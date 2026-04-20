Ένα μήνυμα προς τον κόσμο από τη μακρινή Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, μια πόλη που εδώ και δεκαετίες αποτελεί το παγκόσμιο σύμβολο της ακραίας οικονομικής ανισότητας, κάτι φαίνεται να αλλάζει ριζικά. Ο νέος δήμαρχος, Ζοχράν Μαμντάνι, πέρασε από τα προεκλογικά συνθήματα στην πολιτική πράξη.

Η ριζοσπαστική πολιτική στροφή υπό τη διοίκηση του δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος υλοποιεί την προεκλογική του δέσμευση για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου

Η ανακοίνωση της επιβολής του φόρου «pied-à-terre» στις πολυτελείς δευτερεύουσες κατοικίες δεν είναι απλώς ένα δημοσιονομικό μέτρο· είναι μια δήλωση με σαφές ιδεολογικό πρόσημο.

Η υπόσχεση που έγινε νόμος

«Είπα ότι θα φορολογήσω τους πλούσιους. Λοιπόν, σήμερα φορολογούμε τους πλούσιους», δήλωσε ο Μαμντάνι σε ένα βίντεο που έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για πολλούς πολιτικούς αναλυτές, η κίνηση αυτή αποτελεί την εκπλήρωση μιας από τις πιο τολμηρές υποσχέσεις της καμπάνιας του.

Ο Μαμντάνι κατάφερε να πείσει ακόμα και την κυβερνήτη της Πολιτείας, Κάθι Χόκουλ, να συνυπογράψει ένα μέτρο που στοχεύει απευθείας στην καρδιά της ελίτ του real estate.

Το μέτρο αφορά τις λεγόμενες «pied-à-terre» κατοικίες: πολυτελή διαμερίσματα και ρετιρέ αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία ανήκουν σε δισεκατομμυριούχους, ξένους επενδυτές που δεν διαμένουν μόνιμα στην πόλη. Αυτά τα ακίνητα λειτουργούν συχνά ως «χρηματοκιβώτια» για τη διατήρηση πλούτου, παραμένοντας άδεια το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, την ώρα που χιλιάδες Νεοϋορκέζοι δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη.

Πώς λειτουργεί ο νέος φόρος

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, οι ιδιοκτήτες αυτών των πολυτελών δευτερευουσών κατοικιών θα καλούνται να πληρώνουν μια ετήσια επιβάρυνση. Υπολογίζεται ότι ο φόρος θα επηρεάσει περίπου 13.000 ακίνητα στις πέντε περιφέρειες της Νέας Υόρκης. Τα προσδοκώμενα έσοδα αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ένα ποσό που ο Μαμντάνι έχει ήδη δεσμευτεί να διοχετεύσει σε κοινωνικές υπηρεσίες.

Ο δήμαρχος χρησιμοποίησε ως παράδειγμα το περιβόητο ρετιρέ του CEO της Citadel, Κεν Γκρίφιν, το οποίο αγοράστηκε έναντι 238 εκατομμυρίων δολαρίων. «Είναι άδικο ένα τέτοιο ακίνητο να μην προσφέρει τίποτα στην κοινωνία που το φιλοξενεί», τόνισε. Η λογική είναι απλή: αν μπορείς να διαθέσεις εκατομμύρια για ένα σπίτι που δεν κατοικείς, μπορείς να συνεισφέρεις στη συντήρηση της πόλης που σου παρέχει αυτή την υπεραξία.

Η κοινωνική ατζέντα πίσω από τους αριθμούς

Για τον Μαμντάνι, η φορολόγηση των πλουσίων δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η Νέα Υόρκη αντιμετωπίζει μια σοβαρή δημοσιονομική κρίση, με ένα έλλειμμα που απειλεί βασικές υπηρεσίες. Ο δήμαρχος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που η προηγούμενη διοίκηση θεωρούσε «ακατόρθωτα»:

Δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες: Μια κίνηση που θα ανακουφίσει τους εργαζόμενους που ξοδεύουν ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους στις μετακινήσεις.

Καθολική φροντίδα παιδιών: Ενίσχυση των εργαζόμενων γονέων.

Δημοτικά παντοπωλεία: Μια καινοτόμα πρόταση για την καταπολέμηση της ακρίβειας στα τρόφιμα μέσω κρατικών δομών.

Αντιδράσεις και Πολιτικές Συγκρούσεις

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνηση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Οι Ρεπουμπλικάνοι της Πολιτείας, αλλά και μερίδα των μετριοπαθών Δημοκρατικών, κατηγορούν τον Μαμντάνι και τη Χόκουλ για «διωγμό του κεφαλαίου».

Υποστηρίζουν ότι τέτοια μέτρα θα οδηγήσουν τους πλούσιους σε φυγή προς πολιτείες με χαμηλότερη φορολογία, όπως η Φλόριντα, μειώνοντας τελικά τα συνολικά έσοδα της πόλης.

Ωστόσο, ο Μαμντάνι έχει στο πλευρό του την κοινή γνώμη. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πάνω από το 60% των Νεοϋορκέζων υποστηρίζει την αύξηση της φορολογίας στους εκατομμυριούχους.

Επιπλέον, κορυφαίοι οικονομολόγοι όπως ο Γκάμπριελ Ζούκμαν και ο νομπελίστας Τζόζεφ Στίγκλιτς έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους, υποστηρίζοντας ότι η δίκαιη φορολογία είναι το κλειδί για τη σταθερότητα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων.

Ένα πείραμα που αξίζει της προσοχής μας

Η περίπτωση της Νέας Υόρκης υπό τον Μαμντάνι αποτελεί ένα πείραμα που παρακολουθείται με ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν ο «δήμαρχος των πολλών» καταφέρει να ισορροπήσει τον προϋπολογισμό φορολογώντας το 1% των πλουσιότερων, θα καταρρίψει το αφήγημα ότι η λιτότητα είναι ο μοναδικός δρόμος.

Η Νέα Υόρκη δείχνει ότι υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος: αυτός της αναδιανομής του πλούτου από την κορυφή προς τη βάση. Ο Ζοχράν Μαμντάνι δεν έκανε απλώς μια προεκλογική υπόσχεση· έβαλε τα θεμέλια για μια πόλη που ανήκει σε αυτούς που ζουν εκεί και την εργάζονται.

Σε μια εποχή που η ακρίβεια σαρώνει τα νοικοκυριά παγκοσμίως, το «μοντέλο Μαμντάνι» υπενθυμίζει ότι η πολιτική βούληση μπορεί να υπερβεί τα συμφέροντα των λίγων, αρκεί να υπάρχει το θάρρος για τη σύγκρουση. Η Νέα Υόρκη τολμά, και τα αποτελέσματα θα κρίνουν το μέλλον της προοδευτικής διακυβέρνησης στον 21ο αιώνα.