Αφού κατέφυγε στη Νορβηγία, ένας πρώην μισθοφόρος της Wagner αποτελεί πλέον έναν πολύτιμο μάρτυρα ο οποίος μπορεί να ρίξει φως στη λειτουργία της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης και να προσφέρει πληροφορίες για να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες εναντίον της Μόσχας.

Παρά τις σφαίρες που έπεφταν δίπλα του και τους Ρώσους στρατιωτικούς που τον κυνηγούσαν με τη βοήθεια σκυλιών, ο 26χρονος Αντρέι Μεντβέντεφ κατάφερε να διασχίσει την προηγούμενη εβδομάδα τον Πασβίκ, έναν ποταμό, που αυτή την περίοδο είναι παγωμένος, στα σύνορα της Ρωσίας με τη Νορβηγία.

Σε βίντεο που ανήρτησε αυτό το Σαββατοκύριακο η μη κυβερνητική οργάνωση Gulagu.net ο Ρώσος αυτός, που εμφανίζεται με πίξελ στο πρόσωπο και με κοντοκουρεμένα μαλλιά, δηλώνει ότι πολέμησε στην Ουκρανία, επικεφαλής μιας ομάδας καμιά δεκαριά ανδρών στην υπηρεσία της Wagner.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι λιποτάκτησε από την ομάδα όταν τον Νοέμβριο παρατάθηκε, παρά τη θέλησή του, το συμβόλαιό του με τη Wagner.

«Είναι ένα ενδιαφέρον πρόσωπο, κυρίως καθώς είναι μάρτυρας από πρώτο χέρι στο εσωτερικό της οργάνωσης Wagner (…), ακόμη και σε μια ενδεχόμενη δίκη μετά τον πόλεμο για τις ωμότητες που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία», εκτίμησε ο Τορ Μπουκφόλ διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Έρευνας για την Άμυνα.

«Πιθανόν βρέθηκε στη Μπάχμουτ», μια πόλη στην ανατολική Ουκρανία την οποία οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να καταλάβουν εδώ και μήνες, «και μπορεί να διηγηθεί πράγματα από μέσα τα οποία κανείς άλλος δεν μπορεί να διηγηθεί», εξήγησε ο Μπουκφόλ.

Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο The Insider τον Δεκέμβριο ο Μεντβέντεφ είχε δηλώσει ότι γνωρίζει πως δέκα μισθοφόροι της Wagner που αρνήθηκαν να επιστρέψουν στο μέτωπο εκτελέστηκαν. Ο ίδιος είχε προσθέσει ότι έχει στην κατοχή του βίντεο που δείχνει την εκτέλεση δύο εξ αυτών.

Μάλιστα ο Μεντβέντεφ φέρεται να ήταν υπό τις διαταγές του Εβγκένι Νουζίν, ενός πρώην κατάδικου και λιποτάκτη της Wagner, ο οποίος φονεύθηκε με βαριοπούλα στα μέσα Νοεμβρίου, ένα περιστατικό το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα.

Former commander of the «Wagner» PMC Andrei Medvedev fled from #Russia to #Norway and asked for political asylum, reports Gulagu. net.

He is ready to testify against Prigozhin and talk about the extrajudicial killings he witnessed. pic.twitter.com/iHPyGbMJ5z

— NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2023