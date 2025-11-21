Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι.

«Μόλις είχαμε μια υπέροχη… πολύ παραγωγική συνάντηση. Έχουμε ένα κοινό σημείο. Θέλουμε αυτή η πόλη που αγαπάμε να τα πάει πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο με τον επόμενο δήμαρχο της Νέας Υόρκης να κάθεται δίπλα του.

«Όσο καλύτερα τα πάει, τόσο πιο ευτυχισμένος είμαι… Και θα τον βοηθήσουμε να κάνει το όνειρο όλων πραγματικότητα», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Θα αλλάξει, όλοι αλλάζουμε» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πως και ο ίδιος έχει αλλάξει από την πρώτη του προεδρία του μέχρι σήμερα. Πρόσθεσε πως μετά την συνάντηση τους και ο ίδιος έχει αλλάξει άποψη για τον Ζόχραν Μαμντάνι.

Ανέφερε στους δημοσιογράφους πως δεν μπορεί να αποκαλύψει όσα συζητήθηκαν, όμως η πορεία του Μαμντάνι «θα εκπλήξει τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά και τους φιλελεύθερους, οι οποίοι ήδη τον συμπαθούν».

Επιβεβαιώνει ο Μαμντάνι πως η συνάντησή με Τραμπ υπήρξε «παραγωγική»

Ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι, ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας πως «εκτιμά την συνάντηση με τον πρόεδρο» και επιβεβαίωσε πως η συζήτησή τους υπήρξε πολύ παραγωγική. Ανέφερε πως και οι δύο είχαν ως κεντρικό ζήτημα της συζήτησης την «προσιτότητα των τιμών στη Νέα Υόρκη», το «μέρος που αποκαλούν σπίτι τους 8,5 εκατομμύρια άνθρωποι».

Πρόσθεσε πως και οι δύο αγαπούν τη Νέα Υόρκη και ενδιαφέρονται για το καλό της πόλης και των κατοίκων. Μίλησαν για υποδομές, τις τιμές των τροφίμων, τον εξευγενισμό των περιοχών και τον τρόπο με τον οποίον οι πολίτες ωθούνται μακριά από τη Νέα Υόρκη. Ουσιαστικά ο Ζόχραν Μαμντάνι επιβεβαίωσε πως μίλησαν για όλα τα ζητήματα της ατζέντας με την οποία προσήλθε ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης στο Οβάλ Γραφείο.

Οι Τραμπ και Μαμντάνι έδειξαν ίσως υπερβολικά φιλικοί μεταξύ τους όταν άνοιξε το Οβάλ Γραφείο για τις κάμερες.

Ο Μαμντάνι θέλει περισσότερα σπίτια στη Νέα Υόρκη κάτι που βρίσκει τον Τραμπ σύμφωνο

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προέρχεται από τον χώρο των ακινήτων και συγκεκριμένα των κατασκευών είδε με πολύ καλό μάτι, την πρόταση του Μαμντάνι για περισσότερες κατοικίες στη Νέα Υόρκη. Το πρόγραμμα του Μαμντάνι στηρίχθηκε στην προσιτή κατοικία και στις περισσότερες κατοικίες, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός προγράμματος ανάπτυξης ολόκληρων περιοχών της Νέας Υόρκης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως και οι δύο θέλουν την ασφάλεια της πόλης της Νέας Υόρκης, μιλώντας για την εγκληματικότητα, κάτι που μπορεί να σημαίνει διαφοροποιήσεις στην μητρόπολη η οποία μέχρι σήμερα θεωρείται πόλη-άσυλο και δεν συνεργάζεται με τις αρχές για απελάσεις πολιτών.

Έχει την ευκαιρία να κάτι κάτι σπουδαίο για τη Νέα Υόρκη λέει ο Τραμπ για τον Μαμντάνι

«Είναι διαφορετικός και αυτό μπορεί να είναι πολύ θετικό», είπε ο αμερικανός πρόεδρος για τον επόμενο δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

«Έχει την ευκαιρία να κάνει κάτι σπουδαίο για τη Νέα Υόρκη και χρειάζεται τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Και εμείς θα τον βοηθήσουμε» είπε με σιγουριά.

Πρόσθεσε πω «(Ο Ζόχραν Μαμντάνι) είναι διαφορετικός από τον μέσο υποψήφιο. Εμφανίστηκε από το πουθενά και είπα: «Έχει έναν εξαιρετικό διευθυντή εκστρατείας»».