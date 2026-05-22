Το τουρκικό ΥΠΕΞ καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Την αποφυλάκιση του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου καταδικάζει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για την υποκίνηση της δολοφονίας του Çetin Görgü, Ακόλουθου Τύπου της Πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1991, την απόπειρα δολοφονίας του Deniz Bölükbaşı, Συμβούλου της Πρεσβείας μας στην Αθήνα την ίδια χρονιά, και τη δολοφονία του Haluk Sipahioğlu, Συμβούλου της Πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1994.

«Η ανοχή που επιδεικνύεται σε αυτόν τον τρομοκράτη, ο οποίος υποκίνησε δολοφονίες και επιθέσεις με στόχο τους διπλωμάτες μας που εκπροσώπησαν τιμητικά τη χώρα μας στο εξωτερικό, αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών μας και των οικογενειών τους και είναι απαράδεκτη, αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Καλεί δε τις ελληνικές αρχές να απόσχουν από τη λήψη μέτρων που θα εμποδίσουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την τιμωρία των καταδικασμένων τρομοκρατών.