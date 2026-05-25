Ένα γράμμα για τους οπαδούς της Τότεναμ

Η Τότεναμ εξασφάλισε την παραμονή της στην Πρέμιερ Λιγκ, με τη νίκη επί της Έβερτον (1-0) στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και οι οπαδοί των Λονδρέζων ανακουφίστηκαν με την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η αλήθεια βέβαια είναι πως οι δύο τελευταίες χρονιές στο αγγλικό πρωτάθλημα είναι απογοητευτικές για την ομάδα του Λονδίνου καθώς η Τότεναμ τερμάτισε στην 17η θέση κι αυτό αν μη τι άλλο λέει πολλά για τις δομικές αλλαγές που πρέπει να υλοποιήσει η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου.

Ο μη εκτελεστικός πρόεδρος των spurs, Πίτερ Κάρινγκτον έστειλε (μέσω επιστολής στους οπαδούς της ομάδας) το μήνυμα για την επόμενη μέρα της Τότεναμ και τα όσα αναφέρει το υψηλόβαθμο στέλεχος του συλλόγου, είναι ενδεικτικά των προθέσεων της οικογένειας Λίβι.

Ο Κάρινγκτον κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις προτεραιότητες της διοίκησης, εστιάζοντας σε πέντε άξονες, πάνω στους οποίους θα βασιστεί η νέα εποχή στην ομάδα του Λονδίνου.

Ας δούμε όμως τι αναφέρει η επιστολή για τα σχέδια των πρωτευουσιάνων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

1.Θα χτίσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Στόχος μας η δημιουργία ενός καλού συνόλου με νέους αλλά και έμπειρους παίκτες, οι οποίοι θα είναι σε θέση να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα υψηλότερα επίπεδα Πρέμιερ Λιγκ και Champions League.

2.Θα προχωρήσουμε σε σημαντικές επενδύσεις στην διάρκεια των επόμενων μεταγραφικών περιόδων, ώστε να φτιάξουμε ένα δυνατό και ισορροπημένο ρόστερ. Η αρχή θα γίνει από την μεταγραφική περίοδο του φετινού καλοκαιριού.

3.Θα συνεχίσουμε τον εκσυγχρονισμό του συλλόγου, εστιάζοντας και στο ιατρικό επιτελείο.

4.Θα αυξήσουμε τις επενδύσεις για τα τμήματα υποδομής του συλλόγου για να φτιάξουμε μια ακαδημία που θα είναι από τις καλύτερες στην χώρα και θα προωθεί παίκτες στην πρώτη ομάδα.

5.Θα βοηθήσουμε και την γυναικεία ομάδα του συλλόγου συνεχίζοντας τις επενδύσεις για να μιλάμε για μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο.

Αυτοί είναι οι πέντε άξονες πάνω στους οποίους θα βασιστεί η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, προκειμένου η επόμενη μέρα να είναι καλύτερη για την Τότεναμ, ενώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι διαψεύστηκαν κατηγορηματικά, οι φήμες περί σκέψεων αποχώρησης της οικογένειας Λίβι, από την διοικητική ηγεσία των spurs.

Τώρα όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι οπαδοί της ομάδας του Λονδίνου περιμένουν πως και πως τις μεταγραφές που θα κάνει η Τότεναμ, για να διαπιστώσουν αν όντως υπάρχουν περιθώρια αισιοδοξίας ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.