Τουλάχιστον δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και πολλοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο του Οσλο, πρωτεύουσα της Νορβηγίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της νορβηγικής αστυνομίας (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Τον είδα να πυροβολεί

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στο νυχτερινό κέντρο «London Pub», σε δημοφιλή δρόμο νυχτερινής διασκέδασης της νορβηγικής πρωτεύουσας, όπως μεταδίδει το NRK (σ.σ. η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Νορβηγίας).

Ο δημοσιογράφος του NRK Ολαφ Ρόνενμπεργκ, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε: «Είδα έναν άνδρα να μπαίνει κρατώντας μια τσάντα. Εβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί».

«Χτυπήθηκα από θραύσματα»

Αλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε στο NRK: «Ημουν έξω από το London Pub όταν συνέβη. Αντιλήφθηκα έναν πυροβολισμό και χτυπήθηκα από θραύσματα γυαλιού.

»Ακολούθησαν περισσότεροι πυροβολισμοί, οπότε βρήκα καταφύγιο στο εσωτερικό και προσπάθησα να τραβήξω κι άλλα άτομα μαζί μου».

Γύρω στις 2 τα μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο (τοπική ώρα) η νορβηγική αστυνομία έκανε γνωστό ότι συνέλαβε έναν ύποπτο.

Το περιστατικό προς το παρόν δεν χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατικό, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε συναγερμό το νοσοκομείο

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Οσλο έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό μετά την επίθεση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα direkte.vg.no

Οπως σημειώνουν τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, είναι βράδυ, ζεστός καιρός και πολύς κόσμος κυκλοφορεί στους δρόμους του Οσλο.