Τζόνι Ντεπ: Θα τιμηθεί για το συνολικό του έργο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης

Ο Τζόνι Ντεπ θα τιμηθεί με βραβείο για το έργο της ζωής του, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, όπου η ταινία του «Modi – Three Days on the Wing of Madness» – η ταινία του για 72 ώρες στη ζωή του Ιταλού καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι – θα ξεκινήσει να προβάλλεται στην Ιταλία μετά την παρουσίασή της στο Σαν Σεμπαστιάν.

Η πλοκή

Η ταινία «Modi», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ιταλός Ρικάρντο Σκαμάρτσιο ως το κακό παιδί, ζωγράφος και γλύπτης που έγινε διάσημος για το πρωτοποριακό μοντέρνο στυλ των πορτραίτων και των γυμνών, θα παιχτεί στο μη ανταγωνιστικό τμήμα Grand Public της Ρώμης πριν κυκλοφορήσει στην Ιταλία από τον νέο παίκτη παραγωγής/διανομής Be Water σε συνεργασία με τις εταιρείες Maestro Distribution και Medusa Film.

Εκτός από τον Σκαμάρτσιο, το αστρικό καστ της ταινίας περιλαμβάνει επίσης τον Αλ Πατσίνο ως διεθνή συλλέκτη έργων τέχνης Μορίς Γκανγκνάτ, την Αντωνία Ντεσπλά, τον Στίβεν Γκράχαμ, τον Μπρουνό Γκουερί, τον Ράιαν Μακπάρλαντ και τη Σάλι Φίλιπς.

Το «Modi» διαδραματίζεται στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τη διάρκεια 72 ταραγμένων ωρών «που θα αποτελέσουν σημείο καμπής στη ζωή του, εδραιώνοντας τελικά τη φήμη του ως καλλιτεχνικού θρύλου», σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας.

Η παραγωγή της ταινίας έγινε από την εταιρεία Barry Navidi Prods. και την IN.2 Films με τον Αντρέα Ιερβολίνο, διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Ilbe.

Το «Modi» σηματοδοτεί την επιστροφή του Ντεπ στη σκηνοθεσία μετά το ντεμπούτο του το 1997 με την ταινία «The Brave». Είναι επίσης ένα από τα πρώτα έργα του ηθοποιού μετά τη δικαστική διαμάχη του 2022 με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ, στην οποία την μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση αφού τον κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία. Ο Ντεπ κέρδισε τελικά την υπόθεση, αν και η διαμάχη που προκλήθηκε από αυτήν επηρέασε την καριέρα του. Επέστρεψε στο φεστιβάλ των Καννών πέρυσι με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Jeanne du Barry» της Μαϊγουέν.

*Με πληροφορίες από: Variety