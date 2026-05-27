Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Κώστας Παπαδόπουλος συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες, καθώς κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14 Ρομά στο Μενίδι, που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα, αλλά κι ένα κινητό. Ο ζαχαροπλάστης και πρώην παίκτης του Survivor μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό και αρνείται τις κατηγορίες.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι κυνήγησε τον νεαρό Ρομά, αλλά δεν τον χτύπησε, τονίζοντας ότι τα τραύματά του προκλήθηκαν επειδή έπεσε.

«Μέσα σε μια μέρα έχουν μπει τρεις φορές στο μαγαζί μου. Την προηγούμενη μέρα είχαν πάρει την τσάντα της μητέρας μου και τη βρήκα στα σκουπίδια – ήξερα την διαδρομή που κάνουν. Έτσι όταν με ενημέρωσε η πωλήτρια ότι της έκλεψαν το κινητό, πήρα το αυτοκίνητο και τους βρήκα λίγο πιο κάτω από το μαγαζί» είπε.

«Όταν έτρεξα να τους πιάσω, αυτός έπεσε κάτω και τον ακινητοποίησα για να πάρω το κινητό που ήταν μπροστά του. Δεν τον χτύπησα, τα τραύματά του είναι από την πτώση που είχε» συμπλήρωσε.

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του 14χρονου

«Ο εντολέας μου αρνείται ότι έκλεψε το κινητό. Εάν πράγματι το έκανε, τα αποτυπώματά του θα βρεθούν πάνω στο κινητό. Αλλά εγώ λέω, πως και να το έκανε, παίρνεις ένα 14χρονο παιδί και το σαπίζεις στο ξύλο; Του ανοίγεις το κεφάλι; Έκανε συνολικά 10 ράμματα» είπε ο Γιώργος Κριεμάδης.