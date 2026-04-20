Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε
Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε

«Πολέμησέ το — θα τους τελειώσεις. Απλώς αρνήσου τα πάντα και πολέμα» θα ήταν το δόγμα του Τραμπ στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και στην προεδρική του συμπεριφορά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Την Κυριακή 19 Απριλίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν. Την ίδια στιγμή, συνεχίζει τον ακατανόητο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και απειλεί με πλήγματα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Αυτή η πρωτόγνωρη τακτική του Λευκού Οίκου έχει την εξήγησή της, και τον Αμερικανό διακεκριμένο πρώην διπλωμάτη Τσας Φρίμαν δείχνει ποιόν είχε δάσκαλο ο Τραμπ, έναν από τους μισητούς Αμερικανούς του 20ου αιώνα.

Η σειρά των γεγονότων το τελευταίο διάστημα αποκαλύπτει την αλλοπρόσαλλη πλην αιματηρή τακτική του Τραμπ.

Στις 21 Μαρτίου έθεσε  προθεσμία στο Ιράν, απειλώντας να επιτεθεί στις ενεργειακές υποδομές του, εκτός αν αυτό συμφωνήσει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, στις 23 Μαρτίου ανέβαλε τη προθεσμία, επικαλούμενος «παραγωγικές συνομιλίες» δίνοντας αναβολές.

Στις 7 Απριλίου απείλησε με γενοκτονία τους Ιρανούς, γεγονός που δεν προκάλεσε την αντίδραση της Ευρώπης και τη Ελλάδας. Ωστόσο στις 8 Απριλίου, και ενώ το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν να κερδίσουν, ανακοινώθηκε εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με σκοπό τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών.

Στις 12 Απριλίου ο Τραμπ κλιμάκωσε ανακοινώνοντας τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Δεν εκμεταλλεύτηκε ότι την κίνηση του Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, συνεχίζοντας να πιέζει με αποκλεισμό.

Για τον έμπειρο πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, Τσας Φρίμαν, αυτός ο τρόπος επιβολής και εξόντωσης του Τραμπ είναι αποτέλεσμα των μαθημάτων που πήρε από τον διαβόητο νομικό σύμβουλο του αντικομμουνιστή γερουσιαστή Τζόζεφ Μακάρθι τη δεκαετία του 1950, Ρόι Κον.

Πολλά χρόνια πριν, τη δεκαετία του 1970, ο νεαρός τότε Τραμπ είχε νομικά προβλήματα με τον πατέρα του με την κυβέρνηση. Η τελευταία τους μήνυσε, καθώς και την εταιρεία τους, για φυλετικές διακρίσεις. Υπήρχαν πολλοί υπάλληλοι των Τραμπ που ομολόγησαν ότι είχαν λάβει εντολή να απομακρύνουν μαύρους υποψήφιους ενοικιαστές, να τους αποθαρρύνουν, να τους λένε ότι τα διαμερίσματα είχαν ήδη νοικιαστεί ενώ δεν είχαν.

Τότε ο Τραμπ ζήτησε τη βοήθεια του διαβόητου και έμπειρου πλέον 46χρονου Κον. Ήταν ο άνθρωπος που έστειλε στην ηλεκτρική καρέκλα τους Ρόζενμπεργκ, που κυνήγησε κομμουνιστές, ομοφυλόφιλους –αν και ομοφυλόφιλος και ο ίδιος- που τη δεκαετία του 1980 ακόμα και ο δικηγορικός σύλλογος θα τον διέγραφε για όσα έκανε. Ο Ρόι Κον θα έλεγε πολλά χρόνια μετά για τις υπηρεσίες του στο κυνήγι μαγισσών του Μακάρθι «Δεν εργάστηκα ποτέ για καλύτερο άνθρωπο ή σπουδαιότερη υπόθεση», έγραψε στην αυτοβιογραφία του.

Όταν συναντήθηκαν, ο Ρόι Κον του είπε: «Μπορεί να είσαι ένοχος· δεν έχει σημασία. Να επιτεθείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ποτέ μην παραδέχεσαι ενοχή».

«Πολέμησέ το — θα τους τελειώσεις. Απλώς αρνήσου τα πάντα και πολέμα». Και ο Trump εντυπωσιάστηκε πλήρως από αυτό και προσέλαβε τον Roy Cohn ως δικηγόρο του.

«Ο Ρόι είχε ένα εντελώς τρελό σύστημα, αλλά ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος που με συμπαθούσε και έκανε εξαιρετική δουλειά για μένα σε διάφορα θέματα», θα δήλωνε μετά από πολλά χρόνια ο Τραμπ στην Washington Post. «Και ήταν σκληρός δικηγόρος, κι αυτό ακριβώς ήθελα. Ο Ρόι ήταν πολύ σκληρός τύπος».

Πάντως οι θεατρινισμοί και οι αβάσιμοι ισχυρισμοί του Κον δεν οδήγησαν στη νίκη, αλλά σε έναν συμβιβασμό. Ωστόσο, οι Τραμπ δεν παραδέχτηκαν ενοχή. Υπέγραψαν συναινετικό διάταγμα που τους απαγόρευε να «κάνουν διακρίσεις εις βάρος οποιουδήποτε προσώπου στους όρους, τις συνθήκες ή τα προνόμια πώλησης ή ενοικίασης κατοικίας».

Παρ΄όλα αυτά ο Τραμπ δήλωσε νικητής, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κον.

Ο Κον έδειξε επίσης στον Τραμπ πώς να εκμεταλλεύεται την εξουσία και να εμπνέει φόβο μέσα από μια απλή φόρμουλα: επίθεση, αντεπίθεση και ποτέ συγγνώμη.

Ο ίδιος ο Κον είχε πει κάποτε ότι ήταν «όχι μόνο ο δικηγόρος του Ντόναλντ αλλά και ένας από τους στενούς του φίλους».

«Ο Ρόι ήταν κάτι περισσότερο από προσωπικός του δικηγόρος», είπε ο στην Washington Post  Ρότζερ Στόουν, πολιτικός σύμβουλος που γνώρισε τον Τραμπ μέσω του Κον. «Και φυσικά, ο Τραμπ ήταν πελάτης-τρόπαιο για τον Ρόι».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Γουέιν Μπάρετ, που πήρε συντεντεύξεις και από τους δύο ο Κον άρχισε να «αναλαμβάνει έναν ρόλο στη ζωή του Ντόναλντ που ξεπερνούσε κατά πολύ αυτόν του δικηγόρου. Έγινε ο μέντοράς του, ο σταθερός του σύμβουλος. Απλώς τον κοιτάζω και βλέπω τον Ρόι», είπε ο Μπάρετ σε συνέντευξη. «Και οι δύο είναι σκυλιά επίθεσης».

Ο Κον μετέτρεπε τα προβλήματά του σε είδηση.

Λάτρευε την προσοχή που του έδιναν τα ταμπλόιντ και τα περιοδικά και συναναστρεφόταν ορισμένους από τους ιδιοκτήτες τους, μεταξύ αυτών τον Ρούπερτ Μέρντοχ.

Παρότι το άρθρο παρουσίαζε κατάλογο δυσάρεστων κατηγοριών εναντίον του, ο Κον αγόρασε στοίβα περιοδικών για να τα μοιράσει σε φίλους και πελάτες.

«Όλο αυτό μου έκανε πολύ καλό», είπε ο Κον, σύμφωνα με τον συγγραφέα Κεν Ολέτα. «Θα ήμουν ψεύτης αν το αρνιόμουν. Μου έδωσε φήμη σκληρού ανθρώπου, φήμη νικητή».

Αυτές τις τακτικές, ο Φρίμαν τις βλέπει και σήμερα στην πολιτική του Τραμπ. «Η εκπαίδευσή του στον χώρο του real estate της Νέας Υόρκης είχε δύο στοιχεία. Το ένα ήταν ότι έκλεινες συμφωνίες μέσω εξαναγκασμού και εκφοβισμού. Απειλούσες να χρεοκοπήσεις ή να καταστρέψεις τον υποψήφιο εταίρο σου σε μια συμφωνία, και έτσι πετύχαινες τη συμφωνία. Αυτό ήταν το μάθημα του Ρόι Κον προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ποτέ δεν αποδέχεσαι την ήττα. Πάντα ανταποδίδεις το χτύπημα. Δεν δίνεις καμία σημασία στα γεγονότα. Επινοείς γεγονότα, επειδή το δικαστήριο της κοινής γνώμης είναι πιο σημαντικό, ίσως στο πλαίσιο του real estate στη Νέα Υόρκη, από την υποκείμενη πραγματικότητα. Δυστυχώς για τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό δεν ισχύει διεθνώς. Η πραγματικότητα επιμένει, ακόμη κι αν την περιγράφεις λάθος ή την αγνοείς».

Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Υδρογονάνθρακες: Τα δύο ορόσημα και τα σενάρια για νέες παραχωρήσεις

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία

Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Ευγενία Κοτρώτσιου
O Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Έφη Αλεβίζου
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» - O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του

Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Έφη Αλεβίζου
Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Έφη Αλεβίζου
Δημήτριος Ψαρρός: Ανακρίβειαι...

«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Έφη Αλεβίζου
Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου

«Δε ντρεπόμουν για τον Χιου ούτε πίστευα ότι θα εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Απλώς ανατριχιάζω όταν ακούω έναν άντρα να λέει “ο σύζυγός μου”» γράφει ο συγγραφέας Ντέιβιντ Σεντάρις στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD

Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν – Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία
Αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν – Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία μετά την κατάληψη από τις ΗΠΑ ιρανικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ - Με αντίποινα προειδοποιεί η Τεχεράνη που δεν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, εκτός αν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης

Ο δράστης μετά το μακελειό,  καταδιώχθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε όχημα με την απειλή όπλου ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;

Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν ο Πέτερ Μαγιάρ

Από τη Δικαιοσύνη έως τα μέσα ενημέρωσης και την οικονομική ελίτ, το αποτύπωμα του πρώην πρωθυπουργού παραμένει ισχυρό - Ο νέος ούγγρος ηγέτης, Πέτερ Μαγιάρ, καλείται να προχωρήσει σε βαθιές τομές

Πάτι Σμιθ, Μπράϊαν Ίνο και Tζιμ Τζάρμους: «Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026

Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

Φουντώνει το «παζάρι» για τις ανάγκες του ΕΣΥ - Καλούν γιατρούς στα νησιά με έξτρα κίνητρα

Δήμοι και περιφέρειες προσφεύγουν σε τακτικές ενίσχυσης των γιατρών για να καλύψουν τις χρόνιες ελλείψεις στο ΕΣΥ - Μέχρι και 1.000 ευρώ τον μήνα και δωρεάν στέγη

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, αλλά τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του

Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία

Οι συστηματικές επιθέσεις και η αμφισβήτηση από την κυβέρνηση προς τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδεικνύουν ότι ο σεβασμός της πρώτης απέναντι στη Δικαιοσύνη είναι μάλλον α λα καρτ.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά από κατηγορίες του Νομπόα σε εφημερίδα της Κολομβίας, πως ο Πέτρο συνάντησε μέλη κινήματος που φέρονται να είχαν επαφές με αρχηγό καρτέλ, ο θιγόμενος αποφάσισε να μηνύσει τον Ντάνιελ Νομπόα

Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ

Δύο «εκπαιδευτές» της αμερικανικής πρεσβείας και 2 μεξικανοί πράκτορες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Τσιουάουα μετά από επιχείρηση κατά των ναρκωτικών

Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της

Έκκληση τους πολίτες έκανε η αστυνομία στην Αυστρία, αφότου ένα δείγμα βρεφικής τροφής σε βάζο βρέθηκε να περιέχει ποντικοφάρμακο. Εκτιμάται ότι το βάζο είχε επιμολυνθεί μετά την παραγωγή και κυκλοφορία του.

Φορεσιά πολέμου

Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Το ακραίο σχέδιο στην Ανταρκτική για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας

Η πιθανή κατάρρευση των πάγων στη δυτική Ανταρκτική θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 3 μέτρα. Μια ακραία πρόταση γεωμηχανικής θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση;

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»

Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

