Ως τρομοκρατική ενέργεια αντιμετωπίζει η αστυνομία στη Νορβηγία τους πυροβολισμούς στο Όσλο. Οι πυροβολισμοί έγιναν σε τρεις τοποθεσίες τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση NRK και άλλα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μία εκ των τοποθεσιών που σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση είναι το «London Pub», ένα νυχτερινό κέντρο δημοφιλές στην κοινότητα των ομοφυλοφίλων, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Όσλο.

#Breaking Several shots were fired outside the London pub in central Oslo. At least two people have been shot and killed. „I saw a man come to the place with a bag, he picked up a weapon and started firing“ said a witness. #oslo #skyting #massshooting #osloshooting #BreakingNews pic.twitter.com/jXgCfqkxDD

— 247TV (@247TV3) June 25, 2022