H εγκυμονούσα Rihanna ροκάρει crop top και lingerie, ενώ ποζάρει για τον φωτογράφο Gabriel Moses

Η Rihanna απέδειξε για άλλη μια φορά την ιδιότητά της ως fashion killa (για αυτή την slang φράση θα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στον σύντροφο της A$AP Rocky και το ομώνυμο κομμάτι του 2013), αυτή τη φορά σε συνεργασία με τον Gabriel Moses— τον Νιγηριανό φωτογράφο με έδρα το Λονδίνο— για το εξώφυλλο του HommeGirls Volume 14.

Οι λήψεις, οι οποίες ξεχειλίζουν από το χαρακτηριστικό στυλ των ατίθασων κλικ του Moses, αποτυπώνουν την τολμηρή ενέργεια της Rihanna, παρουσιάζοντας την εγκυμοσύνη της με ακατέργαστη street αισθητική και κομψότητα.

Το editorial αναδεικνύει επίσης τη συνεχιζόμενη συνεργασία της με την PUMA, ενσωματώνοντας ξεχωριστά κομμάτια από τη σειρά FENTY x PUMA -όπως ένα ζευγάρι silver sneaker το οποίο ζηλέψαμε.

Με το styling να φέρει την υπογραφή της Stella Greenspan, η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για τον φωτογράφο, ο οποίος γρήγορα καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο ρηξικέλευθους νέους δημιουργούς στη σύγχρονη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.

Με έδρα το νότιο Λονδίνο, έχει παρουσιάσει επιτυχημένες εκθέσεις — η πιο πρόσφατη ήταν η Selah στο 180 Studios, η οποία συγκεντρώνει φωτογραφίες και ταινίες μικρού μήκους, συμπεριλαμβανομένων μουσικών βίντεο όπως το Fein των Travis Scott και Playboi Carti καθώς και πορτρέτα των Skepta, Alek Wek και Jude Bellingham- και έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως Nike, Dior και Vogue, καθώς και με εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής, του αθλητισμού και της μόδας.

«Δεν θα αφήσω αυτό το κομμάτι της ζωής μου να εξαφανιστεί επειδή το σώμα μου αλλάζει»

Το sexy & chic vibe που φέρνει η Rihanna στη νέα της φωτογράφιση για το περιοδικό δεν είναι κάτι το καινούργιο. Το 2022, ενώ ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, δήλωσε στην Vogue ότι κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να αποφύγει τα κλασικά ρούχα για εγκυμονούσες που υπάρχουν στην αγορά (τα οποία είναι πρακτικά, αλλά συνήθως στερούνται φαντασίας).

«Όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος, σκέφτηκα: ‘Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω για ψώνια στο τμήμα για έγκυες. Λυπάμαι, αλλά είναι διασκεδαστικό το να ψάχνεις να βρεις τι ρούχα θα βάλεις για να είσαι ντυμένη ωραία», είπε τότε. «Δεν θα αφήσω αυτό το κομμάτι της ζωής μου να εξαφανιστεί επειδή το σώμα μου αλλάζει».

Εξέφρασε ακόμη και τη συμπόνια της για τον στιλίστα της, Τζαλίλ Ουίβερ, που πρέπει να συνεργάζεται μαζί της παρά τις ιδιοτροπίες της σε ότι αφορά την μόδα. «Ξέρω ότι χάνει τον ύπνο του εξαιτίας αυτού, γιατί οι διαστάσεις μου μπορούν κυριολεκτικά να αλλάξουν από ώρα σε ώρα», πρόσθεσε. «Στην πραγματικότητα, είμαι σίγουρη ότι θα ζητήσει αύξηση μετά από αυτό!».

Η Rihanna ανακοίνωσε την τρίτη εγκυμοσύνη της πριν από την εμφάνισή της στο Met Gala 2025. Μαζί με τον σύντροφό της, A$AP Rocky, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον RZA, 3 ετών, και τον Riot, 2 ετών.

