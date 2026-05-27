27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Fizz 27 Μαΐου 2026, 12:39

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου

Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Ο Κώστας Παπαδόπουλος συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες, καθώς κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14 Ρομά στο Μενίδι, που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα, αλλά κι ένα κινητό. Ο ζαχαροπλάστης και πρώην παίκτης του Survivor μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό και αρνείται τις κατηγορίες.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι κυνήγησε τον νεαρό Ρομά, αλλά δεν τον χτύπησε, τονίζοντας ότι τα τραύματά του προκλήθηκαν επειδή έπεσε.

«Μέσα σε μια μέρα έχουν μπει τρεις φορές στο μαγαζί μου. Την προηγούμενη μέρα είχαν πάρει την τσάντα της μητέρας μου και τη βρήκα στα σκουπίδια – ήξερα την διαδρομή που κάνουν. Έτσι όταν με ενημέρωσε η πωλήτρια ότι της έκλεψαν το κινητό, πήρα το αυτοκίνητο και τους βρήκα λίγο πιο κάτω από το μαγαζί» είπε.

«Όταν έτρεξα να τους πιάσω, αυτός έπεσε κάτω και τον ακινητοποίησα για να πάρω το κινητό που ήταν μπροστά του. Δεν τον χτύπησα, τα τραύματά του είναι από την πτώση που είχε» συμπλήρωσε.

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του 14χρονου

«Ο εντολέας μου αρνείται ότι έκλεψε το κινητό. Εάν πράγματι το έκανε, τα αποτυπώματά του θα βρεθούν πάνω στο κινητό. Αλλά εγώ λέω, πως και να το έκανε, παίρνεις ένα 14χρονο παιδί και το σαπίζεις στο ξύλο; Του ανοίγεις το κεφάλι; Έκανε συνολικά 10 ράμματα» είπε ο Γιώργος Κριεμάδης.

Τράπεζες
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Stream magazin
Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ
Σε μια απροσδόκητα low-profile τελετή για τα δεδομένα της δυναστεία Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε τη socialite Μπετίνα Άντερσον αλλά ο πρόεδρος δεν ήταν εκεί. Γιατί;

Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν
Το νέο βιβλίο «A Century of Hitchcock» αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια σχετικά με τη σκηνή της επίθεσης του σμήνους γλάρων και κοράκων, που τρομοκράτησε την ηθοποιό Τίπι Χέντρεν.

Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα
Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, καταγγέλλει ότι με παράκαμψη της μέχρι τώρα πρακτικής του Αρείου Πάγου, ο αντιεισαγγελέας Ευ. Μπακέλας «έχει καταστεί, με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις από τον Κ. Τζαβέλλα, το πρόσωπο που μονοπωλιακά διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές»

Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»
Ο υπουργός Υγείας, σε βίντεο που ανήρτησε στο X, ενημερώνει ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, προσθέτοντας ότι θα καταθέσει καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένοι ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη και η μητέρα της στο τελευταίο αντίο
Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα. Η ταφή θα γίνει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

Τζόλης: «Όνειρο για μένα η Μπαρτσελόνα, αλλά…»
Ο Χρήστος Τζόλης έκανε... όργια στο Βέλγιο, αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της χρονιάς στο πρωτάθλημα με τη Μπριζ, κατέκτησε τον τίτλο και τώρα αποκάλυψε σε ποια ομάδα ονειρεύεται να παίξει!

Κάνναβη: Συνελήφθη 25χρονος που είχε στο σπίτι του 76 κιλά skunk – Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών - κάνναβη και κοκαΐνη

Χανιά: Παραμένει στη ΜΕΘ η 3χρονη – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα παιδιά της οικογένειας
Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν «κουβάρι» της υπόθεσης κακοποίησης της 3χρονης στα Χανιά - Η μητέρα και ο σύντροφός της σήμερα οδηγούνται στον Ανακριτή, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα
Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι του 50χρονου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ο 29χρονος σύντροφος του φερόμενου θύματος αντελήφθη τη σεξουαλική επίθεση και ακολούθησε συμπλοκή

Γαλλία: Ισραηλινή παρέμβαση στις δημοτικές εκλογές ερευνούν οι αρχές
Οι εκλογές στη Γαλλία φαίνεται να επηρεάστηκαν από καμπάνια δυσφήμισης αριστερών υποψηφίων που πιθανώς καθοδηγήθηκε από εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

