Η Αλεξάνδρα Νίκα δίνει μια γεύση από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Fizz 21 Αυγούστου 2025 | 23:10

Το ζευγάρι, Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 7 Ιουλίου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Αλεξάνδρα Νίκα, σύζυγος του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού, μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τον γάμο τους, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου.

Σε μεγάλο βαθμό, το ζευγάρι κράτησε το μυστήριο και τη δεξίωση που ακολούθησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θέλοντας να διατηρήσει την ιδιωτικότητα του.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο ειδυλλιακό εκκλησάκι του Άγιου Δημητρίου στο Grand Resort, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δεξίωση στο σπίτι της οικογένειας Νίκα, στο Μαύρο Λιθάρι στην Ανάβυσσο.

Στην τελετή έδωσαν το παρών περίπου 20 αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ στην δεξίωση βρέθηκαν 150 εκλεκτοί καλεσμένοι– ανάμεσά τους και γνωστές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο.

View this post on Instagram

A post shared by Alexandra (@alexandra.nika)

«Μια σελίδα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου»

Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη 21 Αυγούστου, η Αλεξάνδρα Νίκα κοινοποίησε εικόνες από την προετοιμασία της ως νύφη, ενώ έδωσε μια γεύση από το νυφικό της, το οποίο επιμελήθηκε η Σίλια Κριθαριώτη.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που κοινοποίησε πόζαρε μαζί με τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, ενώ σε μια άλλη ασπρόμαυρη λήψη εμφανίζονται τα παρανυφάκια του γάμου της.

«Μια σελίδα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σίλια Κριθαριώτη και στην εξαιρετική ομάδα της. Το μεράκι, η υπομονή και η αγάπη που έβαλαν σε κάθε λεπτομέρεια δεν περιγράφονται. Είσαι μοναδική», έγραψε η Αλεξάνδρα Νίκα στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Η γνωριμία

Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023. Οι δυο τους γνωρίζονται μέσω του κοινού τους φίλου Ανέστη Ευαγγελόπουλου, ενώ η σύντροφος του τραγουδιστή διατηρεί στενή φιλία και με τη Χριστιάνα Μπέτα, κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Στο παρελθόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει δηλώσει ότι επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας.

«Δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να δείξουν τη ζωή τους, από τη στιγμή που δεν θέλουν εγώ θα το σεβαστώ», είχε υποστηρίξει.

