Ο Χάρισον Φορντ κρατά το μαστίγιό του, φορά το καπέλο του και επιστρέφει, για τελευταία φορά, στον εμβληματικό ρόλο τού αρχαιολόγου Ιντιάνα Τζόουνς.

Η πολυαναμενόμενη πέμπτη ταινία, με τίτλο «Indiana Jones and the Dial of Destiny», έρχεται στις 30 Ιουνίου του 2023 και το τρέιλερ μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα.

Μαζί με τον 80χρονο Φορντ συμπρωταγωνιστούν οι Μαντς Μίκελσεν και Φίμπι – Γουόλερ Μπριτζ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Μάντγκολντ, ενώ υπεύθυνοι παραγωγής είναι οι Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τζορτζ Λούκας.

Το τρέιλερ ξεκινά με φευγαλέες εικόνες από τις πολλές αποδράσεις του Ιντιάνα Τζόουνς σε όλο τον κόσμο, καθώς ο παλιός συνεργάτης του, Σαλάχ, προσπαθεί να τον πείσει να επιστρέψει στις περιπέτειες.

«Μου λείπει η έρημος, μου λείπει η θάλασσα και μου λείπει να ξυπνάω κάθε πρωί αναρωτώμενος τι νέα περιπέτεια θα μας φέρει η μέρα», λέει ο Σαλάχ στον αρχαιολόγο.

Αλλά εκείνος δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον να επιστρέψει στην παλιά του ζωή. «Αυτές οι μέρες έχουν έρθει και έχουν περάσει. Δεν πιστεύω στη μαγεία, αλλά είναι λίγες φορές στη ζωή μου που έχω δει πράγματα. Πράγματα που δεν μπορώ να εξηγήσω. Και έχω καταλήξει να πιστεύω ότι δεν είναι τόσο το τι πιστεύεις, όσο το πόσο σκληρά το πιστεύεις», το λέει ο Τζόουνς.

Δείτε το τρέιλερ

Σημειώνεται πως η ταινία είναι η τελευταία του Χάρισον Φορντ στο ρόλο του Τζόουνς. Τον Σεπτέμβριο, ο ηθοποιός αποκάλυψε κάποιες λεπτομέρειες στο συνέδριο της Ντίσνεϊ με όνομα D23.

«Αυτές οι ταινίες έχουν να κάνουν με μυστήριο και περιπέτεια, αλλά και με την ψυχή, και είμαι πραγματικά χαρούμενος που έχουμε μία ανθρώπινη ιστορία να αφηγηθούμε καθώς και μία ταινία που θα σας συγκλονίσει», είπε ο Φορντ σημειώνοντας ότι το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» «θα είναι το τελευταίο» στο οποίο εμφανίζεται.