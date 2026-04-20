Πέτερ Μαγιάρ: Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν
Κόσμος 20 Απριλίου 2026, 06:00

Από τη Δικαιοσύνη έως τα μέσα ενημέρωσης και την οικονομική ελίτ, το αποτύπωμα του πρώην πρωθυπουργού παραμένει ισχυρό - Ο νέος ούγγρος ηγέτης, Πέτερ Μαγιάρ, καλείται να προχωρήσει σε βαθιές τομές

Κίττυ Ξενάκη
Κάποια πράγματα τελειώνουν με πάταγο: έπειτα από 16 χρόνια διακυβέρνησης, στη διάρκεια της οποίας έκανε την «ορμπανοποίηση» συνώνυμο της δημοκρατικής οπισθοχώρησης, ο Βίκτορ Ορμπαν, ο άνθρωπος του Πούτιν στις Βρυξέλλες, ηττήθηκε κατά κράτος στις εκλογές της περασμένης Κυριακής και, σύμφωνα με το Politico, δεν θα συμμετάσχει καν στην άτυπη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας.

Ο Μαγιάρ υπόσχεται να μη χρησιμοποιήσει «παράνομα μέσα για την ανοικοδόμηση του κράτους δικαίου»

Αλλα πράγματα τελειώνουν με ένα αμήχανο σφύριγμα: σχολιάζοντας με διήμερη καθυστέρηση το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία, ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε στηρίξει επανειλημμένως δημόσια τον Ορμπαν, στέλνοντας μάλιστα στη Βουδαπέστη παραμονές των εκλογών τον Τζέι Ντι Βανς, υποστήριξε πως «δεν πολυαναμείχθηκε», εκτιμώντας παράλληλα πως «ο καινούργιος» θα κάνει «καλή δουλειά».

Το ζητούμενο, όμως, είναι να μην κάνει ο Πέτερ Μαγιάρ αυτό που εννοεί ως «καλή δουλειά» ο Τραμπ. Και πρωτίστως, να μην τελειώσει με έναν λυγμό η προσπάθεια «επανεκδημοκρατισμού» της Ουγγαρίας. Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος του άρθρου γνώμης που υπέγραψε την Παρασκευή στην ιταλική «La Repubblica» ο βρετανός ιστορικός Τίμοθι Γκάρτον Ας: «Αγαπητή Ευρώπη, τώρα στηρίξτε τους Ούγγρους».

Ενδεχομένως να απορήσει κανείς: οι Βρυξέλλες δεν έκρυψαν τη χαρά και ανακούφισή τους για τη νίκη του 45χρονου Μαγιάρ στην Ουγγαρία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνομίλησε ήδη δύο φορές τηλεφωνικά μαζί του και μια αντιπροσωπεία της Κομισιόν είχε ήδη το Σάββατο μια πρώτη συνάντηση με αξιωματούχους του Tisza, του κόμματός του, παρότι ο Μαγιάρ θα αναλάβει καθήκοντα το νωρίτερο στις αρχές Μαΐου – ο χρόνος πιέζει, γιατί η Ουγγαρία κινδυνεύει να χάσει οριστικά τον Αύγουστο κάπου 10 δισεκατομμύρια από τα παγωμένα ευρωπαϊκά κονδύλια της.

Σε κάθε περίπτωση, η χώρα που επέλεξε ο Μαγιάρ για το πρώτο του πρωθυπουργικό ταξίδι, η Πολωνία, εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την ανησυχία του Ας. Οταν, τον Οκτώβριο του 2023, το εθνικιστικό PiS έχασε τις εκλογές στην Πολωνία, η Κομισιόν αντέδρασε με ευφορία. Μόλις τέσσερις μήνες αργότερα, αφού ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, ο Ντόναλντ Τουσκ, υπέβαλε σχέδιο δικαστικής μεταρρύθμισης και έκανε τα πρώτα βήματα ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης, ξεπάγωσαν κονδύλια άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ομως ο σκληροπυρηνικός πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, μπλόκαρε τις μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκε ο Τουσκ: δύο χρόνια μετά, η αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα παραμένει μόνο μερική.

«Επειδή οι Βρυξέλλες ανακήρυξαν τη νίκη και αποσύρθηκαν αμέσως μόλις κερδήθηκαν οι εκλογές, η νέα κυβέρνηση αναγκάστηκε να πολεμήσει μόνη της ένα κράτος που βρισκόταν υπό κατάληψη», σημείωσε, γράφοντας για «ΤΑ ΝΕΑ», ο ιταλός νομικός Αλμπέρτο Αλεμάνο, καλώντας, και αυτός, την ΕΕ να δημιουργήσει ένα πλαίσιο «που θα υποστηρίζει τη δημοκρατική ανασυγκρότηση μετά την αυταρχική κατάληψη της εξουσίας».

Για μια μετα-λαϊκιστική μετάβαση

Ο Μαγιάρ, βέβαια, (θα) έχει πλειοψηφία δύο τρίτων στο ουγγρικό κοινοβούλιο, μπορεί μέχρι και να τροποποιήσει το Σύνταγμα, έχει λοιπόν τη δύναμη να υπερβεί πολλά από τα εμπόδια που καθυστερούν τη μετα-λαϊκιστική μετάβαση στην Πολωνία. Κατά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη με τον πολωνό πρόεδρο, Τάμας Σούλιοκ, έναν άνθρωπο του Ορμπαν, τον κάλεσε για πολλοστή φορά να παραιτηθεί – αφού του αναθέσει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Ο Μαγιάρ έχει επίσης ζητήσει να παραιτηθούν ο επικεφαλής του ανώτατου δικαστηρίου, ο γενικός εισαγγελέας, ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, της Κρατικής Ελεγκτικής Αρχής, της ρυθμιστικής Αρχής των ΜΜΕ και άλλοι. «Καλύτερα να φύγουν πριν τους απομακρύνουμε. Γιατί θα το κάνουμε», διαβεβαίωσε, υποσχόμενος παράλληλα να μη χρησιμοποιήσει «παράνομα μέσα για την ανοικοδόμηση του κράτους δικαίου».

Οπως σημειώνει όμως στους «Financial Times» ο Μικλός Λιγκέτι, νομικός διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας στη Βουδαπέστη, αρκετοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορούν να απομακρυνθούν μόνο μέσω μιας μακράς και περίπλοκης διαδικασίας. Και φυσικά, ένας ηττημένος Ορμπαν δεν είναι ένας εξουδετερωμένος Ορμπαν: ο ίδιος έχει αφήσει να εννοηθεί πως σκοπεύει να παραμείνει επικεφαλής του Fidesz.

Ο Μαγιάρ κατέστησε βέβαια σαφές πως δεν θα του επιτρέψει να επιστρέψει στην εξουσία, σκοπεύει να επιβάλει όριο δύο θητειών στον πρωθυπουργικό θώκο. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν μπορεί, «υποστηριζόμενος – όπως σημείωσε ο Αλεμάνο – από ρωσικούς πόρους και αμερικανική πολιτική επικουρία», να χρησιμοποιήσει το «βαθύ κράτος» που έχει οικοδομήσει τόσα χρόνια ώστε να βάλει εμπόδια και στη συγκρότηση και στη λειτουργία της νέας κυβέρνησης. Εχει άλλωστε πολλούς λόγους να το κάνει.

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Ναυτιλία
Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση
Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά από κατηγορίες του Νομπόα σε εφημερίδα της Κολομβίας, πως ο Πέτρο συνάντησε μέλη κινήματος που φέρονται να είχαν επαφές με αρχηγό καρτέλ, ο θιγόμενος αποφάσισε να μηνύσει τον Ντάνιελ Νομπόα

Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ
Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ

Δύο «εκπαιδευτές» της αμερικανικής πρεσβείας και 2 μεξικανοί πράκτορες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Τσιουάουα μετά από επιχείρηση κατά των ναρκωτικών

Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της
Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της

Έκκληση τους πολίτες έκανε η αστυνομία στην Αυστρία, αφότου ένα δείγμα βρεφικής τροφής σε βάζο βρέθηκε να περιέχει ποντικοφάρμακο. Εκτιμάται ότι το βάζο είχε επιμολυνθεί μετά την παραγωγή και κυκλοφορία του.

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»

Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία

Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls

Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας
Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας

Για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, «που δεν μοιάζει με τίποτα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει ποτέ», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα.

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες

Φωτογραφίες «ατόμων ενδιαφέροντος» έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στα μέλη της κοινότητας.

«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Πάτι Σμιθ, Μπράϊαν Ίνο και Tζιμ Τζάρμους: «Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026

Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

ΕΣΥ: Καλούν γιατρούς στα νησιά με έξτρα κίνητρα
Φουντώνει το «παζάρι» για τις ανάγκες του ΕΣΥ - Καλούν γιατρούς στα νησιά με έξτρα κίνητρα

Δήμοι και περιφέρειες προσφεύγουν σε τακτικές ενίσχυσης των γιατρών για να καλύψουν τις χρόνιες ελλείψεις στο ΕΣΥ - Μέχρι και 1.000 ευρώ τον μήνα και δωρεάν στέγη

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

