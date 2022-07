Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είναι «καλά» και εξακολουθούσε να έχει ήπια συμπτώματα κοροναϊού μέχρι το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα), δήλωσε ο συντονιστής ιατρός του Λευκού Οίκου για την COVID-19, Ασίς Τζα.

Ο Τζα, σε συνέντευξη στο CNN, είπε πως θα ελέγξει την κατάσταση του προέδρου το πρωί της Παρασκευής. «Τα συμπτώματα είναι βασικά τα ίδια», είπε και πρόσθεσε πως «μέχρι τις 10.00 μ.μ… είπε ότι αισθανόταν καλά».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, πως ο Μπάιντεν βρέθηκε θετικός στην COVID-19, παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και θα συνεχίσει να εργάζεται, αλλά σε απομόνωση.

Ο Μπάιντεν, 79 ετών, ο γηραιότερος πρόεδρος που είχαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τρεις προγραμματισμένες διαδικτυακές συναντήσεις την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

«Φίλοι μου, είμαι πολύ καλά». Με αυτό το μήνυμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έκανε ο ίδιος την ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του, μέσω του Twitter, αφού βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό.

«Πάντα απασχολημένος!» πρόσθεσε στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία του, με στόχο να δείξει ότι παραμένει πάντα στα ηνία της χώρας.

Folks, I’m doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.

Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571

— President Biden (@POTUS) July 21, 2022