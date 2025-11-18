newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο [βίντεο]
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025 | 21:18

Ο εκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δημοσίευσε ένα βίντεο με το οποίο ζητάει χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος της μετάβασης στην δημαρχία, κάτι στάνταρ στις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του την Τρίτη για να ζητήσει δωρεές για τη χρηματοδότηση της μετάβασής του στην δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Ο Μαμντάνι δήλωσε ότι, μέχρι στιγμής, η εκστρατεία του έχει συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο δολάρια για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης, ως επί το πλείστον από μικρούς χρηματοδότες αλλά χρειάζονται 4 εκατ. δολάρια και, σε αντίθεση με την περίοδο της εκστρατείας, η μετάβαση δεν λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση.

«Έχουμε λιγότερο από 50 ημέρες μέχρι να αναλάβουμε τα καθήκοντά μας και έχουμε πολλά να κάνουμε. Πρέπει να εξετάσουμε τα 50.000 βιογραφικά που έχουμε λάβει», λέει χαμογελαστός ο Μαμντάνι στο βίντεο. «Πρέπει να συνεχίσουμε να πληρώνουμε την απίστευτη ομάδα μας και πρέπει να σχεδιάσουμε όχι μόνο την ορκωμοσία μας, αλλά και την εφαρμογή της πολιτικής μας».

Ο Μαμντάνι είπε ότι οι περισσότερες εκστρατείες βασίζονται σε πλούσιους δωρητές για τη χρηματοδότηση της μετάβασης, αλλά «αυτό δεν ισχύει για εμάς». Ο Μαμντάνι είπε ότι οι 12.000 δωρητές της μετάβασης του έχουν συνεισφέρει μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο 77 δολάρια ανά δωρεά.

Ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς, έλαβε κατά μέσο όρο 1.219 δολάρια από 884 δωρητές για τη χρηματοδότηση της μετάβασης του. Σύμφωνα με την ομάδα του Μαμντάνι, η μετάβαση του πρώην δημάρχου Μπιλ ντε Μπλάζιο το 2013 είχε 820 μεμονωμένους δωρητές με μέση δωρεά 2.392 δολάρια.

Γιατί είναι σημαντική στις ΗΠΑ η διαδικασία μετάβασης

Ο Ζόχραν Μαμντάνι θα αναλάβει τον δημαρχιακό θώκο της Νέας Υόρκης την 1η Ιανουαρίου, όπως αναφέρει «η 1η Ιανουαρίου να είναι η μέρα που θα αρχίσουμε να υλοποιούμε, όχι να προετοιμαζόμαστε». Αυτός είναι και ο λόγος που στην αμερικανική πολιτική, όλοι δημιουργούν ομάδες μετάβασης μετά την εκλογή τους και μέχρι να αποφασίσουν ποιους θα εμπιστευτούν σε ποιες θέσεις.

Η ανακοίνωση της συγκέντρωσης χρημάτων από τον Μαμντάνι έρχεται αμέσως μετά την ανακοίνωσή του ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ για να συζητήσουν τον έλεγχο και τη μείωση του κόστους ζωής.

Στην περίπτωση της Νέας Υόρκης μια πόλη 8.500.000 κατοίκων πρέπει να υπάρχει μια πολυπληθής ομάδα για να στηρίξει τον νέο δήμαρχο για την περίοδο από την εκλογή μέχρι την ανάληψη της θητείας του.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την πρόσληψη προσωπικού, τον καθορισμό προτεραιοτήτων για τις πρώτες 100 ημέρες, τη διαμόρφωση του στυλ ηγεσίας και την οικοδόμηση σχέσεων με τα τμήματα του δήμου και τα μέλη της κοινότητας. Μπορεί να ακούγεται ξένο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά είναι απολύτως φυσιολογικό στον αμερικανικό πολιτικό πολιτισμό και τον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ.

H Ελ Μπίσγκααρντ-Τσέρτς ανέλαβε προσωπάρχης του νέου δημάρχου.

Ο απελθών δήμαρχος άφησε… φέσι

Ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς αύξησε τον προϋπολογισμό για τις δαπάνες της δημοτικής κυβέρνησης στο τρέχον οικονομικό έτος κατά περίπου 2 δισ. δολάρια, σε 118 δισ. δολάρια, αφήνοντας ένα προβλεπόμενο έλλειμμα 4,7 δισ. δολαρίων που πρέπει να καλυφθεί πριν από την έγκριση του προϋπολογισμού του 2027 το επόμενο καλοκαίρι. Δεν πρότεινε κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των περικοπών στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ειδικά προς τη Νέα Υόρκη.

Η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Νοεμβρίου είναι συνήθως μια εκδήλωση υψηλού προφίλ με παρουσίαση από τον δήμαρχο, συνέντευξη τύπου και λεπτομερή ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης από τον διευθυντή του προϋπολογισμού. Τη Δευτέρα, η τροποποίηση ανακοινώθηκε σε δελτίο τύπου νωρίς το απόγευμα χωρίς προειδοποίηση. Στα κλεφτά!

Οι πρόσθετες δαπάνες του δημάρχου περιλάμβαναν νέες δεσμεύσεις που ο Άνταμς προωθούσε τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων χρημάτων για την πρόσληψη 5.000 επιπλέον αστυνομικών, ενώ ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι θέλει να διατηρήσει το αστυνομικό σώμα στο τρέχον επίπεδο των περίπου 34.000 αστυνομικών.

Ο Ντιν Φουλέιχαν αναλαμβάνει αναπληρωτής Δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Business
ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

