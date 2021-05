Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα ανάμεσα σε Παλαιστίνιους πιστούς και ισραηλινούς αστυνομικούς στην Πλατεία των Τεμένων στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, δύο εβδομάδες έπειτα από παρόμοιες συμπλοκές που οδήγησαν σε αναζωπύρωση των βιαιοτήτων στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Μετά την μεγάλη προσευχή της Παρασκευής στην οποία συμμετείχαν πολλοί Παλαιστίνιοι, ξεκίνησαν επεισόδια με την Ισραηλινή αστυνομία να κάνει χρήση χημικών.

Watch | Israeli occupation forces raid the courtyards of the Al-Aqsa Mosque in occupied #Jerusalem. Several injuries were reported among the worshipers. pic.twitter.com/GZz3Dy4a3c

— Quds News Network (@QudsNen) May 21, 2021