να χρησιμοποιήσουν τα οπλοστάσιά τους σε έναν επιταχυνόμενο αγώνα εξοπλισμών. Και δύο πρόσφατες εξελίξεις ενδέχεται να ρίξουν περαιτέρω σκιές στη συζήτηση.

Η πρώτη είναι η άνευ προηγουμένου μετατροπή πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία σε όπλα από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται σε λειτουργία με τεράστιες ποσότητες ραδιενεργών υλικών στους πυρήνες των αντιδραστήρων και στις δεξαμενές αναλωμένου καυσίμου.

Μια σημαντική αποτυχία της τελευταίας διάσκεψης αναθεώρησης το 2022 ήταν ότι δεν εγκρίθηκαν μέτρα για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων από επιθέσεις.

Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η φετινή αναθεώρηση: οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Και οι δύο χώρες επικαλέστηκαν την επικείμενη απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν ως πρόσχημα για τις επιθέσεις τους, παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ δήλωσαν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που βασίζονται στην αρχή «η ισχύς έχει δίκιο», θέτουν σοβαρά ερωτήματα για τις μη πυρηνικές χώρες του κόσμου σχετικά με την αξία της τήρησης της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT).

Γιατί να συμμορφωθούν με τις αυστηρές απαιτήσεις της συνθήκης, όταν τα πυρηνικά κράτη μπορούν να χρησιμοποιήσουν παράνομη βία εναντίον τους κατά βούλησή;

Η μη διάδοση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με πόλεμο. Στην πραγματικότητα, για τα επιζώντα μέλη του ιρανικού καθεστώτος (και τους ηγέτες άλλων χωρών), ο πόλεμος πιθανώς ενισχύει το αντίθετο δίδαγμα: ο καλύτερος τρόπος για την αποτροπή στρατιωτικής επιθετικότητας είναι η κατοχή πυρηνικών όπλων.

Ο κίνδυνος να ακολουθήσουν τώρα και άλλα κράτη το πρότυπο της Βόρειας Κορέας – αποχωρώντας από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και αναπτύσσοντας ένα αρχικά μυστικό πρόγραμμα πυρηνικών όπλων – είναι πολύ μεγαλύτερος.

Στην πυρηνική εποχή, η ασφάλεια είναι είτε κοινή είτε ανύπαρκτη.

Το μόνο ασφαλές και βιώσιμο μέλλον βασίζεται στην εξάλειψη των πυρηνικών όπλων.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συνεργασίας, των διαπραγματεύσεων και του διεθνούς δικαίου, με την υποστήριξη δίκαιων μηχανισμών επαλήθευσης.