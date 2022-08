Ο Φάουτσι διευθύνει το NIAID από την εποχή του Ρόναλντ Ρίγκαν. Από την αρχή είχε βρεθεί στο επίκεντρο διαμάχης. Η πρώτη ήταν κατά τη διάρκεια της επιδημίας του AIDS, στη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ακτιβιστές και μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ πολιόρκησαν το γραφείο του, εξοργισμένοι από το γεγονός ότι οι κλινικές δοκιμές του NIAID προχωρούσαν πολύ αργά, ενόσω οροθετικοί δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πειραματικές θεραπείες και πέθαιναν από τον ιό HIV.

Κατηγόρησαν τότε ανοιχτά και δημόσια τον Δρ. Φάουτσι για αδικαιολόγητους θανάτους, αν και τις βασικές -εξαιρετικά αυστηρές τότε- κατευθυντήριες γραμμές καθόριζε ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

«Εκείνες τις μέρες, δεν έσωσα κανέναν. Ήταν η πιο σκοτεινή περίοδος της ζωής μου», είχε πει παλαιότερα ο Φάουτσι στο New Yorker. Τότε ήταν που αποφάσισε ότι «έπρεπε να αλλάξω», τόνισε, και να γίνει, από συμβατικός επιστήμονας, ακτιβιστής δημόσιας υγείας.

Άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας με τους διαμαρτυρόμενους διαδηλωτές. Κίνηση, παραδέχεται, που άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για αποτελεσματικές θεραπείες του AIDS.

Στο μεσοδιάστημα, τον είχε ήδη μνημονεύσει κατά την προεκλογική εκστρατεία του 1998 ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος, αναφέροντάς τον ως έναν από τους ήρωές του.

«Σκέφτομαι τον Δρ Φάουτσι. Μάλλον δεν τον έχετε ακούσει ποτέ», είχε απαντήσει σε σχετική ερώτηση στη διάρκεια ενός ντιμπέιτ με τον Δημοκρατικό τότε αντίπαλό του Μάικλ Δουκάκη. «Είναι ένας πολύ καλός ερευνητής, κορυφαίος γιατρός στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας», ανέφερε. «Εργάζεται σκληρά. Κάνει κάτι σχετικά με την έρευνα για αυτή την ασθένεια του AIDS»…

Μια δεκαπενταετία αργότερα, σε συνεργασία με τον τότε πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον νεότερο, ο Δρ. Φάουτσι βοήθησε στο σχεδιασμό του PEPFAR: ενός παγκόσμιου προγράμματος για την παροχή θεραπείας σε άτομα με HIV. Για τη συνεισφορά του τιμήθηκε το 2008 με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Το 2014, σε μια εποχή που επικρατούσε ο φόβος ότι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική θα γινόταν πανδημία, ο Φάουτσι έστειλε το δικό του μύνημα αγκαλιάζοντας μια νοσοκόμα που είχε μολυνθεί από τον ιό, νοσηλευόταν στο NIH και είχε μόλις αναρρώσει.

Ήταν μια κορυφαία κίνηση ενσυναίσθησης, με την οποία -όπως ο ίδιος είπε αργότερα- ήθελε να περάσει το μήνυμα στην κοινή γνώμη ότι η νόσηση δεν θα πρέπει να αποτελεί στίγμα.

My favorite Fauci photo. He's hugging nurse Nina Pham upon her release from the NIH Clinical Center, where she was treated for Ebola. He hugged her publicly to show the world that it's safe to touch Ebola survivors, to reduce stigma.

Μια πενταετία μετά, το σκηνικό είχε και πάλι αλλάξει με την εμφάνιση της COVID-19. Έπειτα από τη χαώδη αρχική αντιμετώπιση της νόσου, ο Δρ.Φάουτσι εξελίχθηκε σε μια αξιόπιστη φωνή που βοήθησε εκατομμύρια να κατανοήσουν την ταχέως εξελισσόμενη και παντελώς άγνωστη απειλή.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ ωστόσο οι δημόσιες συστάσεις του για την πανδημία τον έφεραν σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με τον τότε πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος -πρωτού αρχίσει τη ρητορική περί «κινεζικού ιού»- επέμενε ότι ο κοροναϊός θα υποχωρούσε μετά τον Απρίλιο του 2020, με το που θα άρχιζε να ζεσταίνει ο καιρός.

Ήταν μια κρίσιμη προεκλογική χρονιά τις ΗΠΑ και ο Τραμπ επιθυμούσε διακαώς την επιστροφή στην κανονικότητα, αντιδρώντας στο κλείσιμο της οικονομίας.

Προωθούσε μη αποδεδειγμένες έως και επικίνδυνες θεραπείες για τον ιό. Προέβαλε την υδροξυχλωροκίνη ως πανάκεια. Από βήματος του Λευκού Οίκου πρότεινε μέχρι και ενέσεις με απολυμαντικά…

Προσπάθησε να περιθωριοποιήσει τον κορυφαίο ιατρικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, εμποδίζοντάς τον κατά καιρούς να μιλά δημόσια και αφήνοντας πολλές φορές να εννοηθεί ότι θα τον απολύσει.

Σύντομα ο Δρ. Φάουτσι έγινε το «μαύρο πρόβατο» για τους συντηρητικούς και τους αντιεμβολιαστές, σε μια περίοδο έντονης πόλωσης στις ΗΠΑ εν μέσω της υγειονομικής κρίσης. Δέχτηκε μέχρι και απειλές για τη ζωή του, με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί με προστασία ομοσπονδιακών φρουρών.

