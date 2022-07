«Φίλοι μου, είμαι πολύ καλά». Με αυτό το μήνυμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έκανε ο ίδιος την ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του, μέσω του Twitter, αφού βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό.

«Πάντα απασχολημένος!» πρόσθεσε στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία του, με στόχο να δείξει ότι παραμένει πάντα στα ηνία της χώρας.

Διαβάστε επίσης: ΗΠΑ: Ο πρόεδρος, οι εκλογές και το ταμπού της ηλικίας

Στη φωτογραφία, εικονίζεται ένας χαμογελαστός Μπάιντεν, με κοστούμι και πουκάμισο, αλλά χωρίς γραβάτα, σε ένα γραφείο του Λευκού Οίκου.

Κρατάει ένα στιλό και μπροστά του υπάρχουν τηλέφωνα, χαρτιά και ένα μπουκάλι με νερό.

Όπως μας ενημερώνει, μάλιστα, με χιούμορ, μόλις τηλεφώνησε σε τρεις πολιτικούς και στα… ξαδέλφια του, τους Scranton, για να τους μεταφέρει τη λύπη του που δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σε μία εκδήλωση.

Ο γιατρός του, Κέβιν Ο’Κόνορ, ανέφερε νωρίτερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μόνο ήπια συμπτώματα, όπως καταρροή, κόπωση και ξηρό βήχα.

Folks, I’m doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.

Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571

— President Biden (@POTUS) July 21, 2022