Οι Βρυξέλλες αλλάζουν τους κανόνες για τα κινητά τηλέφωνα – Ο σημαντικός Φεβρουάριος του 2027

Από το 2027 ένας νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τεθεί σε ισχύ αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο πώλησης στα κινητά τηλέφωνα. Οι Βρυξέλλες υιοθετούν νέους κανόνες για τα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και τις ψηφιακές ταμπλέτες (tablets) εισάγοντας μια νέα σειρά κανονισμών που θέτουν την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής στο επίκεντρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει νέους κανόνες που ρυθμίζουν το πώς τα smartphones θα κατασκευάζονται

Από τον Φεβρουάριο όλα τα smartphones και tablets που πωλούνται στην Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτουν μπαταρίες που θα μπορούν να αντικαθίστανται από τον χρήστη.

Οι κανόνες εγκρίθηκαν το 2023, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων. Η απόφαση αυτή θα επηρεάσει άμεσα τόσο τους κατασκευαστές όσο και εκατομμύρια χρήστες.

Αλλαγή μπαταρίας στα κινητά τηλέφωνα

Η παρέμβαση της ΕΕ προβλέπει ότι οι μπαταρίες αντικατάστασης για κάθε μοντέλο θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμες στους χρήστες για τουλάχιστον πέντε χρόνια από τη στιγμή που η τελευταία μονάδα του προϊόντος τοποθετήθηκε στην αγορά.

Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθεύονται νέα μπαταρία όταν η παλιά εξαντληθεί και να την αλλάζουν εύκολα μόνοι τους, μειώνοντας το κόστος και περιορίζοντας τα ηλεκτρονικά απόβλητα στην ΕΕ, σύμφωνα με όσα ανέφεραν αξιωματούχοι.

Για πολλούς χρήστες ο λόγος για αναβάθμιση του κινητού τους ή του τάμπλετ τους δεν είναι μια χαλασμένη συσκευή, αλλά μια φθαρμένη μπαταρία. Ουσιαστικά, ο νέος κανονισμός που ενεργοποιούν οι Βρυξέλλες αποσκοπεί στην παράταση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των συσκευών.

Για τους κατασκευαστές και τους καταναλωτές

Το πλαίσιο είναι ευρύ και καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται, συντηρούνται και επισκευάζονται οι συσκευές με την πάροδο του χρόνου:

Μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν από τον χρήστη με τη χρήση απλών, εύκολα διαθέσιμων εργαλείων.

Οι μπαταρίες πρέπει να διατηρούν τουλάχιστον το 80% της χωρητικότητάς τους μετά από 800 κύκλους φόρτισης

Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι διαθέσιμα για διάστημα έως και 10 έτη μετά την κυκλοφορία του προϊόντος.

Τα βασικά εξαρτήματα θα πρέπει να είναι παραδοτέα εντός περίπου 5-10 εργάσιμων ημερών

Δημόσια πρόσβαση σε εγχειρίδια επισκευής.

Δεν ισχύουν περιορισμοί όσον αφορά επισκευές από τρίτους ή ανεξάρτητους τεχνικούς.

Συσκευές σχεδιασμένες για ευκολότερο άνοιγμα και συντήρηση.

Υπάρχει επίσης και μια οδηγία που απευθύνεται στους καταναλωτές. Τα κινητά τηλέφωνα που πωλούνται στην ΕΕ θα φέρουν ετικέτες στις οποίες θα αναγράφονται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η ενεργειακή απόδοση, η ανθεκτικότητα και μια βαθμολογία επισκευασιμότητας, ώστε οι πληροφορίες αυτές να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης αγοράς.