Ο Μπιλ Μάρεϊ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο μετά τις κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Being Mortal».

Ο κωμικός ηθοποιός είχε παραδεχτεί πως η συμπεριφορά του οδήγησε στη διακοπή των γυρισμάτων καθώς μια συμπρωταγωνίστρια του, τον κατήγγειλε για σεξουαλική παρενόχληση.

Τώρα, νέες κατηγορίες έρχονται στο προσκήνιο από όλο και περισσότερους πρώην συνεργάτες του Μπιλ Μάρεϊ. Αυτή τη φορά ο ηθοποιός Σεθ Γκριν, ισχυρίστηκε στην εκπομπή «Good Mythical Morning» στο YouTube ότι ο Μάρεϊ τον έριξε σε έναν κάδο απορριμμάτων στα παρασκήνια του Saturday Night Live όταν εκείνος ήταν 9 ετών.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, ο Μάρεϊ ήταν ο οικοδεσπότης της εκπομπής κατά το 1981 και φέρεται να εκνευρίστηκε όταν είδε τον Γκριν να κάθεται στο μπράτσο μιας καρέκλας.

Ο Μάρεϊ θεωρούσε πως είναι η καρέκλα του οπότε του ζήτησε να σηκωθεί. Ο Γκριν αρνήθηκε να μετακινηθεί, με αποτέλεσμα ο Μάρεϊ «με πήρε από τους αστραγάλους μου, με κράτησε ανάποδα και με κρέμασε πάνω από έναν κάδο σκουπιδιών. Τότε μου είπε: ‘Τα σκουπίδια πάνε στον κάδο σκουπιδιών’».

Bill Murray turning out to be the worst is one of my true disappointments pic.twitter.com/aFFfTJpGMe

Ο ηθοποιός συνέχισε λέγοντας: «Κι εγώ ούρλιαζα, και κούναγα τα χέρια μου και χτυπιόμουν. Με έριξε στον κάδο και ο κάδος έπεσε. Ήμουν τρομοκρατημένος. Έτρεξα μακριά, κρύφτηκα κάτω από το τραπέζι στο καμαρίνι μου και απλά έκλαιγα ασταμάτητα».

Ο Μπιλ Μάρεϊ έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά σε γυρίσματα. Η πιο χαρακτηριστική ήταν με συμπρωταγωνίστριά του στη ταινία «Άγγελοι του Τσάρλι», Λούσι Λιου. Σε ένα podcast των Los Angeles Times πέρυσι, η Λίου θυμήθηκε ότι ο ηθοποιός της επιτέθηκε σε μια σκηνή της ταινίας, όταν έλαβε τα αλλαγμένα σενάρια για τα οποία δεν είχε ενημερωθεί.

«Ήταν άδικο και αδικαιολόγητο. Κάποιες από τις εκφράσεις ήταν ασυγχώρητες και απαράδεκτες και δεν θα καθόμουν εκεί και θα το ανεχόμουν. Έτσι, ναι, υπερασπίστηκα τον εαυτό μου και δεν το μετανιώνω», είπε η ηθοποιός.

Ο Μάρεϊ δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την έκρηξη, αλλά δημοσιεύματα είχαν υποστηρίξει στο παρελθόν ότι είπε στις ηθοποιούς Ντρου Μπάριμορ, Κάμερον Ντίαζ και Λιου: «Καταλαβαίνω γιατί είστε εδώ και έχετε ταλέντο… αλλά τι στο διάολο κάνετε; Δεν ξέρετε να παίζετε;».

Η ηθοποιός Τζίνα Ντέιβις έγραψε στα απομνημονεύματά της πως κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Quick Change» το 1989, ο Μάρεϊ εκδήλωσε ανάρμοστη συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός δήλωσε πως ο Μάρεϊ «επέμενε» να χρησιμοποιήσει μια συσκευή μασάζ πάνω της.

“Bill Murray has a very dark side; that’s hardly news.”

Geena Davis’s new memoir spotlights the actor’s pattern of misdeeds, the latest in a string of misconduct claims. https://t.co/BGx3Vba4dL

— VANITY FAIR (@VanityFair) October 11, 2022