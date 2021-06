Η αντίστροφη μέτρηση για τους αγώνες ιπτάμενων αυτοκινήτων φαίνεται πως έχει ξεκινήσει. Όπως έγινε γνωστό, η Airspeeder ολοκλήρωσε την πρώτη δοκιμή του ιπτάμενου ηλεκτρικού αγωνιστικού αυτοκινήτου της με επιτυχία και το πρωτάθλημα δεν θα αργήσει να διοργανωθεί.

Συγκεκριμένα, ένα πιλότος στη Νότια Αυστραλία χειρίστηκε μία μη επανδρωμένη έκδοση του Alauda Mk3. Η Αρχή Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας επιτηρούσε την πτήση. Το σκάφος έφτασε σε ύψος 500 μέτρων και ανέπτυξε ταχύτητα 100km/h μέσα σε 2.8 δευτερόλεπτα. Ο χειρισμός του Mk3 έγινε μέσα από ένα περιβάλλον που προσομοιώνει το πιλοτήριο, ενώ χρησιμοποιήθηκε LiDAR και ραντάρ για να αποφευχθεί κάποια σύγκρουση.

Αξίζει να σημειωθεί, η δοκιμή αυτή ανοίγει το δρόμο για το πρωτάθλημα EXA, το οποίο θα περιλαμβάνει τρεις αγώνες αργότερα μέσα στο 2021 και θα αποτελείται από τέσσερις ομάδες με δύο πιλότους η κάθε μία. «Ο κόσμος είναι έτοιμος για ανεπτυγμένη κίνηση στον αέρα και είμαστε περήφανοι που γράφουμε ιστορία, εισάγοντας τους πρώτους αγώνες του κόσμου για ιπτάμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα», σημείωσε ο Matthew Pearson, ιδρυτής της Airspeeder και Alauda Aeronautics.

Ever dreamed of flying cars? Dream no longer: #FlyingCarsAreHere ⚡️ https://t.co/uZ3j9ntBqo pic.twitter.com/2FjyElPVNy

— Airspeeder (@AirspeederHQ) June 17, 2021