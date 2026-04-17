Ουγγαρία: Να ορκιστεί την ημέρα της συνεδρίασης της νέας Βουλής θέλει ο Μαγιάρ και ζητά τα «παγωμένα» κονδύλια από ΕΕ
Ο νέος πρωθυπουργός θα σχεδιάσει λεπτομερώς τα σημεία συμφωνίας με την ΕΕ πριν σχηματίσει κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει "παγωμένα" κονδύλια
Την ελπίδα να ορκιστεί στις 9 ή 10 Μαΐου εξέφρασε σήμερα ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ.
Ο Μαγιάρ είπε ότι θα διαφοροποιηθεί από την πρακτική που ίσχυε μέχρι σήμερα και θα ορκιστεί στην πρωθυπουργία την ίδια ημέρα που θα συνεδριάσει η νέα βουλή.
Ο νέος πρωθυπουργός θα σχεδιάσει λεπτομερώς τα σημεία συμφωνίας με την ΕΕ πριν σχηματίσει κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει «παγωμένα» κονδύλια λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου επί προηγούμενης διακυβέρνησης, σχολιάζοντας ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
Ο Μαγιάρ, του οποίου η σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου απομάκρυνε από την εξουσία του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια παραμονής του, πρόσθεσε ότι κάποιοι αξιωματούχοι της ΕΕ θα μεταβούν ακόμη και σήμερα στη Βουδαπέστη για ανεπίσημες συνομιλίες.
Οι ροές ρωσικού πετρελαίου κατά μήκος του αγωγού Ντρούζμπα θα μπορούσαν να επαναλάβουν την επόμενη εβδομάδα, κατέληξε ο ίδιος, λέγοντας ότι ουγγρικός όμιλος πετρελαίου και φυσικού αερίου τον ενημέρωσε ότι «βάσει πληροφορίες από τους εταίρους τους, αναμένουν ότι ο αγωγός. πετρελαίου Ντρούζμπα θα επανεκκινήσει την επόμενη εβδομάδα».
