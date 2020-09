Την κατάσταση στη Λέσβο επέλεξε να… μην σχολιάσει η καπετάνισσα του Sea Watch 3, Κάρολα Ρακέτε.

Αντ’ αυτού επέλεξε να επιτεθεί στις ανεπτυγμένες χώρες κατηγορώντας τις πως αν συνεχίζουν να αδιαφορούν για τον πλανήτη, δε θα μείνει κανένας ζωντανός.

«Το ξέρω. Οι άνθρωποι περιμένουν να σχολιάσει την κατάσταση στη Λέσβο και την ανάγκη να παραιτηθεί ο Ζέεχοφερ. Αλλά, πραγματικά, αν οι οικονομίες του Βορρά συνεχίσουν να μολύνουν έτσι την βιόσφαιρα και να υπερθερμαίνουν τον πλανήτη, δε θα μείνεις κανείς πουθενά ζωντανός».

I know. People expect me to comment on the situation in Lesbos and the need for Seehofer to resign. But eventually, if the global North economies continue to trash the biosphere and heat up the planet no one is gonna live anywhere.

— Carola Rackete (@CaroRackete) September 16, 2020