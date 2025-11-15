Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι – Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ

Συγκεκριμένα, ο Γιον Βόιτ ζητά από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να εμποδίσει τον νεοεκλεγμένο Ζοχράν Μαμντάνι να αναλάβει τη θέση του δημάρχου — προφανώς με κάθε απαραίτητο μέσο.

«Εμείς, ο λαός, έχουμε εμπιστευτεί τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και μόνο αυτός μπορεί να σταματήσει αυτόν τον εφιάλτη, καθώς ο δήμαρχος Μαμντάνι θα προσπαθήσει να καταστρέψει τον πλούτο της Νέας Υόρκης και να την μετατρέψει σε μια σοσιαλιστική πόλη», δήλωσε ο Βόιτ, που γεννήθηκε στο Γιόνκερς και τώρα ζει στο Μπέβερλι Χιλς, σε ένα βίντεο που δημοσίευσε την Πέμπτη, στο οποίο κατακρίνει τον αυτοαποκαλούμενο δημοκρατικό σοσιαλιστή «μουσουλμάνο» Μαμντάνι.

«Ας είναι αυτό μια προειδοποίηση για τον λαό», λέει ο ογδοντάχρονος προς το τέλος του βίντεο διάρκειας δύο λεπτών, πριν αποστρέψει αμήχανα το βλέμμα του από την κάμερα και η εικόνα σβήσει.

Σαφώς ισλαμοφοβικό μήνυμα

«Αυτή η πόλη θα μετατραπεί σε ένα απαγορευμένο μέρος σκοταδιού», δήλωσε νωρίτερα ο φλυαρός Βόιντ. «Το αίμα, ο ιδρώτας και τα δάκρυα πάνω στα οποία χτίστηκε η πόλη της Νέας Υόρκης θα μετατραπούν σε ένα εικονικό καταφύγιο προσφύγων για τη ριζοσπαστική μουσουλμανική ιδεολογία», πρόσθεσε με μια δόση από το σενάριο του Ουίνστον Τσόρτσιλ, όπως φαίνεται.

«Το απειλητικό και σαφώς ισλαμοφοβικό μήνυμα έγινε κατανοητό, Γιον» σχολιάζει καυστικά ο Dominic Patten στο Deadline.

Εκλεγμένος στις 4 Νοεμβρίου ως επικεφαλής του Μεγάλου Μήλου με «εντολή για αλλαγή», ο γεννημένος στην Ουγκάντα, Μαμντάνι, νίκησε εύκολα τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης και συνάδελφό του Δημοκρατικό, Άντριου Κουόμο, ο οποίος ήταν υποψήφιος ως ανεξάρτητος, υποστηριζόμενος από τον Τραμπ.

«Αυτός ο δήμαρχος θα καταστρέψει την πόλη»

Αρχικά με ελάχιστες πιθανότητες απέναντι στην ακόμα ισχυρή και υποστηριζόμενη από το κατεστημένο δυναστεία Κουόμο, ο σχεδόν άγνωστος 35χρονος βουλευτής και γιος της υποψήφιας για Όσκαρ σκηνοθέτιδας του Γάμου των Μουσώνων, Μίρα Νάιρ, διεξήγαγε μια αντισυμβατική εκστρατεία με τη βοήθεια των κοινωνικών μέσων, η οποία του εξασφάλισε μια σταθερή νίκη στις δημοκρατικές προκριματικές εκλογές της 24ης Ιουνίου, καθιστώντας τον σίγουρο νικητή των γενικών εκλογών.

Παρά τη δημοκρατική διαδικασία και τη μεγαλύτερη από το συνηθισμένο συμμετοχή των κατοίκων των πέντε δήμων, ο Βόιντ ανέλαβε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, ο οποίος, σύμφωνα με ορισμένους, χτυπάει ήδη εδώ και καιρό σε ορισμένους κύκλους υψηλού εισοδήματος και υποστηρικτών του MAGA.

«Αυτός ο δήμαρχος θα καταστρέψει την πόλη», συνεχίζει ο ειδικός πρεσβευτής του Τραμπ στο Χόλιγουντ.

New York City pic.twitter.com/0QyTOyZJdd — Jon Voight (@jonvoight) November 14, 2025

Παραλήρημα

«Είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας για το ιδιωτικό μας καταφύγιο, τις επιχειρήσεις μας, την περιουσία μας για την οποία όλοι έχουμε εργαστεί τόσο σκληρά, και αυτός ο 35χρονος υποψήφιος δήμαρχος δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλλει τους κανόνες του σοσιαλισμού σε μια πόλη που χτίστηκε με τούβλα και πέτρες από σκληρά εργαζόμενους Αμερικανούς, σύμφωνα με τα υψηλότερα ιδανικά μας» συνεχίζει ο Βόιτ.

«Αυτό πρέπει να σταματήσει και η δημαρχία του πρέπει να τερματιστεί αμέσως. Εσείς, οι κάτοικοι της μεγαλύτερης πόλης, της Νέας Υόρκης, κινδυνεύετε να χάσετε την πόλη σας από αυτόν τον κομμουνιστή ανόητο».

Υποστήριξη από τον Μπέρνι Σάντερς και την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ

Ο Μαμντάνι δεν έχει απαντήσει στις προφανείς δηλώσεις του Βόιτ. Αυτό που έκανε ο εκλεγμένος δήμαρχος ήταν να μιλήσει για μία από τις κύριες προεκλογικές του υποσχέσεις: την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής στη Νέα Υόρκη. Ένα θέμα που μπορεί να είναι ή να μην είναι στο πεδίο ενδιαφέροντος του Γιον Βόιτ.

Όπως σημείωσε ο Τεντ Τζόνσον του Deadline την εκλογική νύχτα, ο εκλεγμένος δήμαρχος, που υποστηρίχθηκε από τον Μπέρνι Σάντερς και την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ «δεσμεύτηκε να υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα με έμφαση στην οικονομική προσιτότητα από την εποχή του δημάρχου Φιολέρο Λα Γκουάρντια, με ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης των ενοικίων, δωρεάν λεωφορειακή συγκοινωνία και καθολική φροντίδα παιδιών».

For too long, New Yorkers have expected only mediocrity from their leaders. It’s time we write a new story. On January 1st, we’ll usher in a City Hall that tackles the cost-of-living crisis—and we’ll remind our city what excellence in public service looks like. pic.twitter.com/GSYM5esYU9 — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 14, 2025

Tο δόλωμα του Βόιτ

Πριν από τη νίκη του Μαμντάνι, είχε προβλεφθεί ότι οι πλούσιοι θα εγκατέλειπαν μαζικά τη Νέα Υόρκη αν εκλεγόταν. Ο Τραμπ, που δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να εμπλακεί σε μια κατάσταση που προσελκύει μεγάλη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης και πιθανότατα ακολουθώντας τα όσα έλεγε το Fox News, τροφοδότησε ορισμένες από αυτές τις ανησυχίες για το τι θα μπορούσαν να σημαίνουν αυτές οι πολιτικές για την πόλη και αν οι ομοσπονδιακές αρχές έστελναν στρατεύματα ή έκοβαν τη χρηματοδότηση.

«Ενώ είναι ενεργός στο Truth Social και προσπαθεί να απομακρύνει τη συζήτηση των μέσων ενημέρωσης από τη μακροχρόνια σχέση του με τον πλέον αποθανόντα παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη τσιμπήσει με το δόλωμα του Βόιτ» καταλήγει ο Dominic Patten στο Deadline.

*Με στοιχεία από deadline.com