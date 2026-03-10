Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15

Νέες λεπτομέρειες έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Λος Άντζελες σχετικά με τη γυναίκα που κατηγορείται ότι πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς.

Η ύποπτη, η Ιβάνα Λιζέτ Ορτίζ, 35 ετών, συνελήφθη την Κυριακή με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με το Rolling Stone. Η κράτησή της καταγράφηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας και το ποσό της εγγύησης ορίστηκε στα 10.225.000 δολάρια, ενώ οι επίσημες κατηγορίες αναμένεται να ανακοινωθούν.

Πυροβολισμοί με όπλο τύπου AR-15

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Los Angeles Times, η Ορτίζ φέρεται να χρησιμοποίησε τουφέκι τύπου AR-15 και να πυροβόλησε αρκετές φορές προς την κατοικία της τραγουδίστριας. Μία από τις σφαίρες πέρασε μέσα από τοίχο της έπαυλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 1:21 το μεσημέρι, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν η Rihanna, ο σύντροφός της A$AP Rocky και τα παιδιά τους. Κανείς δεν τραυματίστηκε. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι οδήγησε στην επίθεση, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια γνωστή σχέση της συλληφθείσας με το ζευγάρι.

Η New York Post δημοσίευσε επίσης παράξενα μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει η Ορτίζ στη Rihanna μέσω των social media.

The Los Angeles Police Department has released more details about the suspect it arrested for allegedly firing a gun at Rihanna’s Beverly Hills-area home. https://t.co/yVaF6QmyHx — Rolling Stone (@RollingStone) March 9, 2026

Καταδίωξη και σύλληψη μισή ώρα μετά

Αναφορές πολλών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η 35χρονη έφτασε έξω από την κατοικία οδηγώντας λευκό Tesla και πυροβόλησε από το όχημα. Σε αστυνομική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου έγινε λόγος για δέκα πυροβολισμούς, ενώ άλλες πηγές μιλούν για τέσσερις. Στην μπροστινή πύλη του σπιτιού εντοπίστηκαν σημάδια που μοιάζουν με τρύπες από σφαίρες.

Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε από το σημείο, όμως λίγο αργότερα εντοπίστηκε από αστυνομικό ελικόπτερο σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου στο Sherman Oaks. Οι αρχές συνέλαβαν την ύποπτη περίπου 30 λεπτά αργότερα.

Όπως δήλωσε στους Los Angeles Times ο εκπρόσωπος του LAPD Άρμεν Αρίας, μετά τη σύλληψη οι αστυνομικοί έψαξαν το όχημα και βρήκαν ένα επιθετικό τουφέκι και επτά κάλυκες.

Ποια είναι η ύποπτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της φυλακής της κομητείας του Λος Άντζελες, η Ορτίζ έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Ζει στο Ορλάντο και εργάζεται ως λογοθεραπεύτρια.

Το παρελθόν της περιλαμβάνει αρκετές συλλήψεις, μεταξύ άλλων για υπόθεση πτώχευσης το 2013, επικίνδυνη οδήγηση το 2021 και υποψίες ενδοοικογενειακής βίας και επίθεσης το 2023, σύμφωνα με τους Los Angeles Times. Το NBC News αναφέρει επίσης ότι από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκύπτει ότι κατάγεται από το Ιλινόι.

Σιωπή από Rihanna και A$AP Rocky

Μέχρι στιγμής η Rihanna και ο A$AP Rocky δεν έχουν κάνει δημόσια δήλωση για το περιστατικό.

Η τραγουδίστρια πάντως είχε δημοσιεύσει πρόσφατα βίντεο που δείχνει ότι εργάζεται πάνω στη συνέχεια του άλμπουμ της Anti (2016), ενώ ταυτόχρονα αφιερώνει χρόνο και στην οικογένειά της.