Πρώην διοικητής της Wagner, της διαβόητης ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης, κατέφυγε στη Νορβηγία όπου και ζήτησε άσυλο. Ο Αντρέι Μεντβέντεφ, όπως είναι το όνομά του, πέρασε τα αρκτικά σύνορα Ρωσίας – Νορβηγίας, όπως επιβεβαιώνει η νορβηγική αστυνομία και ένας Ρώσος ακτιβιστής, με το CNN να έχει εκτενές ρεπορτάζ για την υπόθεσή του.

Ο Μεντβέντεφ σε συνέντευξή του με τον συγκεκριμένο Ρώσο ακτιβιστή που βοηθάει όσους θέλουν να περάσουν τα σύνορα δήλωσε ότι φοβάται για τη ζωή του μετά την άρνησή του να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Ο πρώην διοικητής της Wagner φοβάται ότι θα έχει το τέλος του Γεβγένι Νουζίν, ένας αποστάτης της Wagner που σκοτώθηκε μπροστά στην κάμερα με βαριοπούλα.

«Μας έριξαν να πολεμήσουμε σαν κρέας για κανόνια», είπε στον Βλαντίμιρ Οσέτσκιν, επικεφαλής του Gulagu.net, μιας ομάδας υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μια συζήτηση που δημοσιεύτηκε στο YouTube.

Η ομάδα μισθοφόρων, της οποίας ηγείται ο Ρώσος ολιγάρχης Γεβγένι Πριγκόζιν, έχει αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ πρόσφατα πρωταγωνίστησε στις σφοδρές μάχες για την κατάληψη της μικρής ανατολικής πόλης Σολεντάρ, σημειώνει το CNN.

Η αποχώρηση του πρώην διοικητή από τη Wagner έχει ήδη αρχίσει να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Δείτε τη σχετική ανάρτηση του λευκορωσικού μέσου NEXTA που αντιτίθεται στη ρωσική εισβολή και στη συμμαχία Βλαντίμιρ Πούτιν και Αλεξάντερ Λουκασένκο:

Former commander of the «Wagner» PMC Andrei Medvedev fled from #Russia to #Norway and asked for political asylum, reports Gulagu. net.

He is ready to testify against Prigozhin and talk about the extrajudicial killings he witnessed. pic.twitter.com/iHPyGbMJ5z

— NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2023