Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση από αγελάδα που… έκοβε βόλτες στην εθνική οδό στο ύψος της Σίνδου – Δείτε βίντεο
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος της Σίνδου από αγελάδα που… έκοβε βόλτες ανάμεσα σε αυτοκίνητα.
Οδηγοί που κινούνταν στην εθνική οδό βρέθηκα μπροστά σε ένα απίστευτο περιστατικό καθώς είδαν ξαφνικά μπροστά τους μία αγελάδα να κινείται ανάμεσα στα οχήματα προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες η αγελάδα που έτρεχε ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε οχήματα διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μια μεγάλη απόσταση κατάφερε και μπήκε στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Σίνδου.
Τελικά μετά από αρκετή ώρα ο ιδιοκτήτης του ζώου κατάφερε να το ακινητοποιήσει, με τη συνδρομή της αστυνομίας που έκλεισε προσωρινά το δρόμο.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις