magazin
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
magazin

Συμβαίνει τώρα:
20.05.2026 | 16:20
Τραγωδία στην Αττική Οδό: Μοτοσικλέτα έπεσε πάνω στα διόδια - Νεκρός ο οδηγός
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
O Bασιλιάς Κάρολος είναι νεκρός – Ιστορική ραδιοφωνική γκάφα στη Βρετανία πέθανε το μονάρχη
Go Fun 20 Μαΐου 2026, 17:20

O Bασιλιάς Κάρολος είναι νεκρός – Ιστορική ραδιοφωνική γκάφα στη Βρετανία πέθανε το μονάρχη

Ο βρετανικός ραδιοφωνικός σταθμός Radio Caroline μετέδωσε την είδηση ότι ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' απεβίωσε. Το χάος ακολούθησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Ο Βασιλιάς Κάρολος είναι νεκρός» μετέδωσε το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Caroline. Έκανε λάθος.

Η ανακοίνωση ενεργοποίησε αυτόματα το απόρρητο πρωτόκολλο που έχουν έτοιμο όλοι οι βρετανικοί σταθμοί σε περίπτωση θανάτου του μονάρχη.

Το γεγονός προκάλεσε χάος και αναστάτωση στο κοινό, την ώρα που ο 77χρονος Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα βρίσκονται σε επίσημη περιοδεία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Όλα συνέβησαν όταν από το σύστημα αυτοματισμού του σταθμού βγήκε στον αέρα το προηχογραφημένο σήμα της αναγγελίας θανάτου του Βασιλιά Καρόλου.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, ο σταθμός «σίγησε» εντελώς, ακολουθώντας πιστά τις αυστηρές οδηγίες που προβλέπει το βρετανικό πρωτόκολλο για τη διαχείριση της απώλειας ενός Μονάρχη (αντίστοιχο του ιστορικού London Bridge is down για τη Βασίλισσα Ελισάβετ).

Αυτή ακριβώς η ξαφνική σιωπή στον αέρα ήταν που κινητοποίησε τους τεχνικούς και τη διεύθυνση του σταθμού.

«Η σιωπή μάς προειδοποίησε ώστε να επαναφέρουμε αμέσως το κανονικό μας πρόγραμμα και να ζητήσουμε συγγνώμη από τον αέρα. Ελπίζουμε να μεταδίδουμε το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Βασιλιά για πολλά χρόνια ακόμα» είπε στην απολογία του ο διευθυντής του Radio Caroline, Πίτερ Μουρ.

Από την παρανομία στο Παλάτι

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της ιδιαίτερης ιστορίας του συγκεκριμένου σταθμού.

Το Radio Caroline ιδρύθηκε το 1964 από τους Ρόναν Ο’Ράχιλι και Άλαν Κρόφορντ με σκοπό να σπάσει το μονοπώλιο του BBC.

Για μεγάλο μέρος της πρώιμης ιστορίας του λειτουργούσε ως ένας θρυλικός πειρατικός ραδιοφωνικός σταθμός, εκπέμποντας από πλοία στα διεθνή ύδατα, έξω από κάθε κρατική δικαιοδοσία.

Μετά την ψήφιση ειδικού νόμου από τη βρετανική κυβέρνηση το 1967, η συνεργασία με τον σταθμό έγινε παράνομη για τους Βρετανούς πολίτες, αναγκάζοντάς τον να μετονομαστεί σε Radio Caroline International.

Σήμερα, έχοντας πλέον νόμιμη άδεια, ο σταθμός αποτελεί μέρος της βρετανικής κουλτούρας, έχοντας μάλιστα την τιμή να αναμεταδίδει τα επίσημα εορταστικά μηνύματα του Παλατιού.

Σε εξέλιξη η βασιλική περιοδεία

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας μυρίζει σιταρένιο ψωμί στην τράπεζα τροφίμων The Pantry Foodbank στην εκκλησία Donard Methodist Church στο Νιούκαστλ, κατά τη δεύτερη ημέρα της βασιλικής επίσκεψης στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου η πρωτοβουλία παρέχει δωρεάν δέματα τροφίμων και ζεστά γεύματα, προσφέροντας ζωτική υποστήριξη σε οικογένειες και απομονωμένα άτομα, Βόρεια Ιρλανδία, 20 Μαΐου 2026. Aaron Chown/Pool μέσω REUTERS

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στα social media και στους πιστούς ακροατές του σταθμού, ο Βασιλιάς Κάρολος, 77, και η Βασίλισσα Καμίλα, 78, συνεχίζουν κανονικά και σε άριστη κατάσταση το πρόγραμμά τους, πραγματοποιώντας σύντομο επίσημο ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το Μπάκιγχαμ δεν έχει σχολιάσει επίσημα την γκάφα που έχει ήδη περάσει στα ραδιοφωνικά χρονικά της Κοινοπολιτείας.

Το Παλάτι παραδοσιακά αποφεύγει να σχολιάζει τεχνικά λάθη των ΜΜΕ.

Τι θα γίνει όταν πεθάνει πραγματικά ο Βασιλιάς Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ με το δώρο του, ένα βάζο με μέλι, από την τράπεζα τροφίμων The Pantry Foodbank στη Βόρεια Ιρλανδία. Aaron Chown/Pool μέσω REUTERS

Η πρόσφατη, κατά λάθος ενεργοποίηση του ραδιοφωνικού πρωτοκόλλου θανάτου του Βασιλιά Καρόλου Γ’ από βρετανικό σταθμό επανέφερε με τον πιο εμφατικό τρόπο τη συζήτηση για τα απόρρητα σχέδια του Παλατιού.

Πίσω από τις καθησυχαστικές ανακοινώσεις του Μπάκιγχαμ για την επιστροφή του Μονάρχη στα καθήκοντά του μετά τη διάγνωση με καρκίνο, οι αξιωματούχοι προετοιμάζονται πυρετωδώς για όλα τα ενδεχόμενα.

Η Επιχείρηση Menai Bridge (Operation Menai Bridge), το λεπτομερές πλάνο για την κηδεία του Καρόλου και την άνοδο του Πρίγκιπα Γουίλιαμ στον θρόνο, ανανεώνεται συνεχώς, με τα βρετανικά ΜΜΕ να αποκαλύπτουν βήμα προς βήμα τι θα συμβεί την Ημέρα Μηδέν.

Τι είναι η Επιχείρηση Menai Bridge

Πρόκειται για την κωδική ονομασία του επίσημου σχεδίου που θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μόλις φύγει από τη ζωή ο Βασιλιάς Κάρολος.

Το όνομα είναι εμπνευσμένο από την πρώτη σιδερένια κρεμαστή γέφυρα που συνδέει το νησί Anglesey με την ηπειρωτική Ουαλία, τιμώντας τον μακροβιότερο Πρίγκιπα της Ουαλίας στην ιστορία (τίτλο που κατείχε ο Κάρολος πριν γίνει Βασιλιάς).

Η διαδικασία αποτελεί πιστό αντίγραφο της Επιχείρησης Γέφυρα του Λονδίνου (Operation London Bridge) που ακολουθήθηκε κατά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με τον πρώην αξιωματικό βασιλικής προστασίας, Σάιμον Μόργκαν, οι προετοιμασίες για το πλάνο αυτό ξεκίνησαν αμέσως μετά την κηδεία της Ελισάβετ.

Το μακάβριο πρωτόκολλο των 10 ημερών

@nypost Operation Menai Bridge: The plan for #KingCharles ♬ original sound – New York Post | News

Η ιστοσελίδα Page Six και το Politico έχουν αποκαλύψει τα αυστηρά βήματα του πρωτοκόλλου:

  1. Η πρώτη ενημέρωση: Ο προσωπικός γραμματέας του Βασιλιά θα είναι ο πρώτος που θα μάθει τα νέα. Στη συνέχεια θα ενημερωθούν η βασιλική οικογένεια, ο Πρωθυπουργός, ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου και οι ανώτεροι υπουργοί.
  2. Το ψηφιακό «μαύρο»: Ο επίσημος ιστότοπος της βασιλικής οικογένειας, καθώς και το κυβερνητικό GOV.UK, θα αλλάξουν αμέσως εμφάνιση, εμφανίζοντας ένα μαύρο banner στην κορυφή. Αντίστοιχα, όλα τα προφίλ των υπουργείων στα social media θα αντικαταστήσουν τις φωτογραφίες τους με το επίσημο έμβλημά τους σε μαύρο φόντο.
  3. Το διάγγελμα και η διαδοχή: Οι σημαίες στο Whitehall θα πνεύσουν μεσίστιες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει την πρώτη επίσημη δήλωση, το Υπουργείο Άμυνας θα ρίξει τιμητικούς κανονιοβολισμούς και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο έθνος. Αμέσως μετά, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον νέο Μονάρχη, τον Βασιλιά Γουίλιαμ, ο οποίος θα απευθύνει διάγγελμα προς τον λαό, ενώ η Κέιτ Μίντλετον θα αναλάβει τον ρόλο της Βασιλικής Συζύγου.
  4. Το λαϊκό προσκύνημα και η ταφή: Το φέρετρο του Καρόλου θα μεταφερθεί από το Μπάκιγχαμ στο Westminster Hall για λαϊκό προσκύνημα, ενώ η τελευταία του κατοικία θα είναι στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο, στο παρεκκλήσι μνήμης του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’ στο Κάστρο του Γουίνδσορ, δίπλα στους γονείς του.

Μια τυπική διαδικασία που «φουντώνει» τις φήμες

Αν και οι αξιωματούχοι του Παλατιού επιμένουν ότι η επικαιροποίηση των σχεδίων είναι μια καθαρά τυπική και γραφειοκρατική διαδικασία που γίνεται για κάθε μονάρχη ανεξαρτήτως ηλικίας, οι πρόσφατες πληροφορίες από το περιβάλλον του Παλατιού προκαλούν ανησυχία.

Πηγές που μίλησαν στο Daily Beast αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του Καρόλου, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο τον Φεβρουάριο του 2024 (μετά από επέμβαση στον προστάτη), είναι πιο σοβαρή από ό,τι παρουσιάζεται επίσημα, με τον ίδιο πάντως να παραμένει εξαιρετικά αποφασισμένος να δώσει τη μάχη μέχρι τέλους.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τράπεζες
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

inWellness
inTown
Stream magazin
Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Καρτ ποστάλ 20.05.26

Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»

Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Σύνταξη
Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
300 καράτια; 20.05.26

Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

Σύνταξη
Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
«Ειρωνεία;» 19.05.26

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος

Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο 4ος γάμος του, τα 6 παιδιά και μια αγωγή
Επάγγελμα γαμπρός 19.05.26

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο 4ος γάμος του, τα 6 παιδιά και μια αγωγή

Ο 9ος κόμης Σπένσερ, αδερφός της Νταϊάνα, παντρεύτηκε την αρχαιολόγο και συν-παρουσιάστρια podcast περίπου 5 μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την τρίτη σύζυγό του, Κάρεν Σπένσερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες
Yπήρχε λόγος 19.05.26

Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες

Ο 72χρονος Τζον Τραβόλτα δήλωσε ότι υπήρχε λόγος που φόρεσε το κομψό καπέλο τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Μπέκαμ κάνουν χοντρό ταμείο – Αποκαλύφθηκε η τεράστια περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια
💰 19.05.26

Οι Μπέκαμ κάνουν χοντρό ταμείο - Αποκαλύφθηκε η τεράστια περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια

Το ζευγάρι των Μπέκαμ, που έχει τέσσερα παιδιά, φέρεται να διπλασίασε την καθαρή του περιουσία σε σχέση με πέρυσι, όταν η αξία της εκτιμάτο σε 666 εκατομμύρια δολάρια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 20.05.26

«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία, ο Ζαν Μοντέρο προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, παρά τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να του προσφέρει η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη

«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών
Άλλα Αθλήματα 20.05.26

Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για τη σεζόν 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών

Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας για την Κάρτα Μέλους της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, καθώς επίσης και για την συλλεκτική κάρτα φιλάθλου των 102 ετών.

Σύνταξη
Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Επιθυμία για ανεξαρτησία» 20.05.26

Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό - Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού

«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»
Κόσμος 20.05.26

«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»

Η Χαμάς καταδίκασε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ που δείχνει δεμένους Παλαιστίνιους ακτιβιστές, κάνοντας λόγο για «βασανιστήρια και ηθική εξαχρείωση»

Σύνταξη
Στον αέρα το Ελλάδα – Ιταλία!
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Στον αέρα το Ελλάδα – Ιταλία!

Η «Repubblica» αποκαλύπτει αίτημα του Γιοβάνοβιτς για νέα αντίπαλο – Έντονη δυσαρέσκεια στην ελληνική πλευρά για το ενδεχόμενο η Ιταλία να παραταχθεί με την U21 του Μπαλντίνι

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;
Looksmaxxing 20.05.26

Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;

Σε μια εποχή εμμονής με την ομορφιά, δύο γυναίκες αμφισβητούν τα πρότυπα και επαναφέρουν τη συζήτηση για το τι θα πει «είμαι άσχημος»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές, που το κατηγορούν για τη διαρροή του αποκαλυπτικού διαλόγου Ανδρουλάκη - Δεμίρη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Καρτ ποστάλ 20.05.26

Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»

Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Σύνταξη
Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Γερμανοί πολίτες 20.05.26

Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας

Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει προς το παρόν την πρόταση δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία της να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά στην ενδεχόμενη κυβερνητική απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή

«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
H Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας
Η υποστράτηγος 20.05.26

H Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας

Πριν ο Σι Τζιπίνγκ γίνει πρόεδρος το 2012, η Πενγκ Λιγουάν, μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες στην Κίνα, ήταν πολύ πιο διάσημη από τον σύζυγό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού
Οικονομία 20.05.26

Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού

Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών με μέτρα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Culture Live 20.05.26

Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies