Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο

Λίγες εβδομάδες αφότου ανακοίνωσε το φιλόδοξο σχέδιο για δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη, η NASA παρουσίασε λεπτομέρειες για τις ρομποτικές σεληνακάτους, τα drone και τα σεληνιακά οχήματα που θα αρχίσουν φέτος να ετοιμάζουν το έδαφος.

«Οραματιζόμαστε μια σεληνιακή βάση που καταλαμβάνει έκταση εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων» δήλωσε ο Κάρλος Γκαρσία-Γκαλάν, διευθυντής του προγράμματος Σεληνιακής Βάσης της NASA, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την Τρίτη στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας στην Ουάσινγκτον.

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να απλωθούν σε μεγάλη έκταση προκειμένου να εξερευνηθεί αποτελεσματικά το τοπίο καθώς και για λόγους ασφάλειας, εξήγησε η Νουζούντ Μεράνσι, επικεφαλής αρχιτέκτονας του προγράμματος Σεληνιακής Βάσης.

«Οι μονάδες διαβίωσης θα βρίσκονται στις κορυφές λόφων για να δέχονται ηλιακό φως» είπε. «Τα συστήματα ενέργειας –πυρηνικά συστήματα- πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρων για προστασία από την ακτινοβολία, οπότε όλα αυτά, όταν αρχίζεις να τα συνδυάζεις, καταλήγουν να απλώνονται σαν πόλη» συνέχισε.

Στη συνέντευξη Τύπου, η NASA ανακοίνωσε επίσης τις εταιρείες που ανέλαβαν τα σχετικά συμβόλαια.

Η Blue Origin για παράδειγμα, η διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μέζος, εξασφάλισε συμβόλαιο 188 εκατ. δολαρίων για τη μεταφορά δύο τροχοφόρων οχημάτων με τη σεληνάκατό της που ονομάζεται Blue Μοοn.

H Astrolab θα λάβει 219 εκατ. δολάρια για το πρώτο ρομπότ, ενώ η Lunar Outpost 220 εκατ. δολάρια.

NASA εναντίον Κίνας

Τουλάχιστον ένα από τα δύο οχήματα πρέπει να βρίσκονται στη Σελήνη το 2028, οπότε προγραμματίζεται να εκτοξευτεί το Artemis IV, η αποστολή με την οποία οι Αμερικανοί αστροναύτες θα επιστρέψουν στην επιφάνεια του φεγγαριού έπειτα από μισό αιώνα απουσίας.

Μια άλλη αμερικανική εταιρεία, η Firefly Aerospace, εξασφάλισε συμβόλαιο 75 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη του σκάφους που θα μεταφέρει το 2028 τα πρώτα drone «Moon Fall», ρομπότ που θα αναπηδούν στη σεληνιακή επιφάνεια για να εξερευνούν δυσπρόσιτα μέρη.

Η NASA ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι θα διαθέσει 20 δισ. δολάρια για την κατασκευή της βάσης την επόμενη δεκαετία. Η ακριβής τοποθεσία δεν έχει ακόμα επιλεχθεί, θα βρίσκεται όμως κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης, όπου μεγάλες ποσότητες νερού κρύβονται σε κρατήρες που δεν βλέπουν ποτέ το φως του Ήλιου.

Ο πάγος θα ήταν ένας πολύτιμος φυσικός πόρος, δεδομένου ότι εκτός από νερό μπορεί να δώσει επίσης οξυγόνο και καύσιμο υδρογόνο.

Το πρόγραμμα Artemis έχει καθυστερήσει σημαντικά και η NASA βιάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη πριν λήξει η θητεία του προέδρου Τραμπ το 2029.

Αναλυτές δεν αποκλείουν ωστόσο το ενδεχόμενο να την προλάβει η Κίνα, η οποία σκοπεύει να στείλει ανθρώπους στην επιφάνεια του φεγγαριού το 2030. Για την επόμενη φάση σχεδιάζει την κατασκευή ξεχωριστής βάσης στον νότο πόλο σε συνεργασία με τη Ρωσία.

Η NASA σχεδιάζει να αναπτύξει τη βάση σε τρεις φάσεις. Η πρώτη, η οποία θα διαρκέσει από φέτος μέχρι το 2026, θα συλλέξει λεπτομερή δεδομένα και θα εξασφαλίσει «ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση» στη σεληνιακή επιφάνεια.

Η δεύτερη φάση, από το 2029 έως το 2032, θα θέσει «τις αρχικές λειτουργικές δυνατότητες». Η Τρίτη φάση, μεγαλύτερης διάρκειας «θα επιτύχει ημι-μόνιμη παραμονή πληρωμάτων», σύμφωνα με τη NASA.

Η μεγάλη απούσα από τις ανακοινώσεις της Τρίτης ήταν η SpaceX του Έλον Μασκ, σημαντικός εργολάβος της NASA.

Το 2021, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία επέλεξε τη SpaceX ως βασικό συνεργάτη για τις δύο πρώτες αποστολές προσσελήνωσης του προγράμματος Artemis, ενώ οι επόμενες αποστολές ανατέθηκαν στην Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

Το σχέδιο για τις πρώτες αποστολές προβλέπει ότι οι αστροναύτες θα αναχωρούν από τη Γη με το σκάφος Orion της NASA. Όταν όμως φτάνουν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη θα μετεπιβιβάζονται στο Starship για την τελική κάθοδο στην επιφάνεια του φεγγαριού.

Ενοχλημένη από την πολυετή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του Starship, η NASA ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη σεληνάκατο της Blue Origin, αν είναι έτοιμη πρώτη.