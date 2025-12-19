Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Τον συμβουλεύομαι σε όλα»

Στο κατάστημα της Λένιας Κριθαριώτη (αδερφή της Σήλιας) στον Golden Hall βρέθηκε η Αλεξάνδρα Νίκα, με αφορμή τη συνεργασία τους για τη δημιουργία παιδικών και γυναικείων πιτζαμών, με το brand 5226 Kids που συνδυάζουν άνεση, κομψότητα και σύγχρονο design.

Η Αλεξάνδρα Νίκα μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και πως θα περάσουν τις γιορτές.

Τι λέει για τον Κωνσταντίνο Αργυρό

«Ήταν κάτι που το σκεφτόμουν όσο ήμουν στο σπίτι, ότι θα ήταν κάτι όμορφο για την οικογένεια και για το παιδί. Τον Κωνσταντίνο τον συμβουλεύομαι γενικά για όλα, γιατί έχει πολύ ωραίο γούστο, και άποψη, και εμπειρία και με βοηθάει.

Τις γιορτές θα τις περάσουμε οικογενειακά. Ο Κωνσταντίνος δουλεύει στο μαγαζί, οπότε προσπαθούμε να τον υποστηρίξουμε όπως μπορούμε. Όποτε έχω αντοχές, γιατί δεν κοιμάμαι πολύ, πηγαίνω να τον δω στο μαγαζί» δήλωσε η Αλεξάνδρα Νίκα.

Σήλια Κριθαριώτη: Τι λέει για την Αλεξάνδρα Νίκα

Από την πλευρά της, η Σήλια Κριθαριώτη μίλησε με θερμά λόγια για την Αλεξάνδρα Νίκα, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την απόφασή της να αφήσει τη ζωή που είχε χτίσει στο Λος Άντζελες και να επιστρέψει στην Ελλάδα για να παντρευτεί τον «έρωτα της ζωής» της.

«Την Αλεξάνδρα τη θαυμάζω. Άφησε ό,τι είχε χτίσει εκεί για να έρθει εδώ και να παντρευτεί τον έρωτα της ζωής της», σημείωσε.