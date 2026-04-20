Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε

Την Κυριακή 19 Απριλίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν. Την ίδια στιγμή, συνεχίζει τον ακατανόητο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και απειλεί με πλήγματα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Αυτή η πρωτόγνωρη τακτική του Λευκού Οίκου έχει την εξήγησή της, και τον Αμερικανό διακεκριμένο πρώην διπλωμάτη Τσας Φρίμαν δείχνει ποιόν είχε δάσκαλο ο Τραμπ, έναν από τους μισητούς Αμερικανούς του 20ου αιώνα.

Η σειρά των γεγονότων το τελευταίο διάστημα αποκαλύπτει την αλλοπρόσαλλη πλην αιματηρή τακτική του Τραμπ.

Στις 21 Μαρτίου έθεσε προθεσμία στο Ιράν, απειλώντας να επιτεθεί στις ενεργειακές υποδομές του, εκτός αν αυτό συμφωνήσει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, στις 23 Μαρτίου ανέβαλε τη προθεσμία, επικαλούμενος «παραγωγικές συνομιλίες» δίνοντας αναβολές.

Στις 7 Απριλίου απείλησε με γενοκτονία τους Ιρανούς, γεγονός που δεν προκάλεσε την αντίδραση της Ευρώπης και τη Ελλάδας. Ωστόσο στις 8 Απριλίου, και ενώ το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν να κερδίσουν, ανακοινώθηκε εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με σκοπό τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών.

Στις 12 Απριλίου ο Τραμπ κλιμάκωσε ανακοινώνοντας τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Δεν εκμεταλλεύτηκε ότι την κίνηση του Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, συνεχίζοντας να πιέζει με αποκλεισμό.

Για τον έμπειρο πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, Τσας Φρίμαν, αυτός ο τρόπος επιβολής και εξόντωσης του Τραμπ είναι αποτέλεσμα των μαθημάτων που πήρε από τον διαβόητο νομικό σύμβουλο του αντικομμουνιστή γερουσιαστή Τζόζεφ Μακάρθι τη δεκαετία του 1950, Ρόι Κον.

Πολλά χρόνια πριν, τη δεκαετία του 1970, ο νεαρός τότε Τραμπ είχε νομικά προβλήματα με τον πατέρα του με την κυβέρνηση. Η τελευταία τους μήνυσε, καθώς και την εταιρεία τους, για φυλετικές διακρίσεις. Υπήρχαν πολλοί υπάλληλοι των Τραμπ που ομολόγησαν ότι είχαν λάβει εντολή να απομακρύνουν μαύρους υποψήφιους ενοικιαστές, να τους αποθαρρύνουν, να τους λένε ότι τα διαμερίσματα είχαν ήδη νοικιαστεί ενώ δεν είχαν.

Τότε ο Τραμπ ζήτησε τη βοήθεια του διαβόητου και έμπειρου πλέον 46χρονου Κον. Ήταν ο άνθρωπος που έστειλε στην ηλεκτρική καρέκλα τους Ρόζενμπεργκ, που κυνήγησε κομμουνιστές, ομοφυλόφιλους –αν και ομοφυλόφιλος και ο ίδιος- που τη δεκαετία του 1980 ακόμα και ο δικηγορικός σύλλογος θα τον διέγραφε για όσα έκανε. Ο Ρόι Κον θα έλεγε πολλά χρόνια μετά για τις υπηρεσίες του στο κυνήγι μαγισσών του Μακάρθι «Δεν εργάστηκα ποτέ για καλύτερο άνθρωπο ή σπουδαιότερη υπόθεση», έγραψε στην αυτοβιογραφία του.

Όταν συναντήθηκαν, ο Ρόι Κον του είπε: «Μπορεί να είσαι ένοχος· δεν έχει σημασία. Να επιτεθείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ποτέ μην παραδέχεσαι ενοχή».

«Πολέμησέ το — θα τους τελειώσεις. Απλώς αρνήσου τα πάντα και πολέμα». Και ο Trump εντυπωσιάστηκε πλήρως από αυτό και προσέλαβε τον Roy Cohn ως δικηγόρο του.

«Ο Ρόι είχε ένα εντελώς τρελό σύστημα, αλλά ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος που με συμπαθούσε και έκανε εξαιρετική δουλειά για μένα σε διάφορα θέματα», θα δήλωνε μετά από πολλά χρόνια ο Τραμπ στην Washington Post. «Και ήταν σκληρός δικηγόρος, κι αυτό ακριβώς ήθελα. Ο Ρόι ήταν πολύ σκληρός τύπος».

Πάντως οι θεατρινισμοί και οι αβάσιμοι ισχυρισμοί του Κον δεν οδήγησαν στη νίκη, αλλά σε έναν συμβιβασμό. Ωστόσο, οι Τραμπ δεν παραδέχτηκαν ενοχή. Υπέγραψαν συναινετικό διάταγμα που τους απαγόρευε να «κάνουν διακρίσεις εις βάρος οποιουδήποτε προσώπου στους όρους, τις συνθήκες ή τα προνόμια πώλησης ή ενοικίασης κατοικίας».

Παρ΄όλα αυτά ο Τραμπ δήλωσε νικητής, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κον.

Ο Κον έδειξε επίσης στον Τραμπ πώς να εκμεταλλεύεται την εξουσία και να εμπνέει φόβο μέσα από μια απλή φόρμουλα: επίθεση, αντεπίθεση και ποτέ συγγνώμη.

Ο ίδιος ο Κον είχε πει κάποτε ότι ήταν «όχι μόνο ο δικηγόρος του Ντόναλντ αλλά και ένας από τους στενούς του φίλους».

«Ο Ρόι ήταν κάτι περισσότερο από προσωπικός του δικηγόρος», είπε ο στην Washington Post Ρότζερ Στόουν, πολιτικός σύμβουλος που γνώρισε τον Τραμπ μέσω του Κον. «Και φυσικά, ο Τραμπ ήταν πελάτης-τρόπαιο για τον Ρόι».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Γουέιν Μπάρετ, που πήρε συντεντεύξεις και από τους δύο ο Κον άρχισε να «αναλαμβάνει έναν ρόλο στη ζωή του Ντόναλντ που ξεπερνούσε κατά πολύ αυτόν του δικηγόρου. Έγινε ο μέντοράς του, ο σταθερός του σύμβουλος. Απλώς τον κοιτάζω και βλέπω τον Ρόι», είπε ο Μπάρετ σε συνέντευξη. «Και οι δύο είναι σκυλιά επίθεσης».

Ο Κον μετέτρεπε τα προβλήματά του σε είδηση.

Λάτρευε την προσοχή που του έδιναν τα ταμπλόιντ και τα περιοδικά και συναναστρεφόταν ορισμένους από τους ιδιοκτήτες τους, μεταξύ αυτών τον Ρούπερτ Μέρντοχ.

Παρότι το άρθρο παρουσίαζε κατάλογο δυσάρεστων κατηγοριών εναντίον του, ο Κον αγόρασε στοίβα περιοδικών για να τα μοιράσει σε φίλους και πελάτες.

«Όλο αυτό μου έκανε πολύ καλό», είπε ο Κον, σύμφωνα με τον συγγραφέα Κεν Ολέτα. «Θα ήμουν ψεύτης αν το αρνιόμουν. Μου έδωσε φήμη σκληρού ανθρώπου, φήμη νικητή».

Αυτές τις τακτικές, ο Φρίμαν τις βλέπει και σήμερα στην πολιτική του Τραμπ. «Η εκπαίδευσή του στον χώρο του real estate της Νέας Υόρκης είχε δύο στοιχεία. Το ένα ήταν ότι έκλεινες συμφωνίες μέσω εξαναγκασμού και εκφοβισμού. Απειλούσες να χρεοκοπήσεις ή να καταστρέψεις τον υποψήφιο εταίρο σου σε μια συμφωνία, και έτσι πετύχαινες τη συμφωνία. Αυτό ήταν το μάθημα του Ρόι Κον προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ποτέ δεν αποδέχεσαι την ήττα. Πάντα ανταποδίδεις το χτύπημα. Δεν δίνεις καμία σημασία στα γεγονότα. Επινοείς γεγονότα, επειδή το δικαστήριο της κοινής γνώμης είναι πιο σημαντικό, ίσως στο πλαίσιο του real estate στη Νέα Υόρκη, από την υποκείμενη πραγματικότητα. Δυστυχώς για τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό δεν ισχύει διεθνώς. Η πραγματικότητα επιμένει, ακόμη κι αν την περιγράφεις λάθος ή την αγνοείς».