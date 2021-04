O Πρίγκιπας Φίλιππος πέθανε σήμερα σε ηλικία 99 ετών, ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

«Ο Δούκας του Εδιμβούργου, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Βασίλισσα για 73 χρόνια κ πέθανε στο Κάστρο του Windsor σήμερα το πρωί», αναφέρρει η ανακοίνωση.

BREAKING: The flags in Downing Street have just been lowered to half-mast following the death of the Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/xJY0Misl43

— Daniel Hewitt (@DanielHewittITV) April 9, 2021