Η Rihanna διαψεύδει τις φήμες που την θέλουν και πάλι έγκυο
Μια blogger υπονόησε ότι η Rihanna είναι έγκυος και, η τραγουδίστρια έδωσε τη δική της απάντηση, διαψεύδοντας τις φήμες.
H Rihanna βάζει οριστικό τέλος στις φήμες για εγκυμοσύνη.
Η καλλιτέχνιδα σχολίασε πρόσφατα κάτω από ένα βίντεο που μοιράστηκε η blogger Everybody Hate Krissy, διαψεύδοντας τις φήμες ότι είναι έγκυος.
Στο βίντεο, η blogger σχολίασε μια παλιά φωτογραφία στο Facebook που απεικονίζει τη σταρ με φουσκωμένη κοιλιά.
«Βρίσκεται το μωρό στη μήτρα [μου];» σχολίασε ειρωνικά κάτω από το βίντεο η Rihanna, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Περίμενε!»
Αν και η Rihanna δεν είναι έγκυος, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να υποδεχτεί και άλλο παιδί.
Η πρώην σταρ του «Love Island» Μοντάνα Ρόουζ Μπράουν μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο ανέφερε: «Δεν είμαι σίγουρη αν για το 2026, θέλω να είμαι σέξι και ελκυστική ή έγκυος», έγραψε η influencer, η οποία έχει δύο παιδιά με τον αρραβωνιαστικό της Μάρκ Ο’Κόννορ, πάνω από ένα παιχνιδιάρικο βίντεο όπου εμφανίζεται βαθιά σκεπτική.
«Περίμενε! Άρα δεν είμαι [μόνο εγώ] τρελή;», έγραψε η Rihanna στην ενότητα με τα σχόλια.
Η εννέα φορές βραβευμένη με Grammy μουσικός και ο A$AP Rocky, καλωσόρισαν το τρίτο τους παιδί, την Rocki, στις 13 Σεπτεμβρίου. Έχουν επίσης δύο γιους: τον RZA, που γεννήθηκε το 2022, και τον Riot, που ήρθε στον κόσμο το 2023. Τον Σεπτέμβριο του 2025, μια πηγή αποκάλυψε στο περιοδικό People ότι η επιχειρηματίας ήταν «τρομερά χαρούμενη» για την άφιξη της μικρής της κόρης.
«Είναι προφανώς ευγνώμων για τα αγόρια της, αλλά ήταν έτοιμη για λίγη πιο κοριτσίστικη ενέργεια», δήλωσε στο People. «Είναι τρομερά χαρούμενη για το κοριτσάκι της».
«Πατέρας, σύντροφος και στοργικός σύζυγος»
Αν και η Rihanna έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τη μητρότητα, φαίνεται να επιδιώκει περισσότερη ιδιωτικότητα όσον αφορά τη σχέση της με τον A$AP Rocky.
Ωστόσο, στα τέλη του 2025, ο Rocky τροφοδότησε τις φήμες ότι ίσως έχουν ήδη παντρευτεί.
«Το να είμαι πατέρας, σύντροφος και στοργικός σύζυγος στην οικογένειά μου είναι αυτό που με κάνει πραγματικά, πραγματικά ευτυχισμένο», δήλωσε στο περιοδικό σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 29 Οκτωβρίου.
Ενώ συζητούσε για τη σχέση του με τη Rihanna με το Elle τον μήνα πριν από τα σχόλιά του, είπε γελώντας: «Πώς ξέρεις ότι δεν είμαι ήδη παντρεμένος; Δεν πρόκειται να το επιβεβαιώσω».
*Με πληροφορίες από: People
