Οι Βρυξέλλες αλλάζουν τους κανόνες για τα κινητά τηλέφωνα – Ο σημαντικός Φεβρουάριος του 2027
Τεχνολογία 20 Απριλίου 2026, 23:56

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των κινητών τηλεφώνων κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τη διάρκεια ζωής τους. Οι Βρυξέλλες προχωρούν τώρα στο επόμενο βήμα εισάγοντας μια νέα σειρά κανονισμών που θέτουν αυτή τη φορά την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής στο επίκεντρο.

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Από το 2027 ένας νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τεθεί σε ισχύ αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο πώλησης στα κινητά τηλέφωνα. Οι Βρυξέλλες υιοθετούν νέους κανόνες για τα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και τις ψηφιακές ταμπλέτες (tablets) εισάγοντας μια νέα σειρά κανονισμών που θέτουν την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής στο επίκεντρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει νέους κανόνες που ρυθμίζουν το πώς τα smartphones θα κατασκευάζονται

Από τον Φεβρουάριο όλα τα smartphones και tablets που πωλούνται στην Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτουν μπαταρίες που θα μπορούν να αντικαθίστανται από τον χρήστη.

Οι κανόνες εγκρίθηκαν το 2023, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων. Η απόφαση αυτή θα επηρεάσει άμεσα τόσο τους κατασκευαστές όσο και εκατομμύρια χρήστες.

Αλλαγή μπαταρίας στα κινητά τηλέφωνα

Η παρέμβαση της ΕΕ προβλέπει ότι οι μπαταρίες αντικατάστασης για κάθε μοντέλο θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμες στους χρήστες για τουλάχιστον πέντε χρόνια από τη στιγμή που η τελευταία μονάδα του προϊόντος τοποθετήθηκε στην αγορά.

Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθεύονται νέα μπαταρία όταν η παλιά εξαντληθεί και να την αλλάζουν εύκολα μόνοι τους, μειώνοντας το κόστος και περιορίζοντας τα ηλεκτρονικά απόβλητα στην ΕΕ, σύμφωνα με όσα ανέφεραν αξιωματούχοι.

Για πολλούς χρήστες ο λόγος για αναβάθμιση του κινητού τους ή του τάμπλετ τους δεν είναι μια χαλασμένη συσκευή, αλλά μια φθαρμένη μπαταρία. Ουσιαστικά, ο νέος κανονισμός που ενεργοποιούν οι Βρυξέλλες αποσκοπεί στην παράταση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των συσκευών.

Για τους κατασκευαστές και τους καταναλωτές

Το πλαίσιο είναι ευρύ και καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται, συντηρούνται και επισκευάζονται οι συσκευές με την πάροδο του χρόνου:

  • Μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν από τον χρήστη με τη χρήση απλών, εύκολα διαθέσιμων εργαλείων.
  • Οι μπαταρίες πρέπει να διατηρούν τουλάχιστον το 80% της χωρητικότητάς τους μετά από 800 κύκλους φόρτισης
  • Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι διαθέσιμα για διάστημα έως και 10 έτη μετά την κυκλοφορία του προϊόντος.
  • Τα βασικά εξαρτήματα θα πρέπει να είναι παραδοτέα εντός περίπου 5-10 εργάσιμων ημερών
  • Δημόσια πρόσβαση σε εγχειρίδια επισκευής.
  • Δεν ισχύουν περιορισμοί όσον αφορά επισκευές από τρίτους ή ανεξάρτητους τεχνικούς.
  • Συσκευές σχεδιασμένες για ευκολότερο άνοιγμα και συντήρηση.

Υπάρχει επίσης και μια οδηγία που απευθύνεται στους καταναλωτές. Τα κινητά τηλέφωνα που πωλούνται στην ΕΕ θα φέρουν ετικέτες στις οποίες θα αναγράφονται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η ενεργειακή απόδοση, η ανθεκτικότητα και μια βαθμολογία επισκευασιμότητας, ώστε οι πληροφορίες αυτές να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης αγοράς.

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Κόσμος
Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 19.04.26

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Τεχνολογία 17.04.26

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»
Τεχνολογία 16.04.26

Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Χειραγώγηση 15.04.26

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα
Αλλαγή πορείας 21.04.26

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι έχει ενημερώσει τον Νετανιάχου για την επιθυμία του να επανεντάξει την Ουγγαρία στο σύστημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Νέα Δημοκρατία: Σε περιδίνηση η «γαλάζια» παράταξη – Κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτησης
Βαρύ κλίμα 20.04.26

Πολιτική αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία, με επίκεντρο την παραίτηση Λαζαρίδη και τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλληλοκαρφώματα, μηνύσεις, δηλώσεις αποδοκιμασίας δοκιμάζουν τη συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Πάτρα: Ελεύθερος υπό όρους ο πατέρας που εξανάγκαζε τον 12χρονο γιο του να δουλεύει
Ελλάδα 20.04.26

Με εισαγγελική εντολή το παιδί μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, στο Ρίο, για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου και φιλοξενείται προσωρινά.

Ο Τραμπ προκαλεί χάος στον Λευκό Οίκο – Τον έκλεισαν έξω από τη αίθουσα επιχειρήσεων όταν καταρρίφθηκε το F15
The Wall Street Journal 20.04.26

O Τραμπ αντλεί ενέργεια από το δράμα. Έτσι, έχει μεταφέρει αυτή την ανορθόδοξη, μαξιμαλιστική συμπεριφορά και στον πόλεμο. Αλλά σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, το Ιράν αποδείχθηκε δύσκολος αντίπαλος

Φασούλα: «Πολύ μεγάλη η ευκαιρία που μου έδωσαν οι Βάλκιρις στο WNBA» (vid)
Μπάσκετ 20.04.26

Η Μαριέλλα Φασούλα ζει το όνειρο κάθε καλαθοσφαιρίστριας, να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το οποίο στην περίπτωσή της είναι στο WNBA. Ενθουσιασμένη στην media day τηςσ ομάδας.

Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ
Νέα βιβλίο 20.04.26

Ήταν ο εμβληματικός μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ πραγματικά κακοποιητικός ή η «τυραννική» φήμη του ήταν αποτέλεσμα μνησικακίας από συνεργάτες και βιογράφους του;

Έκλεισε τα 54 ο Ριβάλντο: «Ευχαριστώ τον Θεό για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου»
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ριβάλντο που πέρασε κι από τη χώρα μας. έκλεισε 54 χρόνια ζωής και μοιράστηκε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων του με τους δικούς του ανθρώπους.

Κεφαλονιά: Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις – Τι σχέση έχουν τα άλλα άτομα που έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Μυρτώ
Ελλάδα 20.04.26

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Η έρευνα μέχρι τώρα φαίνεται να αποκαλύπτει προσπάθεια συγκάλυψης και απόκρυψης στοιχείων που ίσως να εμπλέκουν και άλλα άτομα στην υπόθεση

Τέσσερα χρόνια φυλακή στον 22χρονο που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της
Στη Θεσσαλονίκη 20.04.26

Ο 22χρονος με το πρόσχημα του λογιστή φέρεται να την ρώτησε εάν έχει κρυμμένα χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι ενόψει υποτιθέμενου ελέγχου από την Εφορία.

Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη
Φρενίτιδα 20.04.26

Όταν η ζωή της Τζάκι Κένεντι Ωνάση βγήκε στο σφυρί, ο κόσμος διεκδίκησε τα ίχνη της. Μια δημοπρασία-σταθμός που μετέτρεψε προσωπικά αντικείμενα σε σύμβολα μύθου

Κώστας Αρβανίτης: Στην Κομισιόν οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
EPPO 20.04.26

Ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης κατέθεσε ερώτηση στη Κομισιόν μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος εναντίον του θεσμού της EPPO.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 20.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ο Μεντιλίμπαρ, όπως τον βλέπουν οι δικοί του άνθρωποι…
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Χουάν Ντίαθ, προπονητής και πρώην βοηθός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανέλυσε τον προπονητή του Ολυμπιακού και ουσιαστικά εξήγησε πολλά από όσα έχουμε δει και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε, από τον προπονητή και τον άνθρωπο Μέντι.

Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι
Κόσμος 20.04.26

Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, αλλά και δημοσιογράφοι στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέες του αναρτήσεις στο Truth Social για το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας με το Ιράν

Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά
Επικαιρότητα 20.04.26

Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέα Αριστερά για τον «υπερήφανο» Αθανάσιο Καββαδά.

Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα
Οικονομία 20.04.26

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι αγρότες όσο και οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε 10 ερωτήσεις - απαντήσεις, με όλες τις πληροφορίες για το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο στην εκτός σχεδίου δόμηση αποθηκών

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Στη στατιστική 20.04.26

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην 10άδα των σημαντικότερων στατιστικών κατηγοριών μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

