Αλεξάνδρα Νίκα: Αποκαλύπτει το φύλο του μωρού που περιμένει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η Αλεξάνδρα Νίκα συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές από την οικογενειακή ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Έτσι λοιπόν η όμορφη επιχειρηματίας το βράδυ της Παρασκευής 18 Απριλίου ανέβασε δύο φωτογραφίες στο Instagram.

Η Αλεξάνδρα Νίκα στην πρώτη φωτογραφία επιβεβαίωσε μία πληροφορία που είχε γίνει γνωστή εδώ και καιρό, ότι εκείνη και ο Κωνσταντίνος Αργυρός περιμένουν κοριτσάκι.

Αλεξάνδρα Νίκα: Περιμένοντας την κόρη

Συγκεκριμέρνα δημοσίευσε μία φωτογραφία που φαίνονται κάποια παιδικά σχέδια, με τα οποία θα «ντύσει» το δωμάτιο του μωρού που περιμένει. Ταυτόχρονα στη λεζάντα δηλώνει ότι το δεύτερο παιδάκι της θα είναι κοριτσάκι.

«Προετοιμάζοντας το παιδικό κοριτσίστικο δωμάτιο», έγραψε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Νίκα, στα αγγλικά.

Η ανάρτηση με φουσκωμένη κοιλιά

Και οι αναρτήσεις δεν τελειώσαν στη διακόσμηση του παιδικού δωματίου της μικρής, αλλά η σύζυγός του Κωνσταντίνου Αργυρού που βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της πόζαρε καθισμένη στο αυτοκίνητο, φανερώνοντας πόσο πολύ έχει φουσκώσει η κοιλιά της. Μάλιστα την κρατούσε τρυφερά.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στις 7 Ιουλίου 2025 στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτο και το ζευγάρι έχει ήδη ένα γιο τον μικρό Βασίλη, ο οποίος περιμένει πώς και πώς τον ερχομό της αδερφής του.

Οι γονείς του είναι ξετρελαμένοι μαζί του και δεν είναι λίγες οι φορές που τον απαθανατίζουν σε διάφορες στιγμές της ζωής του.