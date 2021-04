Ο πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ και ηγετική φυσιογνωμία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας επί σχεδόν επτά δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 99 ετών, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Προσωπικότητες από ολόκληρο τον κόσμο εξέφρασαν τη λύπη τους για τον θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου.

Μπόρις Τζόνσον, πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου

«Θυμόμαστε τον δούκα, πάνω απ΄όλα για την ισχυρή του υποστήριξη προς τη μεγαλειότητά της τη βασίλισσα, όχι μόνο ως βασιλικού συζύγου, στο πλευρό της, την κάθε μέρα της βασιλείας της, αλλά ως δύναμης και στηρίγματος για περισσότερο από 70 χρόνια. Και οι σκέψεις του έθνους μας σήμερα πρέπει να στραφούν προς τη μεγαλειότητά της, προς την οικογένειά της».

On the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/rZlbY1matF — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2021

Τζάστιν Γουέλμπι, αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι

«Ενώνομαι με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία στο πένθος για την απώλεια της βασιλικής υψηλότητας του πρίγκιπα Φιλίππου, δούκα του Εδιμβούργου και ευχαριστώ τον Θεό για την εξέχουσα, πιστών υπηρεσιών, ζωή του».

«Όταν είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω, πάντα με εντυπωσίαζε η προφανής χαρά της ζωής, το ερευνητικό του πνεύμα και η ικανότητά του να επικοινωνεί με ανθρώπους διαφορετικής προέλευσης και πορείας ζωής. Ήταν αυθεντία στο να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται άνετα και ξεχωριστοί».

Κιρ Στάρμερ, ηγέτης του Εργατικού Κόμματος

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε έναν ξεχωριστό δημόσιο λειτουργό στο πρόσωπο του πρίγκιπα Φίλιππου. Ο πρίγκιπας Φίλιππος αφιέρωσε τη ζωή του στη χώρα μας – από τη διακεκριμένη καριέρα του στο Βασιλικό Ναυτικό κατά την διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι τις δεκαετίες προσφοράς ως δούκας του Εδιμβούργου».

«Ωστόσο, θα μείνει περισσότερο από όλα στη μνήμη για την ξεχωριστή του αφοσίωση προς τη βασίλισσα».

Νίκολα Στέρτζον, πρωθυπουργός της Σκωτίας

«Είμαι θλιμμένη από την είδηση του θανάτου του δούκα του Εδιμβούργου. Απευθύνω τα προσωπικά, βαθιά μου συλλυπητήρια και τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης και του λαού της Σκωτίας στη μεγαλειότητά της τη βασίλισσα και την οικογένειά της».

Ναρέντρα Μόντι, πρωθυπουργός Ινδίας

«Είχε μια διαπρεπή καριέρα στον στρατό και ήταν στην πρώτη γραμμή πολλών πρωτοβουλιών κοινωφελούς εργασίας. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Μίχολ Μάρτιν, πρωθυπουργός Ιρλανδίας

«Θλίβομαι με την είδηση του θανάτου της αυτού βασιλικής υψηλότητας πρίγκιπα Φιλίππου, δούκα του Εδιμβούργου. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τη βασίλισσα Ελισάβετ και τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή τη στιγμή».

Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ, ηγέτης του SINN FEIN

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στη βασίλισσα Ελισάβετ και την οικογένεια για τον θάνατο του συζύγου της πρίγκιπα Φιλίππου. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας σε αυτούς που έχουν βρετανική ταυτότητα στο νησί μας, για τους οποίους ο θάνατός του θα είναι μεγάλη απώλεια».

Τζορτζ Ο. Μπους, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Καθ’ όλη τη μακρά και αξιοσημείωτη ζωή του, αφιερώθηκε σε αξιόλογους σκοπούς και στους άλλους. Εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο με αξιοπρέπεια και έφερε απεριόριστη δύναμη και υποστήριξη στη βασίλισσα. Η Λόρα και εγώ είμαστε τυχεροί που απολαύσαμε τη γοητεία και το πνεύμα της συντροφιάς του και γνωρίζουμε πόσο πολύ θα λείψει».

Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας

«Φυσικά θα αναγνωριστεί ως ένα αξιοσημείωτο και ακλόνητο στήριγμα προς τη βασίλισσα για τόσα πολλά χρόνια. Ωστόσο, θα πρέπει κανείς να τον θυμάται και να τον τιμά ως έναν άνθρωπο με προοπτική, αποφασιστικότητα και κουράγιο».

Τζαστίν Τριντό, πρωθυπουργός Καναδά

«Ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν ένας άνθρωπος με υψηλούς στόχους και πεποιθήσεις, ο οποίος είχε ως κίνητρο την αίσθηση του καθήκοντος προς τους άλλους».

Τζασίντα Άρντερν, πρωθυπουργός Νέας Ζηλανδίας

«Τον πρίγκιπα Φίλιππο, θα τον θυμόμαστε για την ενθάρρυνση που έδωσε σε τόσους πολλούς νεαρούς Νεοζηλανδούς, μέσω του βραβείου Χίλαρι του δούκα του Εδιμβούργου. Στα πάνω από 50 χρόνια του βραβείου στη Νέα Ζηλανδία, χιλιάδες νέοι άνθρωποι ολοκλήρωσαν, μέσω του προγράμματος, προκλήσεις που αλλάζουν τη ζωή».

Μαρκ Ρούτε, πρωθυπουργός Δανίας

«Οι σκέψεις μας και η συμπαράστασή μας είναι με τη βρετανική βασιλική οικογένεια και τον βρετανικό λαό, αυτή τη στιγμή του πένθους».

Βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας

«Οι σκέψεις μας είναι με τη βασίλισσα Ελισάβετ και την υπόλοιπη οικογένειά της. Υποβάλλουμε επίσης τα συλλυπητήριά μας στον βρετανικό λαό».

Βασιλιάς Κάρολος ΙΣΤ’ Γουσταύος της Σουηδίας

«Ο πρίγκιπας Φίλιππος υπήρξε εξαιρετικός φίλος της οικογένειάς μας για πολλά χρόνια, μια σχέση την οποία εκτιμούσαμε βαθιά. Οι υπηρεσίες του στη χώρα του παραμένουν έμπνευση για όλους εμάς».

Συλλυπητήρια μηνύματα ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί ηγέτες και άλλες διεθνείς προσωπικότητες.

Η βασιλική οικογένεια του Βελγίου:

Deeply saddened by the passing away of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. We wish to express our deepest condolences to Her Majesty The Queen, the British Royal Family and the people of the United Kingdom. ⁰Philippe and Mathilde pic.twitter.com/Y7WKzNX6bK — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) April 9, 2021

Συλλυπητήρια από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Ισραήλ:

I express my deepest condolences to Her Majesty Queen Elizabeth, Prince Charles, the Royal Family and the people of the United Kingdom on the passing of the Duke of Edinburgh. Prince Philip was the consummate public servant and will be much missed in Israel and across the world. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 9, 2021

Συλλυπητήρια από τον καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς:

I extend my sincere condolences to Her Majesty The Queen, the @RoyalFamily and the people of the United Kingdom after the passing of His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 9, 2021