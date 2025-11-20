Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη μέσω Truth Social ότι προγραμματίστηκε συνάντησή του με τον Ζόραν Μαμντάνι, τον δημοκρατικό σοσιαλιστή που εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, αύριο Παρασκευή 21η Νοεμβρίου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου (στις φωτογραφίες αρχείου του Reuters, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Μαμντάνι).

«Εχουμε την επιλογή μεταξύ του κομμουνισμού και της κοινής λογικής», είχε πει ο Τραμπ μετά την εκλογική επιτυχία του Μαμντάνι

«Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν ‘Κουάμι’ Μαμντάνι ζήτησε συνάντηση. Αποφασίσαμε ότι αυτή η συνάντηση θα λάβει χώρα στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή 21η Νοεμβρίου», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Trump says he and New York City Mayor-Elect Zohran Mamdani will meet in the Oval Office on Friday. pic.twitter.com/qrgozuldIz — Eric Michael Garcia (@EricMGarcia) November 20, 2025

Πριν έναν χρόνο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ επανεκλεγόταν, έχοντας εξαγγείλει πως θα έδινε ώθηση στην αγοραστική δύναμη των Αμερικανών.

Ομως οι ψηφοφόροι έκριναν ότι η υπόσχεση έμεινε ανεκπλήρωτη και υποψήφιοι της αντιπολίτευσης επικράτησαν με άνεση σε σειρά τοπικών εκλογικών διαδικασιών στο Νιού Τζέρζι, στη Βιρτζίνια — και στη Νέα Υόρκη, όπου ο «δημοκρατικός σοσιαλιστής» Ζοχράν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος, στην κορύφωση κεραυνοβόλας πολιτικής ανόδου.

Η «κοινή λογική» του Τραμπ

«Εχουμε την επιλογή μεταξύ του κομμουνισμού και της κοινής λογικής», είπε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, στις νότιες ΗΠΑ.

«Αν θέλετε να μάθετε τι θέλουν να κάνουν οι δημοκρατικοί κοινοβουλευτικοί στην Αμερική, δείτε το αποτέλεσμα των εκλογών χθες στη Νέα Υόρκη, όπου το κόμμα τους εγκατέστησε κομμουνιστή στη δημαρχία», επέμεινε ο 79χρονος μεγιστάνας, γεννημένος στη μεγαλούπολη.