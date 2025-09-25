Rihanna: Γέννησε το τρίτο της παιδί της

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Rihanna. Την ευχάριστη ανακοίνωση για το νέο μέλος της οικογένειας έκανε η ίδια με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πότε ήρθε το μωρό

Η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας γέννησε στις 13 Σεπτεμβρίου ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο ονόμασε Rocki Irish Mayers. Η Rihanna έχει ακόμη δύο παιδιά με τον Asap Rocky, τον γιο της RZA και τον γιο της Riot και επιτέλους ήρθε στον κόσμο η κόρη της.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία, αγκαλιά με την νεογέννητη κόρη της στο μαιευτήριο και ακόμη ένα στιγμιότυπο, με ροζ γάντια του μποξ, μιας και το τρίτο της παιδί θα λέγεται… Rocki όπως η ταινία με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Η RiRi αποκάλυψε για πρώτη φορά την τρίτη εγκυμοσύνη της με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, πάνω στο χαλί του Met Gala πριν λίγους μήνες.

Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, ανέφερε: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε στον κόσμο τι ετοιμάζαμε».

Ριάνα: Αποκάλυψε το όνομα της κόρης της «Rocki Irish Mayers», με μια συμβολική φωτογραφία

Η σχέση της με τον A$AP Rocky

Η οικογένειά της διάσημης τραγουδίστριας μεγαλώνει σε μια περίοδο που το ζευγάρι βρέθηκε στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης. Τον Φεβρουάριο, ο A$AP Rocky αθωώθηκε από την κατηγορία για χρήση όπλου σε βάρος πρώην φίλου του, σε μια δίκη όπου η Rihanna είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο με τους δύο γιους τους.