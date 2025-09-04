Αλεξάνδρα Νίκα: Αποκαλύπτει για την πρόσφατη αποβολή της, λίγο πριν τη βάφτιση του γιου της
Η Αλεξάνδρα Νίκα δεν δίστασε να μιλήσει για την πρόσφατη δυσάρεστη εμπειρία που βίωσε.
Δύο μήνες σχεδόν μετά τον θρησκευτικό τους γάμο στα νότια προάστια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον γιο τους.
Και το όνομα αυτού Βασίλης
Η βάφτιση του μικρού Βασίλη έγινε στη Μύκονο και η τελετή πραγματοποιήθηκε σε χώρο που ανήκει στη Μαριάννα Λάτση και η οποία είναι η νονά του μωρού.
Στη φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram, η Αλεξάνδρα και ο Κωνσταντίνος κρατούν τρυφερά από το χέρι τον μικρό τους. Η ίδια συνόδευσε το στιγμιότυπο με ένα συγκινητικό κείμενο, μιλώντας ανοιχτά για την πρόσφατη αποβολή που βίωσε.
Η ανάρτηση της Αλαξάνδρας Νίκα για την αποβολή της
«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας.
Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου.
Τίποτα δεν είναι δεδομένο… η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο», έγραψε στην ανάρτησή της η Αλεξάνδρα Νίκα.
View this post on Instagram
Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, λίγο πριν τη βάφτιση του γιου τους έκαναν διακοπές στη Μύκονο, ενώ πριν βρέθηκαν στα Επτάνησα και σε άλλα νησιά.
