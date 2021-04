Τα θερμά της συλλυπητήρια προς την Βασίλισσα Ελισάβετ, την βασιλική οικογένεια και τον βρετανικό λαό, για την απώλεια του δούκα του Εδιμβούργου, πρίγκιπα Φιλίππου, εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μέσω twitter.

Στην ανάρτησή της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει ότι ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο οποίος γεννήθηκε στην Κέρκυρα, υπηρέτησε με αφοσίωση την πατρίδα του για πολλές δεκαετίες.

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Κέρκυρα, υπηρέτησε με αφοσίωση τη χώρα του για πολλές δεκαετίες. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια προς τη Βασίλισσα Ελισάβετ, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και τον βρετανικό λαό. pic.twitter.com/PI62ySpNaU — President GR (@PresidencyGR) April 9, 2021

Η ανάρτηση της Προέδρου

The Duke of Edinburgh, Prince Philip, who was born in Corfu, served his country with devotion for many decades. I extend my warm condolences to Her Majesty Queen Elizabeth II, the members of the @RoyalFamily and the British people. pic.twitter.com/qmB4PZjLDM — President GR (@PresidencyGR) April 9, 2021

