ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη

Ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε ο Γιώργος Μουλκιώτης, τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη, με τη δολοφονία 21χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, που επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το διαχρονικό πρόβλημα της ένοπλης βίας, της οπλοχρησίας και των φαινομένων αυτοδικίας.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, πρόκειται για ένα περιστατικό που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μεμονωμένο εγκληματικό συμβάν, αλλά ως ακόμη «ένα σοβαρό καμπανάκι για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής αστυνόμευσης και της συνολικής στρατηγικής δημόσιας ασφάλειας στην Κρήτη».

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, είχαν προηγηθεί καταγγελίες και αστυνομικές παρεμβάσεις, χωρίς ωστόσο να αποτραπεί η εγκληματική ενέργεια, τονίζεται στη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ, ενώ σημειώνεται πως «το ερώτημα που ανακύπτει είναι σαφές: πόσο αποτελεσματικός είναι ο μηχανισμός πρόληψης όταν καταγεγραμμένα περιστατικά κλιμάκωσης δεν αναχαιτίζονται εγκαίρως;».

Όπως αναφέρεται χαρακτηρισιτκά, «παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών στην Κρήτη και τη λειτουργία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα περιστατικά ένοπλης βίας εξακολουθούν να προκαλούν εύλογη ανασφάλεια στους πολίτες, δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των μέχρι σήμερα παρεμβάσεων».

Τα ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ για τα μέτρα αντιμετώπισης της αυτοδικίας στην Κρήτη

Ο Γιώργος Μουλκιώτης τονίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, «δεν μπορούν να εξαντλούνται σε αποσπασματικές επιχειρησιακές κινήσεις ή επικοινωνιακές διαχειρίσεις μετά από κάθε τραγωδία. Αντιθέτως, απαιτείται ένα συνεκτικό, διαρκές και ειδικά προσαρμοσμένο σχέδιο πρόληψης, με ουσιαστική ενίσχυση της προληπτικής αστυνόμευσης, συστηματική παρακολούθηση υποθέσεων υψηλής επικινδυνότητας και αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης οπλοχρησίας».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη στα εξης ερωτήματα:

1. «Ποια συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα είχαν ληφθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές στην υπόθεση που οδήγησε στη δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα και γιατί αυτά δεν απέτρεψαν την εγκληματική ενέργεια;

2. »Υπήρξε αξιολόγηση της επικινδυνότητας του δράστη μετά τις προηγούμενες καταγγελίες ή παρεμβάσεις και ποια ειδική υπηρεσία είχε την ευθύνη παρακολούθησης της υπόθεσης; Υπήρχε διαδικασία συνδρομής ψυχολόγου στήριξης; Ποια ήταν τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και ποιά, ένεκα της αξιολόγησης, τα περαιτέρω ληφθέντα μέτρα;

3. »Ποια είναι τα μέχρι σήμερα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, ως προς την καταπολέμηση της οπλοχρησίας και της ένοπλης βίας (αριθμός περιστατικών, συλλήψεων και κατασχέσεων όπλων);

4. »Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτοδικίας και την ενίσχυση της προληπτικής αστυνόμευσης στην Κρήτη;

5. »Υφίσταται ειδικό επιχειρησιακό ή στρατηγικό σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ένοπλης βίας, της παράνομης οπλοχρησίας και των φαινομένων αυτοδικίας στην Κρήτη, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες κοινωνικές και επιχειρησιακές συνθήκες της περιοχής; Εάν ναι, ποιό είναι το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και ποιοί οι δείκτες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του;».