Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην κατανόηση, ανάλυση και εμβάθυνση των Αμερικανικών Σπουδών προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Στόχο έχει να προετοιμάσει την επόμενη γενιά επαγγελματιών που επιθυμούν να αποκτήσουν ισχυρές ακαδημαϊκές δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν στην διαμόρφωση των ελληνοαμερικανικών, ευρω-ατλαντικών και εν γένει διεθνών σχέσεων.

Όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα, θα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και θα επικεντρώνεται σε θέματα αιχμής όπου στρατηγική, πολιτική, οικονομία και περιφερειακά ζητήματα συμπλέκονται και αλληλοεπηρεάζονται.

Είναι, επίσης, ένα πρόγραμμα που διεξάγεται αποκλειστικά στα αγγλικά, παρότι απευθύνεται τόσο σε ξένους όσο και σε Έλληνες σπουδαστές. Οργανώνεται από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών με τίτλο «Μaster of Science (MSc) American Studies: Politics, Strategy and Economics – Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία» και ξεκινά τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Το δίπλωμα χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία και με την συμμετοχή καθηγητών από το Center for Global Affairs του New York University (ΗΠΑ).

Το πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δύο εξάμηνα και θερινή περίοδο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με τα τέλη φοίτησης να ανέρχονται στο ποσό των 5.000 ευρώ (αιτήσεις έως 10 Ιουλίου 2021 στη διεύθυνση: https://www.des.unipi.gr/applications/form/master-program-american-studies-2021