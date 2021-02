Ο Βίγκο Μόρτενσεν επικρίνει την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Ο Δανο-Αμερικανός ηθοποιός είπε ότι είναι «ανεξήγητο» που η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών δεν τίμησε ποτέ το έργο του σκηνοθέτη, σεναριογράφου και ηθοποιού από τον Καναδά, Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ.

Ο Βίγκο Μόρτενσεν και ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές, μεταξύ άλλων στις ταινίες, «Eastern Promises», «A History of Violence» και «A Dangerous Method».

«Αυτό που δεν κατάλαβα ποτέ για τον Κρόνενμπεργκ είναι ότι εδώ και σχεδόν μισό αιώνα κάνει ταινίες, και πολλές πραγματικά καλές ταινίες» είπε ο Μόρτενσεν σε συνέντευξή του στο uproxx. «Είναι σαφώς μία από τις αυθεντίες, σωστά; Εν ζωή αυθεντία. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος που, κάθε φορά, αγωνίζεται χρόνια, συνήθως, για να συγκεντρώσει ελάχιστη χρηματοδότηση για τις ταινίες του, οι οποίες δεν είναι ποτέ πολύ ακριβές» τόνισε.

«Πάντα μένει εντός προϋπολογισμού ή και λίγο πιο κάτω. Δεν σπαταλά χρήματα» συνέχισε. «Με τις ταινίες του δεν χάνονται χρήματα. Μερικές φορές φέρνουν χρήματα. Είναι απίστευτα αξιόπιστος, σε επαγγελματικό και δημιουργικό επίπεδο. Γιατί πρέπει να είναι τόσο δύσκολο; Δεν καταλαβαίνω Γιατί ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ δεν έχει προταθεί ποτέ από την Ακαδημία για Όσκαρ Σεναρίου ή Σκηνοθεσίας; Εννοώ, αυτό είναι ανεξήγητο για μένα, αλλά τέτοια είναι η ζωή» πρόσθεσε.

Οι Μόρτενσεν και Κρόνενμπεργκ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για ένα νέο πρότζεκτ αυτό το καλοκαίρι, όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός στο GQ: «Είναι κάτι που έγραψε πριν από πολύ καιρό και δεν το υλοποίησε ποτέ. Τώρα το τελειοποίησε και θέλει να γυρίσει την ταινία. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι αυτό το καλοκαίρι που θα κάνουμε γυρίσματα. Θα έλεγα, χωρίς να φανερώσω την ιστορία, ότι θα πηγαίνει ίσως λίγο πίσω, στην καταγωγή του» σημείωσε ο Βίγκο Μόρτενσεν σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

