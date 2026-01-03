newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του
Κόσμος 03 Ιανουαρίου 2026 | 03:33

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι υπερασπίστηκε την κατάργηση εκτελεστικών διαταγμάτων που εξέδωσε ο προκάτοχός του, την περίοδο που του είχε ασκηθεί δίωξη για ατασθαλίες στην προεκλογική εκστρατεία

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, υπερασπίστηκε την Παρασκευή την ανάκληση των εκτελεστικών διαταγμάτων που είχε εκδώσει ο προκάτοχός του, Έρικ Άνταμς, μετά την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του το 2024 για παράνομη αποδοχή συνεισφορών για την προεκλογική του εκστρατεία.

Μεταξύ των δώδεκα διαταγμάτων που εξέδωσε ο Άνταμς μετά την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του περιλαμβανόταν και μια οδηγία που επέτρεπε σε ομοσπονδιακούς πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της υπηρεσίας μετανάστευσης, να χρησιμοποιούν ένα γραφείο στο Ράικερς Άιλαντ, την κύρια φυλακή της πόλης. Η διαταγή αυτή ακυρώθηκε αργότερα από δικαστήριο, σύμφωνα με το Reuters.

Ο νέος δήμαρχος ακύρωσε επίσης εκτελεστικές διαταγές που ο Άνταμς είχε παρουσιάσει ως μέτρα κατά του αντισημιτισμού. Ο Μαμντάνι, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι θα χρηματοδοτήσει μέτρα για την πρόληψη των εγκλημάτων μίσους και θα θέσει την προστασία των Εβραίων της Νέας Υόρκης στο επίκεντρο της διοίκησής του. O Μαμντάνι δέχθηκε επιθέσεις επειδή είναι μουσουλμάνος και τάσσεται εναντίον της πολιτικής του Ισραήλ στην Παλαιστίνη.

Ο Μαμντάνι κατήργησε διατάξεις του Άνταμς για την απαγόρευση μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Ο Μαμντάνι θυμήθηκε την 26η Σεπτεμβρίου 2024, την ημέρα που ο Άνταμς κατηγορήθηκε για αποδοχή παράνομων συνεισφορών στην προεκλογική του εκστρατεία και πολυτελών ταξιδιών από Τούρκους υπηκόους που προσπαθούσαν να τον επηρεάσουν, ως «μια στιγμή που πολλοί Νεοϋορκέζοι έχασαν ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική της Νέας Υόρκης και στην ικανότητα της δημοτικής αρχής να δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες του κοινού, σε αντίθεση με τις ανάγκες του ατόμου».

Τον Απρίλιο, ένας αμερικανός δικαστής απέρριψε τις κατηγορίες εναντίον του Άνταμς, ενός Δημοκρατικού, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο είχε υποστηρίξει ότι η υπόθεση αποσπούσε την προσοχή του δημάρχου από το να βοηθήσει τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει τις απελάσεις. Ο Μαμντάνι, από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ σχετικά με την καταστολή της μετανάστευσης.

Την Πέμπτη, ο Μαμντάνι ανακάλεσε τις εντολές του Άνταμς που εμπόδιζαν τους δημοτικούς φορείς να αποσύρουν τις επενδύσεις τους από το Ισραήλ και που όριζαν τον αντισημιτισμό με τρόπο που η κριτική προς το Ισραήλ μπορούσε να ερμηνευτεί ως «αντισημιτισμός».

Το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων CAIR είναι μεταξύ των ομάδων που υποστηρίζουν ότι ο ορισμός της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος IHRA έχει χρησιμοποιηθεί για να προσπαθήσει να σιωπήσει τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Αντίθετα καλούσε για διαχωρισμό της εβραϊκής θρησκείας από τις πράξεις της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο