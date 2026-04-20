Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ένα μήνυμα προς τον κόσμο από τη μακρινή Νέα Υόρκη
Opinion 20 Απριλίου 2026, 06:00

Ένα μήνυμα προς τον κόσμο από τη μακρινή Νέα Υόρκη

Ο Μαμντάνι αλλάζει τους κανόνες του «παιχνιδιού» στη Νέα Υόρκη.

Στράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στη Νέα Υόρκη, μια πόλη που εδώ και δεκαετίες αποτελεί το παγκόσμιο σύμβολο της ακραίας οικονομικής ανισότητας, κάτι φαίνεται να αλλάζει ριζικά. Ο νέος δήμαρχος, Ζοχράν Μαμντάνι, πέρασε από τα προεκλογικά συνθήματα στην πολιτική πράξη.

Η ριζοσπαστική πολιτική στροφή υπό τη διοίκηση του δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος υλοποιεί την προεκλογική του δέσμευση για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου

Η ανακοίνωση της επιβολής του φόρου «pied-à-terre» στις πολυτελείς δευτερεύουσες κατοικίες δεν είναι απλώς ένα δημοσιονομικό μέτρο· είναι μια δήλωση με σαφές ιδεολογικό πρόσημο.

Η υπόσχεση που έγινε νόμος

«Είπα ότι θα φορολογήσω τους πλούσιους. Λοιπόν, σήμερα φορολογούμε τους πλούσιους», δήλωσε ο Μαμντάνι σε ένα βίντεο που έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για πολλούς πολιτικούς αναλυτές, η κίνηση αυτή αποτελεί την εκπλήρωση μιας από τις πιο τολμηρές υποσχέσεις της καμπάνιας του.

Ο Μαμντάνι κατάφερε να πείσει ακόμα και την κυβερνήτη της Πολιτείας, Κάθι Χόκουλ, να συνυπογράψει ένα μέτρο που στοχεύει απευθείας στην καρδιά της ελίτ του real estate.

Το μέτρο αφορά τις λεγόμενες «pied-à-terre» κατοικίες: πολυτελή διαμερίσματα και ρετιρέ αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία ανήκουν σε δισεκατομμυριούχους, ξένους επενδυτές που δεν διαμένουν μόνιμα στην πόλη. Αυτά τα ακίνητα λειτουργούν συχνά ως «χρηματοκιβώτια» για τη διατήρηση πλούτου, παραμένοντας άδεια το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, την ώρα που χιλιάδες Νεοϋορκέζοι δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη.

Πώς λειτουργεί ο νέος φόρος

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, οι ιδιοκτήτες αυτών των πολυτελών δευτερευουσών κατοικιών θα καλούνται να πληρώνουν μια ετήσια επιβάρυνση. Υπολογίζεται ότι ο φόρος θα επηρεάσει περίπου 13.000 ακίνητα στις πέντε περιφέρειες της Νέας Υόρκης. Τα προσδοκώμενα έσοδα αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ένα ποσό που ο Μαμντάνι έχει ήδη δεσμευτεί να διοχετεύσει σε κοινωνικές υπηρεσίες.

Ο δήμαρχος χρησιμοποίησε ως παράδειγμα το περιβόητο ρετιρέ του CEO της Citadel, Κεν Γκρίφιν, το οποίο αγοράστηκε έναντι 238 εκατομμυρίων δολαρίων. «Είναι άδικο ένα τέτοιο ακίνητο να μην προσφέρει τίποτα στην κοινωνία που το φιλοξενεί», τόνισε. Η λογική είναι απλή: αν μπορείς να διαθέσεις εκατομμύρια για ένα σπίτι που δεν κατοικείς, μπορείς να συνεισφέρεις στη συντήρηση της πόλης που σου παρέχει αυτή την υπεραξία.

Η κοινωνική ατζέντα πίσω από τους αριθμούς

Για τον Μαμντάνι, η φορολόγηση των πλουσίων δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η Νέα Υόρκη αντιμετωπίζει μια σοβαρή δημοσιονομική κρίση, με ένα έλλειμμα που απειλεί βασικές υπηρεσίες. Ο δήμαρχος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που η προηγούμενη διοίκηση θεωρούσε «ακατόρθωτα»:

  • Δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες: Μια κίνηση που θα ανακουφίσει τους εργαζόμενους που ξοδεύουν ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους στις μετακινήσεις.
  • Καθολική φροντίδα παιδιών: Ενίσχυση των εργαζόμενων γονέων.
  • Δημοτικά παντοπωλεία: Μια καινοτόμα πρόταση για την καταπολέμηση της ακρίβειας στα τρόφιμα μέσω κρατικών δομών.

Αντιδράσεις και Πολιτικές Συγκρούσεις

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνηση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Οι Ρεπουμπλικάνοι της Πολιτείας, αλλά και μερίδα των μετριοπαθών Δημοκρατικών, κατηγορούν τον Μαμντάνι και τη Χόκουλ για «διωγμό του κεφαλαίου».

Υποστηρίζουν ότι τέτοια μέτρα θα οδηγήσουν τους πλούσιους σε φυγή προς πολιτείες με χαμηλότερη φορολογία, όπως η Φλόριντα, μειώνοντας τελικά τα συνολικά έσοδα της πόλης.

Ωστόσο, ο Μαμντάνι έχει στο πλευρό του την κοινή γνώμη. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πάνω από το 60% των Νεοϋορκέζων υποστηρίζει την αύξηση της φορολογίας στους εκατομμυριούχους.

Επιπλέον, κορυφαίοι οικονομολόγοι όπως ο Γκάμπριελ Ζούκμαν και ο νομπελίστας Τζόζεφ Στίγκλιτς έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους, υποστηρίζοντας ότι η δίκαιη φορολογία είναι το κλειδί για τη σταθερότητα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων.

Ένα πείραμα που αξίζει της προσοχής μας

Η περίπτωση της Νέας Υόρκης υπό τον Μαμντάνι αποτελεί ένα πείραμα που παρακολουθείται με ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν ο «δήμαρχος των πολλών» καταφέρει να ισορροπήσει τον προϋπολογισμό φορολογώντας το 1% των πλουσιότερων, θα καταρρίψει το αφήγημα ότι η λιτότητα είναι ο μοναδικός δρόμος.

Η Νέα Υόρκη δείχνει ότι υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος: αυτός της αναδιανομής του πλούτου από την κορυφή προς τη βάση. Ο Ζοχράν Μαμντάνι δεν έκανε απλώς μια προεκλογική υπόσχεση· έβαλε τα θεμέλια για μια πόλη που ανήκει σε αυτούς που ζουν εκεί και την εργάζονται.

Σε μια εποχή που η ακρίβεια σαρώνει τα νοικοκυριά παγκοσμίως, το «μοντέλο Μαμντάνι» υπενθυμίζει ότι η πολιτική βούληση μπορεί να υπερβεί τα συμφέροντα των λίγων, αρκεί να υπάρχει το θάρρος για τη σύγκρουση. Η Νέα Υόρκη τολμά, και τα αποτελέσματα θα κρίνουν το μέλλον της προοδευτικής διακυβέρνησης στον 21ο αιώνα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Τα δύο ορόσημα και τα σενάρια για νέες παραχωρήσεις

Υδρογονάνθρακες: Τα δύο ορόσημα και τα σενάρια για νέες παραχωρήσεις

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

sp_banner_Desk
Opinion
Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά
Ασκήσεις Απανθρωπιάς 17.04.26

Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά

Ο αδόκητος θάνατος του 19χρομου κοριτσιού στην Κεφαλονιά μας υπενθυμίζει πόσο σκληροί και κακοποιητικοί μπορούμε να γίνουμε εις βάρος μιας νεκρής κοπέλας και γενικώς κάθε θύματος

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Δώρο Δαναών
Το δράμα 16.04.26

Δώρο Δαναών

Η εναντίον των πραττομένων μεταβολή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καταρρέει η πολιτική;
Opinion 15.04.26

Καταρρέει η πολιτική;

Ο μόνος τρόπος αποκοπής της πολιτικής από τον ομφάλιο λώρο σύνδεσής της με τη ρουσφετολογία και τη διαφθορά είναι η κατάργηση του σταυρού προτίμησης

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιτελικό ρουσφέτι
Opinion 08.04.26

Επιτελικό ρουσφέτι

Δεν έχουμε καν μια κυβέρνηση που απέτυχε να πατάξει τη διαφθορά. Έχουμε μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά. Με τον πιο επιτελικό τρόπο. Και τη διαχειρίζεται για κομματική πελατεία.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
Opinion 07.04.26

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 06.04.26

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν – Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία
Επικίνδυνη κλιμάκωση 20.04.26

Αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν – Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία μετά την κατάληψη από τις ΗΠΑ ιρανικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ - Με αντίποινα προειδοποιεί η Τεχεράνη που δεν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, εκτός αν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης
Κόσμος 20.04.26

Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης

Ο δράστης μετά το μακελειό,  καταδιώχθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε όχημα με την απειλή όπλου ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Σύνταξη
Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Ορατός ο κίνδυνος 20.04.26

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;

Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πέτερ Μαγιάρ: Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν
Ο χρόνος πιέζει 20.04.26

Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν ο Πέτερ Μαγιάρ

Από τη Δικαιοσύνη έως τα μέσα ενημέρωσης και την οικονομική ελίτ, το αποτύπωμα του πρώην πρωθυπουργού παραμένει ισχυρό - Ο νέος ούγγρος ηγέτης, Πέτερ Μαγιάρ, καλείται να προχωρήσει σε βαθιές τομές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Προσευχή 20.04.26

Πάτι Σμιθ, Μπράϊαν Ίνο και Tζιμ Τζάρμους: «Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026

Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΣΥ: Καλούν γιατρούς στα νησιά με έξτρα κίνητρα
Εποχικές πιέσεις 20.04.26

Φουντώνει το «παζάρι» για τις ανάγκες του ΕΣΥ - Καλούν γιατρούς στα νησιά με έξτρα κίνητρα

Δήμοι και περιφέρειες προσφεύγουν σε τακτικές ενίσχυσης των γιατρών για να καλύψουν τις χρόνιες ελλείψεις στο ΕΣΥ - Μέχρι και 1.000 ευρώ τον μήνα και δωρεάν στέγη

Μάρθα Καϊτανίδη
«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Έβρεξε» χρήμα 20.04.26

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Γιώργος Κανελλόπουλος
Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, αλλά τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του

Σύνταξη
Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία
Πολιτική 20.04.26

Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία

Οι συστηματικές επιθέσεις και η αμφισβήτηση από την κυβέρνηση προς τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδεικνύουν ότι ο σεβασμός της πρώτης απέναντι στη Δικαιοσύνη είναι μάλλον α λα καρτ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε
Με όποιον δάσκαλο καθίσεις 20.04.26

Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε

«Πολέμησέ το — θα τους τελειώσεις. Απλώς αρνήσου τα πάντα και πολέμα» θα ήταν το δόγμα του Τραμπ στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και στην προεδρική του συμπεριφορά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση
Κόσμος 20.04.26

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά από κατηγορίες του Νομπόα σε εφημερίδα της Κολομβίας, πως ο Πέτρο συνάντησε μέλη κινήματος που φέρονται να είχαν επαφές με αρχηγό καρτέλ, ο θιγόμενος αποφάσισε να μηνύσει τον Ντάνιελ Νομπόα

Σύνταξη
Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ
Τσιουάουα - Μεξικό 20.04.26

Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ

Δύο «εκπαιδευτές» της αμερικανικής πρεσβείας και 2 μεξικανοί πράκτορες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Τσιουάουα μετά από επιχείρηση κατά των ναρκωτικών

Σύνταξη
Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της
Υπόθεση εκβιασμού 20.04.26

Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της

Έκκληση τους πολίτες έκανε η αστυνομία στην Αυστρία, αφότου ένα δείγμα βρεφικής τροφής σε βάζο βρέθηκε να περιέχει ποντικοφάρμακο. Εκτιμάται ότι το βάζο είχε επιμολυνθεί μετά την παραγωγή και κυκλοφορία του.

Σύνταξη
Φορεσιά πολέμου
On Field 20.04.26

Φορεσιά πολέμου

Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ανταρκτική: Το ακραίο σχέδιο για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
! 19.04.26

Το ακραίο σχέδιο στην Ανταρκτική για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας

Η πιθανή κατάρρευση των πάγων στη δυτική Ανταρκτική θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 3 μέτρα. Μια ακραία πρόταση γεωμηχανικής θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση;

Σύνταξη
Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Μήνυμα στους Καναδούς 19.04.26

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»

Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies