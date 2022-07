Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εμπορικό κέντρο στην Κοπεγχάγη.

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι «πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από πυρά» σε ένα εμπορικό κέντρο, χωρίς να διευκρινίζει αν είναι νεκροί οι τραυματίες.

Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης σε ανάρτησή της στο Twitter γράφει ότι αστυνομικοί στάλθηκαν στο εμπορικό κέντρο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Οι αρχές συνέστησαν σε όσους βρίσκονται μέσα στο εμπορικό κέντρο να παραμείνουν στη θέση τους και να περιμένουν τη βοήθεια της αστυνομίας.

Το εμπορικό κέντρο Field’s, στη συνοικία Άμαγκερ, βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο της πόλης και το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός προσώπου που σχετίζεται με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σε ένα εμπορικό κέντρο της πόλης.

Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία πληροφορία για τα κίνητρα του δράστη.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο εμπορικό κέντρο Fields, στη συνοικία Άμαγκερ, αφού, λίγο νωρίτερα, σημειώθηκαν πυροβολισμοί και

Όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, περίπου 100 άνθρωποι έτρεξαν να φύγουν από το εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

#Update: Just in – Police forces are evacuating and clearing the building of the fields shopping center in #Copenhagen in #Denmark, after a suspect shot multiple rounds inside the shopping center. pic.twitter.com/hhv7ZAecwH

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2022