Ένα είναι το όνομα που ξεχωρίζει με διαφορά όταν μιλάμε για εκδόσεις τέχνης. Η Taschen, ο οίκος – φαινόμενο που εκδίδει βιβλία με θέμα την τέχνη τόσο προσεγμένα που καταλήγουν να αποτελούν και τα ίδια έργα τέχνης, κλείνει φέτος τα σαράντα.

Το 1980, όταν ιδρύθηκε από τον Benedikt Taschen, η εταιρία έκανε τα πρώτα της βήματα εκδίδοντας κομικς. Αργότερα η εκδοτική δράση της Taschen επεκτάθηκε σε θεματικές όπως μόδα, η φωτογραφία, ο κινηματογράφος, η διαφήμιση, η αρχιτεκτονική και φυσικά τα βιβλία ερωτικού περιεχομένου.

Η φήμη του εκδοτικού οίκου εκτοξεύτηκε το 1999 όταν κυκλοφόρησε το SUMO, έναν υπερμεγέθη τόμο με φωτογραφίες του Helmut Newton. Το τεράστιο βιβλίο συνοδευόταν από δική του βάση, σχεδιασμένη από τον Phillippe Starck. Με την τιμή της έκδοσης στα 1500 δολάρια, κάποιοι έσπευσαν να ασκήσουν κριτική στον εκδοτικό. Παρόλα αυτά ήταν φανερό πως ένας πρωτοπόρος παίκτης είχε εμφανιστεί στο χώρο των εκδόσεων. Το 70% από τα 10.000 αντίτυπα του SUMO έχει ξεπουλήσει τότε από το στάδιο της προπώλησης.

Συνδυάζοντας με ένα πρωτοφανή τρόπο υψηλά στάνταρντ παραγωγής και καθαρό ντιζάιν, τα βιβλία της Taschen ξεκινούν, σε αντίθεση με το παραπάνω, από τα 10 ευρώ περίπου.

Η Dian Hanson, υπεύθυνη των ερωτικών βιβλίων της Taschen, ανακαλεί με υπερηφάνεια τα λόγια του ιδρυτή του εκδοτικού: «Δεν υπάρχει απαγορευμένη τέχνη. Υπάρχει καλή τέχνη και κακή τέχνη. Εμείς δεν πρόκειται να εκδώσουμε κακή τέχνη, όποιο και αν είναι το θέμα της, αλλά θα εκδώσουμε καλή τέχνη, όποιο και αν είναι το θέμα της.»

Με αυτό το πνεύμα, το πρώτο βιβλίο που η Hanson επέλεξε να βγάλει μέσω της Taschen ήταν το Naked as a Jaybird. Ήταν μια συλλογή φωτογραφιών που προέρχονταν από το Jaybird, πορνογραφικό περιοδικό της δεκαετίας του ‘60 και του ‘70 το οποίο βοήθησε στην αποποινικοποίηση της γυμνής φωτογραφίας στις Η.Π.Α.

Η ιστορία της γυναίκας πίσω από τα Sexy Books θα μπορούσε εύκολα να γίνει ταινία. Ο πατέρας της ήταν αρχηγός σέχτας τα μέλη της οποίας πίστευαν στην λευκή ανωτερότητα και σύνδεαν το σεξ με την μαγεία.

Από τη μία υποστήριζαν πως το σεξ είναι το μεγαλύτερο δώρο του θεού στην ανθρωπότητα και πως κανείς δεν πρέπει να απαρνιέται την σεξουαλικότητά του και από την άλλη διατείνονταν πως οι γυναίκες οφείλουν να είναι εντελώς υποταγμένες στους άντρες τους και να μην διακόπτουν σε καμία περίπτωση την εγκυμοσύνη.

Στα 18 της η Hanson έφυγε από το σπίτι και την δεκαετία του ‘70, γοητευμένη από τον κόσμο του πορνό, άρχισε να εργάζεται για το περιοδικό Puritan. Στη συνέχεια πέρασε από πολλά ανδρικά περιοδικά για να καταλήξει στο Leg Show, μετατρέποντάς το από άγνωστο πορνοπεριοδικό σε μύθο.

Η πορεία της στην Taschen ξεκίνησε το 2001, μετά από πρόσκληση του ίδιου του Benedikt Taschen. «Μου ξεκαθάρισε πως δεν θα υπήρχαν περιορισμοί. Τα βιβλία για το σεξ δεν θα ήταν περιθωριοποιημένα- θα αντιμετωπίζονταν ακριβώς όπως και τα υπόλοιπα. Και σε επίπεδο παραγωγής και σε προϋπολογισμό.» λέει η ίδια.

Η Hanson ανέλαβε την έκδοση της διάσημης σειράς Body Parts μέσω της οποίας κυκλοφόρησε το The Big Book of Breasts, το The Big Penis Book κ.ο.κ.

Ο Benedikt Taschen συνήθιζε να λέει σχετικά με τις ερωτικές εκδόσεις: «Όσο πιο βρώμικο είναι το θέμα τόσο πιο υψηλό επίπεδο πρέπει να υπάρχει στην παραγωγή έτσι ώστε να εξισορροπούνται οι προκαταλήψεις του κοινού.

Αν συμπεριλάβεις κάτι σε μια έκδοση τέχνης με πανέμορφη παραγωγή, το νομιμοποιηείς. Μια από τις μεγαλύτερες χαρές της δουλειάς είναι να παίρνουμε ένα φωτογράφο ή οποιονδήποτε καλλιτέχνη που δεν χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης, να κάνουμε ένα όμορφο βιβλίο γι’ αυτόν και έπειτα να παρακολουθούμε την χαρά του καθώς ανυψώνεται στα μάτια όλου του κόσμου.»

Φωτογραφίες: Richard Kern. New York Girls.; Ren Hang; Laurent Benaïm; Vanessa Del Rio: Fifty Years of Slightly Slutty Behavior; Tom of Finland XXL; and My Buddy. World War II Laid Bare. Taschen.

Πηγή: Anothermag