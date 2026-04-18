Μετά την αποχώρηση του από το WWE, ο Τζον Σίνα εστίασε στην οικογένειά του

Ο Τζον Σίνα βρίσκει περισσότερο χρόνο για την οικογένειά του μετά την αποχώρησή του από το WWE.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People, δήλωσε ότι «φυσικά και μου λείπει το να είμαι στο ρινγκ», αλλά υποστηρίζει ότι κατάφερε να βρει περισσότερο χρόνο για τους φίλους και την οικογένειά του από τότε που έληξε η καριέρα του στο άθλημα.

«Κλείνεις ένα κεφάλαιο και κανείς δεν ξέρει ποιο άλλο θα ανοίξει», είπε ο Σίνα, του οποίου η εμπειρία του να ζει στο αυτοκίνητό του πριν γίνει διάσημος στο WWE διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει σήμερα τον τομέα της οικονομίας.

«Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου όλοι γύρω μου είχαν χρέη, κανείς δεν ήταν ευκατάστατος και κανείς δεν δίδασκε κανέναν», θυμήθηκε.

«Φίλε, τι θέλεις από τη ζωή;»

Τώρα που ο Σίνα έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αφιερώνεται περισσότερο στο να μάθει στα αδέρφια του πώς να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που τους έρχονται στη ζωή και δη, τις οικονομικές.

«Πήγα για καφέ με έναν από τους αδελφούς μου και ήταν αρκετά στεναχωρημένος», εξιστόρησε ο Σίνα. «Τον ρώτησα: ‘Φίλε, τι θέλεις από τη ζωή;’ και μου απάντησε: ‘Να είμαι ευτυχισμένος’. Μου άρεσε πολύ αυτή η απάντηση, αλλά η επόμενη ερώτησή μου ήταν: ‘Τι σημαίνει αυτό;’ και μου απάντησε: ‘Δεν ξέρω’».

«Λοιπόν, τα χρήματα είναι απλώς ένα εργαλείο, και πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες θέλουν απλώς να νιώθουν ασφάλεια, αλλά δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει αυτό», είπε ο Σίνα, ο οποίος συμπλήρωσε ότι δίνει συμβουλές σε όλα τα μέλη της οικογένειας τους σχετικά με το πώς να διαχειρίζονται την έλλειψη χρημάτων.

«Έχω τέσσερις αδελφούς και έχω βοηθήσει τους τρεις από αυτούς. Έχω βοηθήσει τη μαμά μου, έχω βοηθήσει λίγο τον μπαμπά μου, έχω βοηθήσει τον ξάδελφό μου, και ούτως ή άλλως ασχολούμαι με αυτά τα θέματα στον ελεύθερο χρόνο μου», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People